Home Mundo ¿Qué pasa en el mundo?

¿Qué pasa en el mundo?

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Valentina Moreno
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24&period;3 24&period;6″ role&equals;”button” aria-label&equals;”Close website search”><line x1&equals;”0&period;9″ y1&equals;”0&period;9″ x2&equals;”23&period;4″ y2&equals;”23&period;7″&sol;><line x1&equals;”23&period;4″ y1&equals;”0&period;9″ x2&equals;”0&period;9″ y2&equals;”23&period;7″&sol;><&sol;svg><&sol;button>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”subscriber-order-3 non-subscriber-order-2 grid–flex–inherit-width”>&NewLine; <div class&equals;”site-nav-user-button”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;manage” class&equals;”site-nav-user-icon js-site-nav-user-icon-navbar” role&equals;”button” aria-label&equals;”Your Account Menu” aria-expanded&equals;”false”>&NewLine; <div class&equals;”nav-user-icon”>&NewLine;&Tab;<svg version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 64&period;5 64&period;4″ role&equals;”button” class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;&Tab;<circle class&equals;”user-icon” cx&equals;”32&period;1″ cy&equals;”32&period;2″ r&equals;”30&period;7″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;<circle class&equals;”user-icon-fill” cx&equals;”31&period;8″ cy&equals;”28&period;8″ r&equals;”12&period;8″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;<path class&equals;”user-icon-fill” d&equals;”M32&period;1&comma;63&period;4c7&period;9&comma;0&comma;15&period;1-3&comma;20&period;6-7&period;9c-2&period;8-8&period;9-11&period;1-15&period;3-20&period;9-15&period;3C22&period;2&comma;40&period;2&comma;14&comma;46&period;4&comma;11&comma;55C16&period;5&comma;60&period;2&comma;23&period;9&comma;63&period;4&comma;32&period;1&comma;63&period;4z”&sol;>&NewLine;&Tab;<&sol;svg>&NewLine;<&sol;div> <&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”site-nav-usermenu-nav site-nav-usermenu-nav-navbar”>&NewLine; <div class&equals;”site-nav-usermenu-nav-spacer”&sol;>&NewLine; <ul class&equals;”site-nav-usermenu-ul”>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;myfp&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; Preferences <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;myfp-feed&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; My FP Feed <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;saved-articles&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; Saved Articles <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;newsletters&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; Newsletters <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;print-archive&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a external-link”>&NewLine; Magazine Archive <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;manage&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; Subscription Settings <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;subscription-services&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; FAQs <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&num;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a FP-paywall–logout”>&NewLine; Log Out <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;<&sol;div><&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”nav-menu&lowbar;&lowbar;item login-user”>&NewLine; <a href&equals;”&num;” class&equals;”navlink navlink–user navlink–signin FP-paywall–login” role&equals;”button” aria-label&equals;”Open Sign In modal”>Sign In<&sol;a>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”nav-menu&lowbar;&lowbar;item login-ip-access login-ip-access–welcome”>&NewLine; <span class&equals;”navlink navlink–user”&sol;>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”nav-menu&lowbar;&lowbar;item login-ip-access”>&NewLine; <a href&equals;”&num;” class&equals;”navlink navlink–user navlink–signin FP-paywall–login–ip-access” role&equals;”button” aria-label&equals;”Open Sign In modal”>Sign In<&sol;a>&NewLine;<&sol;div> <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”subscriber-order-1 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data-modal-iframe-url&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;subscribe&sol;&quest;tpcc&equals;navbar”>&NewLine; <span class&equals;”subscribe–long”>SUBSCRIBE<&sol;span>&NewLine; <span class&equals;”subscribe–short”>SUBSCRIBE<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;group-subscriptions&sol;&quest;tpcc&equals;navbar&lowbar;groups” class&equals;”navlink navlink–shared navlink–red navlink–no&lowbar;underline upgrade-to-insider-prompt”>&NewLine; <span class&equals;”subscribe–long”>Equip your team with FP Enterprise<&sol;span>&NewLine; <span class&equals;”subscribe–short”>Equip your team with FP Enterprise<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”navbar-mobile-hamburger-btn subscriber-order-4 non-subscriber-order-4″>&NewLine; &NewLine;<button id&equals;”navbar-hamburger-button-mobile” class&equals;”nav-modal-open navbar-hamburger-button” aria-expanded&equals;”false” aria-controls&equals;”expanded-navigation” aria-label&equals;”Show expanded website navigation” aria-haspopup&equals;”dialog”>&NewLine; <span class&equals;”line”&sol;>&NewLine; <span class&equals;”sr-only”>Show expanded website navigation<&sol;span>&NewLine;<&sol;button> <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”header-alt-layout&lowbar;&lowbar;title “>&NewLine; <div class&equals;”header-alt-layout&lowbar;&lowbar;wrapper”>&NewLine; <p class&equals;”header-alt-title”>&NewLine; <span class&equals;”department-title”>&NewLine; Quiz&colon;&NewLine; <&sol;span>&NewLine; <span class&equals;”header-alt-title&lowbar;&lowbar;text”>&NewLine; What in the World&quest; <&sol;span>&NewLine; <&sol;p>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”share-dropdown”>&NewLine; <span class&equals;”vertical-divider hide-mobile-800″&sol;>&NewLine;&NewLine; <nav class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;nav flex-mobile-order-1″>&NewLine; <button class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;button” aria-pressed&equals;”false” aria-controls&equals;”options-share” aria-label&equals;”share this article”>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” width&equals;”10&period;929″ height&equals;”14&period;098″ viewbox&equals;”0 0 10&period;929 14&period;098″ class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<title>Share icon<&sol;title>&NewLine;&Tab;<g id&equals;”Group&lowbar;1805″ data-name&equals;”Group 1805″ transform&equals;”translate&lpar;-335&period;326 -7&period;928&rpar;”>&NewLine;&Tab;&Tab;<path id&equals;”Path&lowbar;177″ data-name&equals;”Path 177″ d&equals;”M126&period;693&comma;270&period;054a&period;25&period;25&comma;0&comma;0&comma;0-&period;175-&period;072h-3&period;07a&period;248&period;248&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;5h2&period;822v8&period;031h-9&period;737v-8&period;031h2&period;822a&period;248&period;248&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0-&period;5h-3&period;07a&period;248&period;248&comma;0&comma;0&comma;0-&period;248&period;248v8&period;527a&period;251&period;251&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;073&period;175&period;248&period;248&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;175&period;072h10&period;233a&period;247&period;247&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;248-&period;248v-8&period;527A&period;252&period;252&comma;0&comma;0&comma;0&comma;126&period;693&comma;270&period;054Zm-8&period;307-1&period;415a&period;249&period;249&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;176-&period;072h0l2&period;591-2&period;591v8&period;518a&period;248&period;248&comma;0&comma;1&comma;0&comma;&period;5&comma;0v-8&period;518l2&period;592&comma;2&period;591a&period;248&period;248&comma;0&comma;1&comma;0&comma;&period;351-&period;351l-3&period;015-3&period;015a&period;248&period;248&comma;0&comma;0&comma;0-&period;351&comma;0l-3&period;015&comma;3&period;015a&period;248&period;248&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;175&period;423Z” transform&equals;”translate&lpar;219&period;39 -257&period;079&rpar;” stroke&equals;”&num;000″ stroke-width&equals;”0&period;2″&sol;>&NewLine;&Tab;<&sol;g>&NewLine;<&sol;svg>&NewLine; <span>Share<&sol;span>&NewLine; <&sol;button>&NewLine;&NewLine; <ul id&equals;”options-share” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list” aria-expanded&equals;”false”>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <button data-url&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup&sol;” onclick&equals;”socialshares&period;copyLink&lpar;this&rpar;&semi;” aria-label&equals;”copy link” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”css-uz6jad hide-sr-only” width&equals;”13″ height&equals;”13″ viewbox&equals;”0 0 13 13″ fill&equals;”none” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<title>Copy Link icon<&sol;title>&NewLine;&Tab;<path d&equals;”M5&period;61876 7&period;38125C5&period;87501 7&period;625 5&period;87501 8&period;025 5&period;61876 8&period;26875C5&period;37501 8&period;5125 4&period;97501 8&period;5125 4&period;73126 8&period;26875C3&period;51251 7&period;05 3&period;51251 5&period;06875 4&period;73126 3&period;85L6&period;94376 1&period;6375C8&period;16251 0&period;418747 10&period;1438 0&period;418747 11&period;3625 1&period;6375C12&period;5813 2&period;85625 12&period;5813 4&period;8375 11&period;3625 6&period;05625L10&period;4313 6&period;9875C10&period;4375 6&period;475 10&period;3563 5&period;9625 10&period;1813 5&period;475L10&period;475 5&period;175C11&period;2125 4&period;44375 11&period;2125 3&period;25625 10&period;475 2&period;525C9&period;74376 1&period;7875 8&period;55626 1&period;7875 7&period;82501 2&period;525L5&period;61876 4&period;73125C4&period;88126 5&period;4625 4&period;88126 6&period;65 5&period;61876 7&period;38125ZM7&period;38126 4&period;73125C7&period;62501 4&period;4875 8&period;02501 4&period;4875 8&period;26876 4&period;73125C9&period;48751 5&period;95 9&period;48751 7&period;93125 8&period;26876 9&period;15L6&period;05626 11&period;3625C4&period;83751 12&period;5812 2&period;85626 12&period;5812 1&period;63751 11&period;3625C0&period;418762 10&period;1437 0&period;418762 8&period;1625 1&period;63751 6&period;94375L2&period;56876 6&period;0125C2&period;56251 6&period;525 2&period;64376 7&period;0375 2&period;81876 7&period;53125L2&period;52501 7&period;825C1&period;78751 8&period;55625 1&period;78751 9&period;74375 2&period;52501 10&period;475C3&period;25626 11&period;2125 4&period;44376 11&period;2125 5&period;17501 10&period;475L7&period;38126 8&period;26875C8&period;11876 7&period;5375 8&period;11876 6&period;35 7&period;38126 5&period;61875C7&period;12501 5&period;375 7&period;12501 4&period;975 7&period;38126 4&period;73125Z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg>&NewLine; <span>Copy Link<&sol;span>&NewLine; <span class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;tooltip”>Link copied to clipboard<&sol;span> <&sol;button>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;cdn-cgi&sol;l&sol;email-protection&num;4a75393f28202f293e771d222b3e6f787a23246f787a3e222f6f787a1d2538262e6f790c6c28252e33771e2f393e6f787a33253f38392f262c6f787a25246f787a3e222f6f787a3d2f2f216f787a252c6f787a003f242f6f787a7c6f790b6f787a1a2f383f6f0f786f727a6f7373396f787a3a382f39232e2f243e232b266f787a382b292f6f787a222f2b2e396f787a2c25386f787a2b6f787a3a22253e256f787a2c23242339226f78096f787a12236f787a0023243a23242d6f787a3c2339233e396f787a0425383e226f787a0125382f2b6f78096f787a2b242e6f787a3e222f6f787a1d2538262e6f787a093f3a6f787c222f2626233a6f79086f7a0e6f7a0b6f7a0e6f7a0b223e3e3a396f790b6f780c6f780c2c25382f232d243a2526232933642925276f780c787a787c6f780c7a7c6f780c7b786f780c2c25382f232d24673a252623293367242f3d39673b3f2330673a2f383f672f2b383e223b3f2b212f672f393e2524232b673223673e2b2925673d2538262e67293f3a6f780c” aria-label&equals;”email this article” target&equals;”&lowbar;blank” role&equals;”button” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 15 9″ class&equals;”css-uz6jad hide-sr-only” width&equals;”15″ height&equals;”9″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Email icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M&period;906 8&period;418V0L5&period;64 4&period;76&period;906 8&period;419zm13 0L9&period;174 4&period;761 13&period;906 0v8&period;418zM7&period;407 6&period;539l-1&period;13-1&period;137L&period;907 9h13l-5&period;37-3&period;598-1&period;13 1&period;137zM1&period;297 0h12&period;22l-6&period;11 5&period;095L1&period;297 0z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg>&NewLine; Email <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a data-endpoint&equals;”facebook” data-title&equals;”What in the World&quest;” data-text&equals;”Test yourself on the week of June 6&colon; Peru's presidential race heads for a photo finish&comma; Xi Jinping visits North Korea&comma; and the World Cupâ€¦” data-url&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup&sol;” onclick&equals;”socialshares&period;share&lpar;this&rpar;&semi;” aria-label&equals;”share on facebook” role&equals;”button” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”css-uz6jad hide-sr-only” viewbox&equals;”0 0 7 15″ width&equals;”7″ height&equals;”15″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Facebook icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M4&period;775 14&period;163V7&period;08h1&period;923l&period;255-2&period;441H4&period;775l&period;004-1&period;222c0-&period;636&period;06-&period;977&period;958-&period;977H6&period;94V0H5&period;016c-2&period;31 0-3&period;123 1&period;184-3&period;123 3&period;175V4&period;64H&period;453v2&period;44h1&period;44v7&period;083h2&period;882z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <span>Facebook<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a data-endpoint&equals;”bluesky” data-title&equals;”What in the World&quest;” data-text&equals;”Test yourself on the week of June 6&colon; Peru's presidential race heads for a photo finish&comma; Xi Jinping visits North Korea&comma; and the World Cupâ€¦” data-url&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup&sol;” onclick&equals;”socialshares&period;share&lpar;this&rpar;&semi;” aria-label&equals;”share on bluesky” role&equals;”button” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <svg xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 13 11&period;6″ class&equals;”hide-sr-only” width&equals;”13″ height&equals;”11&period;6″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Bluesky icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M2&period;9&comma;1c1&period;4&comma;1&period;1&comma;3&comma;3&period;3&comma;3&period;6&comma;4&period;5&period;6-1&period;2&comma;2&period;1-3&period;4&comma;3&period;6-4&period;5&comma;1-&period;8&comma;2&period;7-1&period;4&comma;2&period;7&period;5s-&period;2&comma;3&period;2-&period;3&comma;3&period;7c-&period;4&comma;1&period;6-2&period;1&comma;2-3&period;5&comma;1&period;8&comma;2&period;5&period;4&comma;3&period;2&comma;1&period;9&comma;1&period;8&comma;3&period;3-2&period;7&comma;2&period;7-3&period;8-&period;7-4&period;1-1&period;6&comma;0-&period;2&comma;0-&period;2&comma;0-&period;2&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;2-&period;3&period;9-1&period;5&comma;4&period;3-4&period;1&comma;1&period;6-1&period;4-1&period;4-&period;7-2&period;9&comma;1&period;8-3&period;3-1&period;5&period;2-3&period;1-&period;2-3&period;5-1&period;8-&period;1-&period;5-&period;3-3&period;3-&period;3-3&period;7C&period;2-&period;4&comma;1&period;9&period;2&comma;2&period;9&comma;1h0Z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <span>Bluesky<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a data-endpoint&equals;”twitter” data-title&equals;”What in the World&quest;” data-text&equals;”Test yourself on the week of June 6&colon; Peru's presidential race heads for a photo finish&comma; Xi Jinping visits North Korea&comma; and the World Cupâ€¦” data-url&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup&sol;” onclick&equals;”socialshares&period;share&lpar;this&rpar;&semi;” aria-label&equals;”share on twitter” role&equals;”button” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <svg role&equals;”img” width&equals;”12″ height&equals;”12″ viewbox&equals;”0 0 1200 1227″ fill&equals;”none” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<title>X icon<&sol;title>&NewLine;&Tab;<path d&equals;”M714&period;163 519&period;284L1160&period;89 0H1055&period;03L667&period;137 450&period;887L357&period;328 0H0L468&period;492 681&period;821L0 1226&period;37H105&period;866L515&period;491 750&period;218L842&period;672 1226&period;37H1200L714&period;137 519&period;284H714&period;163ZM569&period;165 687&period;828L521&period;697 619&period;934L144&period;011 79&period;6944H306&period;615L611&period;412 515&period;685L658&period;88 583&period;579L1055&period;08 1150&period;3H892&period;476L569&period;165 687&period;854V687&period;828Z” fill&equals;”&num;000″&sol;>&NewLine;<&sol;svg>&NewLine; <span>X<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a data-endpoint&equals;”linkedin” data-title&equals;”What in the World&quest;” data-text&equals;”Test yourself on the week of June 6&colon; Peru's presidential race heads for a photo finish&comma; Xi Jinping visits North Korea&comma; and the World Cupâ€¦” data-url&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup&sol;” onclick&equals;”socialshares&period;share&lpar;this&rpar;&semi;” aria-label&equals;”share on linkedin” role&equals;”button” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 12 12″ width&equals;”12″ height&equals;”12″ fill&equals;”none” class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>LinkedIn icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M2&period;793 3&period;86H&period;384a&period;194&period;194 0 00-&period;193&period;194v7&period;74c0 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xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” width&equals;”17″ height&equals;”17″ class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>WhatsApp icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M8&period;478 0a8&period;346 8&period;346 0 0 1 5&period;947 2&period;47 8&period;383 8&period;383 0 0 1 2&period;46 5&period;96c-&period;002 4&period;551-3&period;624 8&period;273-8&period;13 8&period;42l-&period;277&period;004h-&period;003a8&period;387 8&period;387 0 0 1-4&period;018-1&period;026L0 17l1&period;193-4&period;367A8&period;424 8&period;424 0 0 1 &period;071 8&period;422C&period;071 3&period;779 3&period;844 0 8&period;478 0Zm&period;003 1&period;422c-3&period;854 0-6&period;99 3&period;14-6&period;99 7&period;002 0 1&period;323&period;369 2&period;611 1&period;068 3&period;725l&period;166&period;266-&period;707 2&period;584 2&period;646-&period;696&period;255&period;152a6&period;975 6&period;975 0 0 0 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class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a data-endpoint&equals;”reddit” data-title&equals;”What in the World&quest;” data-text&equals;”Test yourself on the week of June 6&colon; Peru's presidential race heads for a photo finish&comma; Xi Jinping visits North Korea&comma; and the World Cupâ€¦” data-url&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup&sol;” onclick&equals;”socialshares&period;share&lpar;this&rpar;&semi;” aria-label&equals;”share on reddit” role&equals;”button” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” width&equals;”19″ height&equals;”19″ fill&equals;”none” class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Reddit icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M9&period;5 0A9&period;495 9&period;495 0 000 9&period;5C0 14&period;751 4&period;249 19 9&period;5 19S19 14&period;751 19 9&period;5 14&period;751 0 9&period;5 0zm5&period;596 10&period;71c&period;034&period;137&period;034&period;274&period;034&period;415 0 2&period;075-2&period;524 3&period;8-5&period;63 3&period;8-3&period;11 0-5&period;63-1&period;692-5&period;63-3&period;8 0-&period;137 0-&period;311&period;034-&period;449a1&period;442 1&period;442 0 01-&period;657-1&period;21 1&period;46 1&period;46 0 011&period;451-1&period;45c&period;345 0 &period;69&period;137&period;931&period;345&period;97-&period;624 2&period;246-1&period;002 3&period;663-1&period;036l1&period;002-3&period;454 2&period;557&period;482c&period;137-&period;275&period;416-&period;45&period;76-&period;482&period;52-&period;034&period;932&period;378&period;97&period;864&period;033&period;52-&period;38&period;932-&period;865&period;969-&period;52&period;033-&period;826-&period;188-&period;863-&period;675l-1&period;99-&period;294-&period;804 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d&equals;”M132&period;728&comma;353&period;258l-4&period;119-4&period;119-4&period;119&comma;4&period;119V340&period;9h8&period;239Z” transform&equals;”translate&lpar;-124&period;139 -340&period;551&rpar;” fill&equals;”none” stroke&equals;”&num;000000″ stroke-linecap&equals;”round” stroke-linejoin&equals;”round” stroke-width&equals;”0&period;7″&sol;>&NewLine;<&sol;svg>&NewLine; <a href&equals;”&num;fn&colon;1″ rel&equals;”footnote” data-text&equals;”Save” class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;text” style&equals;”color&colon; &num;000&semi; text-decoration&colon; none&semi;”>Save<&sol;a>&NewLine; &NewLine; <&sol;button>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”footnotes hide”>&NewLine; <div class&equals;”footnotes”>&NewLine; <ol>&NewLine; <li class&equals;”footnote save-article&lowbar;&lowbar;footnote” id&equals;”fn&colon;1″>&NewLine; <p class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–intro”>Create an FP account to save articles to read later&period;<&sol;p>&NewLine; <p>&NewLine; <a href&equals;”&sol;subscribe&sol;&quest;tpcc&equals;saved&lowbar;articles” class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–subscribe FP-paywall–login–signup”>&NewLine; Sign Up&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;p>&NewLine; <p class&equals;”small”>ALREADY AN FP SUBSCRIBER&quest; <a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–login navlink -top -user -signin FP-paywall–login”>LOGIN<&sol;a><&sol;p>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ol>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <span class&equals;”vertical-divider flex-mobile-order-4″&sol;>&NewLine; &NewLine;&Tab;<div class&equals;”flex-mobile-order-5 pdf-download-link-wrapper non-subscriber”> &NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”pdf-download-button” data-slug&equals;”foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<span class&equals;”pdf-download-icon”><svg xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” width&equals;”61&period;8″ height&equals;”53&period;7″ viewbox&equals;”0 0 61&period;8 53&period;7″ role&equals;”img” class&equals;”download-icon hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<title>Download icon<&sol;title>&NewLine;&Tab;<path d&equals;”M-49&period;4&comma;23&period;5″&sol;><g><line class&equals;”st1″ x1&equals;”31″ y1&equals;”2&period;1″ x2&equals;”31″ y2&equals;”40″&sol;><polyline class&equals;”st1″ points&equals;”16&period;9&comma;26&period;1 31&comma;40&period;2 45&comma;26&period;1″&sol;><polyline class&equals;”st1″ points&equals;”2&period;7&comma;37&period;4 2&period;7&comma;51&period;6 59&period;2&comma;51&period;6 59&period;2&comma;37&period;4″&sol;><&sol;g>&NewLine;<&sol;svg><&sol;span>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<a class&equals;”pdf-download-link pdf-download-text” href&equals;”&num;fn&colon;2″ rel&equals;”footnote” data-text&equals;”PDF” style&equals;”color&colon; &num;000&semi; text-decoration&colon; none&semi;”>PDF<&sol;a>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”footnotes hide”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”footnotes”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<ol>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<li class&equals;”footnote save-article&lowbar;&lowbar;footnote” id&equals;”fn&colon;2″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–intro pdf-download-text–logged-out”><b>Downloadable PDFs<&sol;b> are a benefit of an FP subscription&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<a href&equals;”&sol;subscribe&sol;&quest;tpcc&equals;article&lowbar;pdfs” class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–subscribe subscribe-prompt pdf-subscribe-link”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;Subscribe Now&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;a>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p class&equals;”small”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;ALREADY AN FP SUBSCRIBER&quest; <a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–login navlink -top -user -signin FP-paywall–login pdf-login-link”>LOGIN<&sol;a>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;li>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;ol>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab; &NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine; <span class&equals;”vertical-divider flex-mobile-order-5″ style&equals;”display&colon;block&semi;”>&NewLine; <&sol;span>&NewLine; &NewLine; <nav class&equals;”gift-article&lowbar;&lowbar;wrapper share-dropdown&lowbar;&lowbar;nav flex-mobile-order-5″>&NewLine; <button class&equals;”gift-article&lowbar;&lowbar;button” aria-pressed&equals;”false” aria-controls&equals;”options” aria-label&equals;”gift article”>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” width&equals;”13&period;1″ height&equals;”13&period;1″ viewbox&equals;”0 0 13&period;1 13&period;1″>&NewLine;&Tab;<g>&NewLine;&Tab;&Tab;<line class&equals;”st0″ x1&equals;”6&period;2″ y1&equals;”4″ x2&equals;”6&period;2″ y2&equals;”12&period;6″ fill&equals;”none” stroke&equals;”&num;000000″ stroke-linecap&equals;”round” stroke-linejoin&equals;”round” stroke-width&equals;”0&period;7″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;<polyline class&equals;”st1″ points&equals;”5&period;1&comma;6&period;6 0&period;4&comma;6&period;6 0&period;4&comma;3&period;2 12&period;8&comma;3&period;2 12&period;8&comma;6&period;6 8&comma;6&period;6″ fill&equals;”none” stroke&equals;”&num;000000″ stroke-linecap&equals;”round” stroke-linejoin&equals;”round” stroke-width&equals;”0&period;7″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;<polyline class&equals;”st1″ points&equals;”1&period;2&comma;6&period;6 1&period;2&comma;12&period;6 12&comma;12&period;6 12&comma;6&period;8″ fill&equals;”none” stroke&equals;”&num;000000″ stroke-linecap&equals;”round” stroke-linejoin&equals;”round” stroke-width&equals;”0&period;7″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;<path d&equals;”M3&period;7&comma;3&period;2c0&comma;0-1-0&period;3-1-1&period;3s1-1&period;5&comma;1&period;4-1&period;5c0&period;4&comma;0&comma;1-0&period;5&comma;2&period;5&comma;2&period;8″ fill&equals;”none” stroke&equals;”&num;000000″ stroke-linecap&equals;”round” stroke-linejoin&equals;”round” stroke-width&equals;”0&period;7″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;<path d&equals;”M9&comma;3&period;2c0&comma;0&comma;0&period;8-0&period;3&comma;0&period;8-1&period;1S9&period;1&comma;1&comma;8&period;7&comma;1c-0&period;3&comma;0-0&period;8-0&period;4-2&comma;2&period;3″ fill&equals;”none” stroke&equals;”&num;000000″ stroke-linecap&equals;”round” stroke-linejoin&equals;”round” stroke-width&equals;”0&period;7″&sol;>&NewLine;&Tab;<&sol;g>&NewLine;<&sol;svg>&NewLine; <a href&equals;”&num;fn&colon;2″ rel&equals;”footnote” data-text&equals;”Gift” class&equals;”gift-article&lowbar;&lowbar;text” style&equals;”color&colon; &num;000&semi; text-decoration&colon; none&semi;”>Gift<&sol;a>&NewLine; <&sol;button>&NewLine; &NewLine; <ul id&equals;”options-gift” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list” aria-expanded&equals;”false”>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <button data-url&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup&sol;&quest;utm&lowbar;content&equals;gifting&amp&semi;tpcc&equals;gifting&lowbar;article&amp&semi;gifting&lowbar;article&equals;Zm9yZWlnbi1wb2xpY3ktbmV3cy1xdWl6LXBlcnUtZWFydGhxdWFrZS1lc3RvbmlhLXhpLXRhY28td29ybGQtY3Vw” onclick&equals;”socialshares&period;copyLink&lpar;this&rpar;&semi;” aria-label&equals;”copy link” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”css-uz6jad hide-sr-only” width&equals;”13″ height&equals;”13″ viewbox&equals;”0 0 13 13″ fill&equals;”none” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<title>Copy Link icon<&sol;title>&NewLine;&Tab;<path d&equals;”M5&period;61876 7&period;38125C5&period;87501 7&period;625 5&period;87501 8&period;025 5&period;61876 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href&equals;”&sol;cdn-cgi&sol;l&sol;email-protection&num;99a6eaecfbf3fcfaeda4cef1f8edbcaba9f0f7bcaba9edf1fcbcaba9cef6ebf5fdbcaadfbffbf6fde0a4cdfceaedbcaba9e0f6ecebeafcf5ffbcaba9f6f7bcaba9edf1fcbcaba9eefcfcf2bcaba9f6ffbcaba9d3ecf7fcbcaba9afbcaad8bcaba9c9fcebecbcdcabbca1a9bca0a0eabcaba9e9ebfceaf0fdfcf7edf0f8f5bcaba9ebf8fafcbcaba9f1fcf8fdeabcaba9fff6ebbcaba9f8bcaba9e9f1f6edf6bcaba9fff0f7f0eaf1bcabdabcaba9c1f0bcaba9d3f0f7e9f0f7febcaba9eff0eaf0edeabcaba9d7f6ebedf1bcaba9d2f6ebfcf8bcabdabcaba9f8f7fdbcaba9edf1fcbcaba9cef6ebf5fdbcaba9daece9bcabaff1fcf5f5f0e9bcaadbbca9ddbca9d8bca9ddbca9d8f1edede9eaa3b6b6fff6ebfcf0fef7e9f6f5f0fae0b7faf6f4b6aba9abafb6a9afb6a8abb6fff6ebfcf0fef7b4e9f6f5f0fae0b4f7fceeeab4e8ecf0e3b4e9fcebecb4fcf8ebedf1e8ecf8f2fcb4fceaedf6f7f0f8b4e1f0b4edf8faf6b4eef6ebf5fdb4faece9b6bcaadfecedf4c6faf6f7edfcf7edbcaaddfef0ffedf0f7febcabafede9fafabcaaddfef0ffedf0f7fec6f8ebedf0faf5fcbcabaffef0ffedf0f7fec6f8ebedf0faf5fcbcaaddc3f4a0e0c3cef5f7fbf0a8eefbabe1e9c0aaf2edfbf4cfaafae0a8e1fdcef5afd5c1dbf5faf7ccedc3cedfe0fddef1e1fdcedfebc3caa8f5faaacbeffbf4f5f1d5c1f1e9d5c1cbf1c0aba1edfdaba0e0fbdec8edc0aacfee” aria-label&equals;”email this article” target&equals;”&lowbar;blank” role&equals;”button” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 15 9″ class&equals;”css-uz6jad hide-sr-only” width&equals;”15″ height&equals;”9″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Email icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M&period;906 8&period;418V0L5&period;64 4&period;76&period;906 8&period;419zm13 0L9&period;174 4&period;761 13&period;906 0v8&period;418zM7&period;407 6&period;539l-1&period;13-1&period;137L&period;907 9h13l-5&period;37-3&period;598-1&period;13 1&period;137zM1&period;297 0h12&period;22l-6&period;11 5&period;095L1&period;297 0z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg>&NewLine; Email <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a data-endpoint&equals;”whatsapp” data-title&equals;”FP gift article&colon; What in the World&quest;” data-text&equals;”Test yourself on the week of June 6&colon; Peru's presidential race heads for a photo finish&comma; Xi Jinping visits North Korea&comma; and the World Cupâ€¦” data-url&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup&sol;&quest;utm&lowbar;content&equals;gifting&amp&semi;tpcc&equals;gifting&lowbar;article&amp&semi;gifting&lowbar;article&equals;Zm9yZWlnbi1wb2xpY3ktbmV3cy1xdWl6LXBlcnUtZWFydGhxdWFrZS1lc3RvbmlhLXhpLXRhY28td29ybGQtY3Vw” onclick&equals;”socialshares&period;share&lpar;this&rpar;&semi;” aria-label&equals;”share on whatsapp” role&equals;”button” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” width&equals;”17″ height&equals;”17″ 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<&sol;ul>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”footnotes hide”>&NewLine; <div class&equals;”footnotes”>&NewLine; <ol>&NewLine; <li class&equals;”footnote save-article&lowbar;&lowbar;footnote” id&equals;”fn&colon;2″>&NewLine; <p class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–intro”>Gifting articles is a subscriber benefit&period;<&sol;p>&NewLine; <p>&NewLine; <a href&equals;”&sol;subscribe&sol;&quest;tpcc&equals;gifting&lowbar;articles” class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–subscribe subscribe-prompt”>&NewLine; Subscribe Now&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;p>&NewLine; <p class&equals;”small”>ALREADY AN FP SUBSCRIBER&quest; <a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–login navlink -top -user -signin FP-paywall–login”>LOGIN<&sol;a><&sol;p>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”footnote save-article&lowbar;&lowbar;footnote” id&equals;”fn&colon;3″>&NewLine; <p class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–intro”>This article is an <a href&equals;”&sol;insider” target&equals;”&lowbar;blank”>Insider<&sol;a> exclusive&period;<&sol;p>&NewLine; <p class&equals;”save-article&lowbar;&lowbar;footnote–additional-text”>Contact us at <u><a href&equals;”&sol;cdn-cgi&sol;l&sol;email-protection&num;6f1c1a1f1f001d1b2f09001d0a0608011f0003060c16410c0002501c1a0d050a0c1b52293f4f26011c060b0a1d4f3a1f081d0e0b0a4f26011e1a061d16″><span class&equals;”&lowbar;&lowbar;cf&lowbar;email&lowbar;&lowbar;” data-cfemail&equals;”0d7e787d7d627f794d6b627f68646a637d6261646e74236e6260″>&lbrack;emailÂ protected&rsqb;<&sol;span><&sol;a><&sol;u> to learn about upgrade options&comma; unlocking the ability to gift this article&period;<&sol;p>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ol>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine; <&sol;nav>&NewLine; &NewLine; <&sol;div><&excl;– End Share Dropdown –>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”header-social-shares”>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&sol;div><&excl;– header-alt-layout&lowbar;&lowbar;wrapper –>&NewLine; <&sol;div><&excl;– header-alt-layout&lowbar;&lowbar;title –>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<div class&equals;”nav-full-menu nav-full-menu–closed” id&equals;”expanded-navigation” aria-expanded&equals;”false” aria-label&equals;”Expanded website navigation content” tabindex&equals;”-1″ role&equals;”dialog” aria-modal&equals;”true” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; &NewLine;<div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;header”>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;header&lowbar;&lowbar;col”>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;controls–desktop”>&NewLine; <button class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;close” aria-label&equals;”Hide expanded website navigation”>&NewLine; <svg xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” height&equals;”1em” viewbox&equals;”0 0 24&period;3 24&period;6″ role&equals;”button” aria-label&equals;”Close expanded website navigation”><line x1&equals;”0&period;9″ y1&equals;”0&period;9″ x2&equals;”23&period;4″ y2&equals;”23&period;7″&sol;><line x1&equals;”23&period;4″ y1&equals;”0&period;9″ x2&equals;”0&period;9″ y2&equals;”23&period;7″&sol;><&sol;svg> <&sol;button>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;header&lowbar;&lowbar;logo nav-full-menu&lowbar;&lowbar;header&lowbar;&lowbar;col”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;” class&equals;”logo” aria-label&equals;”Back to Foreign Policy Magazine home page”>&NewLine; <svg class&equals;”site-icon -inline -textonly hide-sr-only” width&equals;”65″ height&equals;”42&period;5″ viewbox&equals;”0 0 75 47&period;5″ role&equals;”img” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<path fill&equals;”&num;EE3524″ d&equals;”M39&period;4&comma;8&period;7H40V0&period;5H0v0&period;8c4&period;5&comma;0&period;2&comma;7&period;4&comma;0&period;8&comma;7&period;4&comma;4&period;9v36c0&comma;4&period;2-2&period;9&comma;4&period;8-7&period;4&comma;4&period;9V48h26&period;2v-0&period;8c-5&period;2-0&period;3-9-0&period;8-9-4&period;9&&num;10&semi;&&num;9&semi;&&num;9&semi;V25&period;2h8&period;7c3&comma;0&comma;4&period;2&comma;2&period;2&comma;4&period;9&comma;6&period;2h0&period;5V18h-0&period;5c-0&period;7&comma;4-1&period;9&comma;6&period;2-4&period;9&comma;6&period;2h-8&period;7V1&period;3h13&period;3C35&period;9&comma;1&period;3&comma;37&period;7&comma;2&period;8&comma;39&period;4&comma;8&period;7 M52&period;9&comma;25&period;2h6&period;2&&num;10&semi;&&num;9&semi;&&num;9&semi;c11&period;1&comma;0&comma;15&period;9-5&period;8&comma;15&period;9-13&period;1c0-6&period;4-4&period;5-11&period;7-17&period;3-11&period;7H40&period;9l0&comma;41&period;8c0&comma;4&period;2-2&period;9&comma;4&period;8-7&period;4&comma;4&period;9V48h27&period;3v-0&period;8c-5&period;2-0&period;3-9-0&period;8-9-4&period;9V1&period;5&&num;10&semi;&&num;9&semi;&&num;9&semi;h3&period;4c6&period;1&comma;0&comma;9&period;5&comma;5&period;5&comma;9&period;5&comma;12c0&comma;7&period;5-3&period;5&comma;10&period;8-9&period;6&comma;10&period;8h-2&period;4V25&period;2z”&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <span class&equals;”sr-only”>Back to Foreign Policy Magazine home page<&sol;span>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;header&lowbar;&lowbar;col”>&NewLine; <div 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r&equals;”30&period;7″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;<circle class&equals;”user-icon-fill” cx&equals;”31&period;8″ cy&equals;”28&period;8″ r&equals;”12&period;8″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;<path class&equals;”user-icon-fill” d&equals;”M32&period;1&comma;63&period;4c7&period;9&comma;0&comma;15&period;1-3&comma;20&period;6-7&period;9c-2&period;8-8&period;9-11&period;1-15&period;3-20&period;9-15&period;3C22&period;2&comma;40&period;2&comma;14&comma;46&period;4&comma;11&comma;55C16&period;5&comma;60&period;2&comma;23&period;9&comma;63&period;4&comma;32&period;1&comma;63&period;4z”&sol;>&NewLine;&Tab;<&sol;svg>&NewLine;<&sol;div> <&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”site-nav-usermenu-nav site-nav-usermenu-nav-full-menu”>&NewLine; <div class&equals;”site-nav-usermenu-nav-spacer”&sol;>&NewLine; <ul class&equals;”site-nav-usermenu-ul”>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;myfp&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; Preferences <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;myfp-feed&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; My FP Feed <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;saved-articles&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; Saved Articles <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;newsletters&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; Newsletters <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;print-archive&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a external-link”>&NewLine; Magazine Archive <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;manage&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; Subscription Settings <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;subscription-services&sol;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a “>&NewLine; FAQs <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a href&equals;”&num;” class&equals;”share-dropdown&lowbar;&lowbar;option site-nav-usermenu-a FP-paywall–logout”>&NewLine; Log Out <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;<&sol;div><&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”nav-menu&lowbar;&lowbar;item login-user”>&NewLine; <a 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navlink–shared upgrade-to-insider-prompt”>&NewLine; <span class&equals;”subscribe–long”>Equip your team with FP Enterprise<&sol;span>&NewLine; <span class&equals;”subscribe–short”>Equip your team with FP Enterprise<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;controls–mobile”>&NewLine; <button class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;close” aria-label&equals;”Hide expanded website navigation”>&NewLine; <svg xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” height&equals;”1em” viewbox&equals;”0 0 24&period;3 24&period;6″ role&equals;”button” aria-label&equals;”Close expanded website navigation”><line x1&equals;”0&period;9″ y1&equals;”0&period;9″ x2&equals;”23&period;4″ y2&equals;”23&period;7″&sol;><line x1&equals;”23&period;4″ y1&equals;”0&period;9″ x2&equals;”0&period;9″ y2&equals;”23&period;7″&sol;><&sol;svg> <&sol;button>&NewLine; 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class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading-link js-drawer-mobile-button drawer-mobile-button–closed” href&equals;”&sol;newsletters&sol;”>&NewLine; <span class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading”>&NewLine; Newsletters <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-down-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<polyline class&equals;”caret” points&equals;”1&period;5&comma;1&period;5 13&period;8&comma;13&period;6 26&period;1&comma;1&period;5 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-up-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <polyline class&equals;”caret” points&equals;”26&period;1&comma;13&period;6 13&period;8&comma;1&period;5 1&period;5&comma;13&period;6 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <ul class&equals;”nav-menu-component-newsletters”>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;category&sol;world-brief&sol;”>&NewLine; World Brief <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;tag&sol;editors-picks&sol;”>&NewLine; Editors’ Picks 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class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;category&sol;south-asia-brief&sol;”>&NewLine; South Asia Brief <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;category&sol;southeast-asia-brief&sol;”>&NewLine; Southeast Asia Brief <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;category&sol;situation-report&sol;”>&NewLine; Situation Report <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;category&sol;the-reading-list&sol;”>&NewLine; The Reading List <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;tag&sol;bookshelf&sol;”>&NewLine; FP Bookshelf <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;tag&sol;fp-weekend&sol;”>&NewLine; FP Weekend <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;link&period;foreignpolicy&period;com&sol;join&sol;7h1&sol;new-geopolitics”>&NewLine; The New Geopolitics <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link–small” href&equals;”&sol;newsletters&sol;”>See All<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&excl;– Column 2 –>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column”>&NewLine; <&excl;– topics –>&NewLine; <div class&equals;”nav-menu-column-bottom-border–desktop”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading-link js-drawer-mobile-button drawer-mobile-button–open” href&equals;”&num;”>&NewLine; <h2 class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading nav-menu-column-bottom-border–mobile”>&NewLine; Topics&NewLine; <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-down-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<polyline class&equals;”caret” points&equals;”1&period;5&comma;1&period;5 13&period;8&comma;13&period;6 26&period;1&comma;1&period;5 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-up-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <polyline class&equals;”caret” points&equals;”26&period;1&comma;13&period;6 13&period;8&comma;1&period;5 1&period;5&comma;13&period;6 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <&sol;h2>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <ul class&equals;”nav-menu-component-topics nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list”>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;projects&sol;trump-presidential-transition-personnel-cabinet-policy-issues&sol;”>&NewLine; Trump's second term <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;projects&sol;shadow-government&sol;”>&NewLine; Shadow government <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;projects&sol;ukraine-russia-border-crisis&sol;”>&NewLine; War in Ukraine <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;projects&sol;iran-israel-conflict-news-nuclear-sites-proxies&sol;”>&NewLine; Crisis in the Middle East <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;projects&sol;biden-us-foreign-policy-goals-diplomacy-china-ukraine-russia”>&NewLine; U&period;S&period; foreign policy <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;projects&sol;international-trade-deals-policy-economics-growth-development-debt-currency”>&NewLine; Trade and economics <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;projects&sol;us-strategy-china-competition-trade-military-deterrence”>&NewLine; U&period;S&period;-China competition <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;projects&sol;artificial-intelligence-economy-energy-data-chips-policy&sol;”>&NewLine; Artificial intelligence <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul> <&sol;div>&NewLine; <&excl;– regions –>&NewLine; <div>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading-link js-drawer-mobile-button drawer-mobile-button–closed” href&equals;”&num;”>&NewLine; <h2 class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading nav-menu-column-bottom-border–mobile”>&NewLine; Regions&NewLine; <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-down-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<polyline class&equals;”caret” points&equals;”1&period;5&comma;1&period;5 13&period;8&comma;13&period;6 26&period;1&comma;1&period;5 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-up-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <polyline class&equals;”caret” points&equals;”26&period;1&comma;13&period;6 13&period;8&comma;1&period;5 1&period;5&comma;13&period;6 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <&sol;h2>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine;<ul class&equals;”nav-menu-component-regions nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list”>&NewLine;&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-component-regions&lowbar;&lowbar;item-link” href&equals;”&sol;projects&sol;asia&sol;”>&NewLine; <span class&equals;”nav-menu-component-regions&lowbar;&lowbar;item-heading”>&NewLine; Asia &amp&semi; the Pacific <&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-component-regions&lowbar;&lowbar;item-link” href&equals;”&sol;projects&sol;china&sol;”>&NewLine; <span class&equals;”nav-menu-component-regions&lowbar;&lowbar;item-heading”>&NewLine; China <&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-component-regions&lowbar;&lowbar;item-link” href&equals;”&sol;projects&sol;middle-east-africa&sol;”>&NewLine; <span class&equals;”nav-menu-component-regions&lowbar;&lowbar;item-heading”>&NewLine; Middle East &amp&semi; Africa <&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-component-regions&lowbar;&lowbar;item-link” href&equals;”&sol;projects&sol;americas&sol;”>&NewLine; <span class&equals;”nav-menu-component-regions&lowbar;&lowbar;item-heading”>&NewLine; Americas <&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-component-regions&lowbar;&lowbar;item-link” href&equals;”&sol;projects&sol;europe&sol;”>&NewLine; <span class&equals;”nav-menu-component-regions&lowbar;&lowbar;item-heading”>&NewLine; Europe <&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; &NewLine;<&sol;ul> <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&excl;– Column 3 –>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column”>&NewLine; <&excl;– FP LIVE –>&NewLine; <div class&equals;”nav-menu-column-bottom-border–desktop”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading-link js-drawer-mobile-button drawer-mobile-button–closed” href&equals;”&sol;live&sol;”>&NewLine; <h2 class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading nav-menu-column-bottom-border–mobile”>&NewLine; FP Live&NewLine; <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-down-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<polyline class&equals;”caret” points&equals;”1&period;5&comma;1&period;5 13&period;8&comma;13&period;6 26&period;1&comma;1&period;5 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-up-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <polyline class&equals;”caret” points&equals;”26&period;1&comma;13&period;6 13&period;8&comma;1&period;5 1&period;5&comma;13&period;6 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <&sol;h2>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <ul class&equals;”nav-menu-posts nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list”>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;live&sol;leifer-united-states-israel-special-relationship&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;expanded&lowbar;nav111523″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Is the U&period;S&period;-Israel Special Relationship Over&quest; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”meta-data -ago”>&NewLine; <time datetime&equals;”2026-06-16″ class&equals;”date-time”>&NewLine;June 16<&sol;time>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div> <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link–small” href&equals;”&sol;live&sol;”>See All<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&excl;– Video –>&NewLine; <div class&equals;”nav-menu-column-bottom-border–desktop”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading-link js-drawer-mobile-button drawer-mobile-button–closed” href&equals;”&sol;video&sol;”>&NewLine; <h2 class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading nav-menu-column-bottom-border–mobile”>&NewLine; Video&NewLine; <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-down-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<polyline class&equals;”caret” points&equals;”1&period;5&comma;1&period;5 13&period;8&comma;13&period;6 26&period;1&comma;1&period;5 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-up-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <polyline class&equals;”caret” points&equals;”26&period;1&comma;13&period;6 13&period;8&comma;1&period;5 1&period;5&comma;13&period;6 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <&sol;h2>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <ul class&equals;”nav-menu-posts nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list”>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;video&sol;2026&sol;06&sol;11&sol;what-reopening-the-strait-of-hormuz-could-look-like&sol;”>&NewLine; What reopening the Strait of Hormuz could look like <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;video&sol;2026&sol;05&sol;27&sol;taiwans-booming-ai-sector-sees-growth-and-risk&sol;”>&NewLine; Taiwan's booming AI sector sees growthâ€”and risk <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link–small” href&equals;”&sol;video&sol;”>See All<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&excl;– Podcasts –>&NewLine; <div>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading-link js-drawer-mobile-button drawer-mobile-button–closed” href&equals;”&sol;podcasts&sol;”>&NewLine; <h2 class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading nav-menu-column-bottom-border–mobile”>&NewLine; Podcasts&NewLine; <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-down-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<polyline class&equals;”caret” points&equals;”1&period;5&comma;1&period;5 13&period;8&comma;13&period;6 26&period;1&comma;1&period;5 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-up-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <polyline class&equals;”caret” points&equals;”26&period;1&comma;13&period;6 13&period;8&comma;1&period;5 1&period;5&comma;13&period;6 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <&sol;h2>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <ul class&equals;”nav-menu-posts nav-menu-podcasts-posts nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list”>&NewLine;&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <&excl;– podcast series item –>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <div class&equals;”nav-menu-podcasts-item-desc”>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-podcasts-item-desc hed-heading” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;podcasts&sol;ones-and-tooze&sol;”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <span style&equals;”padding-bottom&colon;100&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” class&equals;”image-attachment -ratioscale”>&NewLine; <img width&equals;”150″ height&equals;”150″ alt&equals;”Illustration with Adam Tooze headshot on a green background with the text Ones &amp&semi; Tooze” class&equals;”image -fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;w&equals;150&amp&semi;quality&equals;90″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;quality&equals;90 3000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;150&amp&semi;quality&equals;90 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;550&amp&semi;quality&equals;90 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;768&amp&semi;quality&equals;90 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;1024&comma;1024&amp&semi;quality&equals;90 1024w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;1536&comma;1536&amp&semi;quality&equals;90 1536w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;2048&comma;2048&amp&semi;quality&equals;90 2048w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;400&amp&semi;quality&equals;90 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;800&amp&semi;quality&equals;90 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;1920&comma;1920&amp&semi;quality&equals;90 1920w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;1000&amp&semi;quality&equals;90 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;09&sol;Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;325&amp&semi;quality&equals;90 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;span>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>Illustration with Adam Tooze headshot on a green background with the text Ones &amp&semi; Tooze<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Ones and Tooze <&sol;h3>&NewLine; <&sol;a>&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <&excl;– podcast series item –>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <div class&equals;”nav-menu-podcasts-item-desc”>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-podcasts-item-desc hed-heading” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;podcasts&sol;ispy&sol;”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <span style&equals;”padding-bottom&colon;100&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” class&equals;”image-attachment -ratioscale”>&NewLine; <img width&equals;”150″ height&equals;”150″ alt&equals;”Illustration with a male spy headshot and the text I Spy” class&equals;”image -fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;I&lowbar;SPY-series-art&lowbar;updated&period;png&quest;w&equals;150&amp&semi;quality&equals;90″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;I&lowbar;SPY-series-art&lowbar;updated&period;png&quest;quality&equals;90 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;I&lowbar;SPY-series-art&lowbar;updated&period;png&quest;resize&equals;150&comma;150&amp&semi;quality&equals;90 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;I&lowbar;SPY-series-art&lowbar;updated&period;png&quest;resize&equals;550&comma;550&amp&semi;quality&equals;90 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;I&lowbar;SPY-series-art&lowbar;updated&period;png&quest;resize&equals;768&comma;768&amp&semi;quality&equals;90 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;I&lowbar;SPY-series-art&lowbar;updated&period;png&quest;resize&equals;1024&comma;1024&amp&semi;quality&equals;90 1024w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;I&lowbar;SPY-series-art&lowbar;updated&period;png&quest;resize&equals;400&comma;400&amp&semi;quality&equals;90 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;I&lowbar;SPY-series-art&lowbar;updated&period;png&quest;resize&equals;800&comma;800&amp&semi;quality&equals;90 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;I&lowbar;SPY-series-art&lowbar;updated&period;png&quest;resize&equals;1000&comma;1000&amp&semi;quality&equals;90 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;I&lowbar;SPY-series-art&lowbar;updated&period;png&quest;resize&equals;325&comma;325&amp&semi;quality&equals;90 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;span>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>Illustration with a male spy headshot and the text I Spy<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; I Spy <&sol;h3>&NewLine; <&sol;a>&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <&excl;– podcast series item –>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <div class&equals;”nav-menu-podcasts-item-desc”>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-podcasts-item-desc hed-heading” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;podcasts&sol;foreign-policy-live&sol;”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <span style&equals;”padding-bottom&colon;100&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” class&equals;”image-attachment -ratioscale”>&NewLine; <img width&equals;”150″ height&equals;”150″ alt&equals;”FP Live podcast logo” class&equals;”image -fit” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;w&equals;150&amp&semi;quality&equals;90″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;quality&equals;90 3000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;150&comma;150&amp&semi;quality&equals;90 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;550&comma;550&amp&semi;quality&equals;90 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;768&comma;768&amp&semi;quality&equals;90 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;1024&comma;1024&amp&semi;quality&equals;90 1024w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;1536&comma;1536&amp&semi;quality&equals;90 1536w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;2048&comma;2048&amp&semi;quality&equals;90 2048w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;400&comma;400&amp&semi;quality&equals;90 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;800&comma;800&amp&semi;quality&equals;90 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;1920&comma;1920&amp&semi;quality&equals;90 1920w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;1000&comma;1000&amp&semi;quality&equals;90 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;02&sol;FP-Live-podcast-logo-3000×3000-1&period;png&quest;resize&equals;325&comma;325&amp&semi;quality&equals;90 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;span>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>FP Live podcast logo<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Foreign Policy Live <&sol;h3>&NewLine; <&sol;a>&NewLine;&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link–small” href&equals;”&sol;podcasts&sol;”>See All<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&excl;– Column 4 –>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column–4″>&NewLine; <&excl;– MAGAZINE –>&NewLine; <div class&equals;”nav-menu-column-bottom-border–desktop”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading-link js-drawer-mobile-button drawer-mobile-button–closed” href&equals;”&sol;the-magazine”>&NewLine; <h2 class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading nav-menu-column-bottom-border–mobile”>&NewLine; Magazine&NewLine; <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-down-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<polyline class&equals;”caret” points&equals;”1&period;5&comma;1&period;5 13&period;8&comma;13&period;6 26&period;1&comma;1&period;5 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-up-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <polyline class&equals;”caret” points&equals;”26&period;1&comma;13&period;6 13&period;8&comma;1&period;5 1&period;5&comma;13&period;6 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <&sol;h2>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine;<div class&equals;”nav-menu-component-magazine”>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”nav-menu-component-magazine&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <&excl;– Cover Image –>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-component-magazine&lowbar;&lowbar;item-cover-link” href&equals;”&sol;the-magazine”>&NewLine; <span class&equals;”sr-only”>Spring 2026 magazine Issue<&sol;span>&NewLine; <img width&equals;”1000″ height&equals;”1286″ src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg” class&equals;”attachment-full size-full” alt&equals;”Spring 2026 magazine magazine cover image” loading&equals;”lazy” decoding&equals;”async” srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg&quest;resize&equals;117&comma;150 117w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;707 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;988 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg&quest;resize&equals;796&comma;1024 796w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;514 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg&quest;resize&equals;401&comma;516 401w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;1029 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg&quest;resize&equals;275&comma;354 275w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;418 325w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;spring-2026-print-cover-foreign-policy-magazine&period;jpg&quest;resize&equals;600&comma;772 600w” sizes&equals;”auto&comma; &lpar;max-width&colon; 1000px&rpar; 100vw&comma; 1000px”&sol;> <&sol;a>&NewLine; <&excl;– Issue Link –>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-component-magazine&lowbar;&lowbar;item-link” href&equals;”&sol;the-magazine&sol;”>&NewLine; <h2 class&equals;”nav-menu-component-magazine&lowbar;&lowbar;item-heading”>&NewLine; Spring 2026 magazine Issue&NewLine; <&sol;h2>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&excl;– PDF Link –>&NewLine; <&excl;– Archive link –>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-component-magazine&lowbar;&lowbar;item-link” href&equals;”&sol;print-archive&sol;”>&NewLine; <p class&equals;”nav-menu-component-magazine&lowbar;&lowbar;item-heading”>&NewLine; Print Archive <&sol;p>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&excl;– See All link –>&NewLine; <a class&equals;”nav-menu-component-magazine&lowbar;&lowbar;item-link nav-menu-component-magazine&lowbar;&lowbar;item-link–alt” href&equals;”&sol;the-magazine&sol;”>&NewLine; <p class&equals;”nav-menu-component-magazine&lowbar;&lowbar;item-heading–alt”>&NewLine; See All <&sol;p>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine;<&sol;div> <&sol;div>&NewLine; <&excl;– COLLECTIONS –>&NewLine; <div>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading-link js-drawer-mobile-button drawer-mobile-button–closed” href&equals;”&sol;projects&sol;fp-collections&sol;”>&NewLine; <h2 class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading nav-menu-column-bottom-border–mobile”>&NewLine; Collections&NewLine; <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-down-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<polyline class&equals;”caret” points&equals;”1&period;5&comma;1&period;5 13&period;8&comma;13&period;6 26&period;1&comma;1&period;5 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-up-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <polyline class&equals;”caret” points&equals;”26&period;1&comma;13&period;6 13&period;8&comma;1&period;5 1&period;5&comma;13&period;6 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <&sol;h2>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine;<div class&equals;”nav-menu-component-collections”>&NewLine; <div>&NewLine; <ul class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list”>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;projects&sol;trump-decision-making-geopolitics&sol;&quest;tpcc&equals;navbar&lowbar;fp&lowbar;collections”>&NewLine; The Trump Way&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;projects&sol;critical-minerals-trump-resource-competition&sol;&quest;tpcc&equals;navbar&lowbar;fp&lowbar;collections”>&NewLine; The Scramble for Critical Minerals&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;projects&sol;ai-geopolitics-weapons-deepseek&sol;&quest;tpcc&equals;navbar&lowbar;fp&lowbar;collections”>&NewLine; The AI Arms Race&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;projects&sol;trade-war-tariffs-economy-trump-china&sol;&quest;tpcc&equals;navbar&lowbar;fp&lowbar;collections”>&NewLine; The Trade Wars&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link–small” href&equals;”&sol;projects&sol;fp-collections&sol;”>See All<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&excl;– Column 5 –>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column–5″>&NewLine; <&excl;– FPA –>&NewLine; <div>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading-link js-drawer-mobile-button drawer-mobile-button–closed” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;”>&NewLine; <h2 class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading nav-menu-column-bottom-border–mobile”>&NewLine; FP Analytics&NewLine; <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-down-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<polyline class&equals;”caret” points&equals;”1&period;5&comma;1&period;5 13&period;8&comma;13&period;6 26&period;1&comma;1&period;5 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-up-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <polyline class&equals;”caret” points&equals;”26&period;1&comma;13&period;6 13&period;8&comma;1&period;5 1&period;5&comma;13&period;6 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <&sol;h2>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; &NewLine;<div class&equals;”nav-menu-component-fpa”>&NewLine; <ul class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list”>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;&num;special-reports”>&NewLine; In-depth Special Reports <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;&num;issue-briefs”>&NewLine; Issue Briefs <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;&num;power-maps”>&NewLine; Power Maps and Interactive Microsites <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;simulations-peacegames&sol;”>&NewLine; FP Simulations &amp&semi; PeaceGames <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;&num;synthesis-reports”>&NewLine; Synthesis Reports <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;&num;insight-briefs-and-solutions”>&NewLine; Insight Briefs &amp&semi; Spotlights <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;graphics-database&sol;”>&NewLine; Graphics Database <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link–small” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;”>See All<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;<&sol;div> <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&excl;– Column 6 –>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column”>&NewLine; <&excl;– EVENTS –>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;item-events”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading-link js-drawer-mobile-button drawer-mobile-button–closed” href&equals;”&sol;events&sol;”>&NewLine; <h2 class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;heading nav-menu-column-bottom-border–mobile”>&NewLine; Events&NewLine; <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-down-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<polyline class&equals;”caret” points&equals;”1&period;5&comma;1&period;5 13&period;8&comma;13&period;6 26&period;1&comma;1&period;5 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <svg class&equals;”nav-drawer-caret nav-drawer-caret-up-icon hide-sr-only ” version&equals;”1&period;1″ xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” xmlns&colon;xlink&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;1999&sol;xlink” viewbox&equals;”0 0 27&period;7 15&period;5″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <polyline class&equals;”caret” points&equals;”26&period;1&comma;13&period;6 13&period;8&comma;1&period;5 1&period;5&comma;13&period;6 “&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <&sol;h2>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”nav-menu-component-fpa”>&NewLine; <ul class&equals;”nav-menu-events-posts nav-menu-posts nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list”>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;events&sol;fp-natos-77th-summit&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;expanded&lowbar;nav111523″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; FP &commat; the NATO Summit <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”meta-data -ago”>&NewLine; <time datetime&equals;”2026-07-07″ class&equals;”date-time”>&NewLine;July 7<&sol;time>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div><div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;events&sol;the-catch-live&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;expanded&lowbar;nav111523″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; The Catch LIVE at Aspen Ideas&colon; Climate <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”meta-data -ago”>&NewLine; <time datetime&equals;”2026-07-20″ class&equals;”date-time”>&NewLine;July 20<&sol;time>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div><div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;events&sol;fp-unga81&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;expanded&lowbar;nav111523″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; FP &commat; UNGA81 <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”meta-data -ago”>&NewLine; <time datetime&equals;”2026-09-21″ class&equals;”date-time”>&NewLine;September 21<&sol;time>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div> <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link” href&equals;”&sol;events&sol;&quest;scroll-to&equals;where-well-be”>Where we’ll be this year<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item”>&NewLine; <a class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;column&lowbar;&lowbar;list-item&lowbar;&lowbar;link–small” href&equals;”&sol;events&sol;”>See All<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;<div class&equals;”site-nav-menu-search-wrapper”>&NewLine; &NewLine;<form role&equals;”search” method&equals;”get” id&equals;”searchform-site-nav-menu” class&equals;”searchform searchform-site-nav” action&equals;”&sol;”>&NewLine; <label class&equals;”hide searchfield-site-nav-label” for&equals;”searchform-site-nav-menu-search-input”>Search<&sol;label>&NewLine; <input class&equals;”search searchfield-site-nav” type&equals;”search” name&equals;”s” id&equals;”searchform-site-nav-menu-search-input” aria-label&equals;”Search” autocomplete&equals;”on” placeholder&equals;”Search FP”&sol;>&NewLine; <button type&equals;”submit” class&equals;”site-nav-search-submit-btn”>&NewLine; <span class&equals;”icon nav-search-icon”>&NewLine; <svg viewbox&equals;”0 0 18 18″ id&equals;”svg-title-search-menu” class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<title>Search Icon<&sol;title>&NewLine;&Tab;<circle class&equals;”search-icon” cx&equals;”7&period;5″ cy&equals;”7&period;3″ r&equals;”6&period;5″&sol;>&NewLine;&Tab;<line class&equals;”search-icon” x1&equals;”12&period;1″ y1&equals;”11&period;9″ x2&equals;”17&period;5″ y2&equals;”17&period;3″&sol;>&NewLine;<&sol;svg><&sol;span>&NewLine; <&sol;button>&NewLine;<&sol;form>&NewLine;<button id&equals;”searchform-site-nav-menu-close-btn” class&equals;”site-nav-search-close”>&NewLine; <svg xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” height&equals;”1em” viewbox&equals;”0 0 24&period;3 24&period;6″ role&equals;”button” aria-label&equals;”Close website search”><line x1&equals;”0&period;9″ y1&equals;”0&period;9″ x2&equals;”23&period;4″ y2&equals;”23&period;7″&sol;><line x1&equals;”23&period;4″ y1&equals;”0&period;9″ x2&equals;”0&period;9″ y2&equals;”23&period;7″&sol;><&sol;svg><&sol;button>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;footer”>&NewLine; <div class&equals;”hide-mobile-900″>&NewLine; &Tab;<div class&equals;”footer-spacer”>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer-line footer-spacer-line-1″&sol;>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer-line footer-spacer-line-2″&sol;>&NewLine;<&sol;div> <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”nav-full-menu&lowbar;&lowbar;footer&lowbar;&lowbar;inner”>&NewLine; &Tab;<label class&equals;”sr-only” id&equals;”expanded-nav-footer”>Additional Navigation<&sol;label>&NewLine; &NewLine;<nav class&equals;”site-footer&lowbar;&lowbar;menu” aria-labelledby&equals;”expanded-nav-footer”>&NewLine; <div class&equals;”flex-container”>&NewLine; <ul class&equals;”social-media hide-desktop-900 full-width”>&NewLine; <li>&NewLine; <a class&equals;”social-media-bluesky” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;bsky&period;app&sol;profile&sol;foreignpolicy&period;com”>&NewLine; <svg xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 13 11&period;6″ class&equals;”hide-sr-only” width&equals;”13″ height&equals;”11&period;6″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Bluesky icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M2&period;9&comma;1c1&period;4&comma;1&period;1&comma;3&comma;3&period;3&comma;3&period;6&comma;4&period;5&period;6-1&period;2&comma;2&period;1-3&period;4&comma;3&period;6-4&period;5&comma;1-&period;8&comma;2&period;7-1&period;4&comma;2&period;7&period;5s-&period;2&comma;3&period;2-&period;3&comma;3&period;7c-&period;4&comma;1&period;6-2&period;1&comma;2-3&period;5&comma;1&period;8&comma;2&period;5&period;4&comma;3&period;2&comma;1&period;9&comma;1&period;8&comma;3&period;3-2&period;7&comma;2&period;7-3&period;8-&period;7-4&period;1-1&period;6&comma;0-&period;2&comma;0-&period;2&comma;0-&period;2&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;2-&period;3&period;9-1&period;5&comma;4&period;3-4&period;1&comma;1&period;6-1&period;4-1&period;4-&period;7-2&period;9&comma;1&period;8-3&period;3-1&period;5&period;2-3&period;1-&period;2-3&period;5-1&period;8-&period;1-&period;5-&period;3-3&period;3-&period;3-3&period;7C&period;2-&period;4&comma;1&period;9&period;2&comma;2&period;9&comma;1h0Z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <span class&equals;”sr-only”>Follow FP on Bluesky<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li>&NewLine; <a class&equals;”social-media-x” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;twitter&period;com&sol;ForeignPolicy”>&NewLine; <svg role&equals;”img” width&equals;”12″ height&equals;”12″ viewbox&equals;”0 0 1200 1227″ fill&equals;”none” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<title>X icon<&sol;title>&NewLine;&Tab;<path d&equals;”M714&period;163 519&period;284L1160&period;89 0H1055&period;03L667&period;137 450&period;887L357&period;328 0H0L468&period;492 681&period;821L0 1226&period;37H105&period;866L515&period;491 750&period;218L842&period;672 1226&period;37H1200L714&period;137 519&period;284H714&period;163ZM569&period;165 687&period;828L521&period;697 619&period;934L144&period;011 79&period;6944H306&period;615L611&period;412 515&period;685L658&period;88 583&period;579L1055&period;08 1150&period;3H892&period;476L569&period;165 687&period;854V687&period;828Z” fill&equals;”&num;000″&sol;>&NewLine;<&sol;svg>&NewLine; <p class&equals;”sr-only”>Follow FP on X<&sol;p>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li>&NewLine; <a class&equals;”social-media-linkedin” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;linkedin&period;com&sol;company&sol;foreign-policy-magazine&sol;”>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 12 12″ width&equals;”12″ height&equals;”12″ fill&equals;”none” class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>LinkedIn icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M2&period;793 3&period;86H&period;384a&period;194&period;194 0 00-&period;193&period;194v7&period;74c0 &period;106&period;086&period;193&period;193&period;193h2&period;41a&period;193&period;193 0 00&period;193-&period;194V4&period;054a&period;194&period;194 0 00-&period;194-&period;194zM1&period;59&period;013A1&period;59 1&period;59 0 000 1&period;601 1&period;59 1&period;59 0 001&period;59 3&period;19 1&period;59 1&period;59 0 003&period;178 1&period;6 1&period;59 1&period;59 0 001&period;59&period;013zM8&period;92 3&period;668c-&period;967 0-1&period;682&period;416-2&period;116&period;889v-&period;503a&period;194&period;194 0 00-&period;193-&period;193H4&period;304a&period;194&period;194 0 00-&period;194&period;193v7&period;74c0 &period;106&period;087&period;193&period;194&period;193h2&period;403a&period;194&period;194 0 00&period;194-&period;194V7&period;964c0-1&period;29&period;35-1&period;793 1&period;25-1&period;793&period;98 0 1&period;057&period;806 1&period;057 1&period;86v3&period;762c0 &period;107&period;087&period;194&period;194&period;194h2&period;405a&period;193&period;193 0 00&period;193-&period;194V7&period;548c0-1&period;918-&period;366-3&period;88-3&period;08-3&period;88z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg>&NewLine; <p class&equals;”sr-only”>Follow FP on LinkedIn<&sol;p>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li>&NewLine; <a class&equals;”social-media-instagram” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;instagram&period;com&sol;foreignpolicymag&sol;”>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” width&equals;”24″ height&equals;”24″ viewbox&equals;”0 0 24 24″ class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Instagram icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M 8 3 C 5&period;243 3 3 5&period;243 3 8 L 3 16 C 3 18&period;757 5&period;243 21 8 21 L 16 21 C 18&period;757 21 21 18&period;757 21 16 L 21 8 C 21 5&period;243 18&period;757 3 16 3 L 8 3 z M 8 5 L 16 5 C 17&period;654 5 19 6&period;346 19 8 L 19 16 C 19 17&period;654 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15″ width&equals;”7″ height&equals;”15″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Facebook icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M4&period;775 14&period;163V7&period;08h1&period;923l&period;255-2&period;441H4&period;775l&period;004-1&period;222c0-&period;636&period;06-&period;977&period;958-&period;977H6&period;94V0H5&period;016c-2&period;31 0-3&period;123 1&period;184-3&period;123 3&period;175V4&period;64H&period;453v2&period;44h1&period;44v7&period;083h2&period;882z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <p class&equals;”sr-only”>Follow FP on Facebook<&sol;p>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;&NewLine; <&excl;– Column 1 –>&NewLine; <div class&equals;”column column-1″>&NewLine;&NewLine; <h2>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;solutions&period;foreignpolicy&period;com&sol;”>&NewLine; FP SOLUTIONS <&sol;a>&NewLine; <&sol;h2>&NewLine; &NewLine; <ul>&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;”>FP Analytics<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;events&sol;”>FP Events<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;fp-studios&sol;”>FP Studios<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;simulations-peacegames&sol;”>Simulations and Peacegames<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;solutions&period;foreignpolicy&period;com&sol;”>Advertise with FP<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;sponsored&period;foreignpolicy&period;com&sol;country-reports&sol;”>Country Reports<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; &NewLine; 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<&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&excl;– Column 3 –>&NewLine; <div class&equals;”column column-3″>&NewLine;&NewLine; <h2>&NewLine; <a href&equals;”&sol;fp-for-education&sol;”>&NewLine; EDUCATION <&sol;a>&NewLine; <&sol;h2>&NewLine; &NewLine; <ul>&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpguide&period;foreignpolicy&period;com&sol;2026-spring-summer&sol;”>Graduate Education Guide<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;fp-for-education&sol;”>FP for Education<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;group-subscriptions&sol;”>Institutional Access<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&excl;– Column 4 –>&NewLine; <div class&equals;”column column-4″>&NewLine;&NewLine; <h2>&NewLine; <a href&equals;”&sol;staff&sol;”>&NewLine; ABOUT FP <&sol;a>&NewLine; <&sol;h2>&NewLine; &NewLine; <ul>&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;submittable&period;com&sol;submit”>Writer’s Guidelines<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;contact-us&sol;”>Contact FP<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;staff&sol;”>Meet the Staff<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;employment-opportunities&sol;”>Work at FP<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;ai-policy&sol;”>AI Policy<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;privacy&sol;”>Privacy Policy<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;do-not-sell-or-share-my-personal-information&sol;”>Do Not Sell My Personal Information<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;termsofuse&sol;”>Terms of Use<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;accessibility&sol;”>Accessibility<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”hide-desktop-900 full-width”>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer”>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer-line footer-spacer-line-1″&sol;>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer-line footer-spacer-line-2″&sol;>&NewLine;<&sol;div> <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&excl;– Column 5 –>&NewLine; <div class&equals;”column double-width column-5″>&NewLine;&NewLine; <&excl;– First Row –>&NewLine; <ul class&equals;”social-media hide-mobile-900″>&NewLine; <li>&NewLine; <a class&equals;”social-media-bluesky” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;bsky&period;app&sol;profile&sol;foreignpolicy&period;com”>&NewLine; <svg xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 13 11&period;6″ class&equals;”hide-sr-only” width&equals;”13″ height&equals;”11&period;6″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Bluesky icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M2&period;9&comma;1c1&period;4&comma;1&period;1&comma;3&comma;3&period;3&comma;3&period;6&comma;4&period;5&period;6-1&period;2&comma;2&period;1-3&period;4&comma;3&period;6-4&period;5&comma;1-&period;8&comma;2&period;7-1&period;4&comma;2&period;7&period;5s-&period;2&comma;3&period;2-&period;3&comma;3&period;7c-&period;4&comma;1&period;6-2&period;1&comma;2-3&period;5&comma;1&period;8&comma;2&period;5&period;4&comma;3&period;2&comma;1&period;9&comma;1&period;8&comma;3&period;3-2&period;7&comma;2&period;7-3&period;8-&period;7-4&period;1-1&period;6&comma;0-&period;2&comma;0-&period;2&comma;0-&period;2&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;2-&period;3&period;9-1&period;5&comma;4&period;3-4&period;1&comma;1&period;6-1&period;4-1&period;4-&period;7-2&period;9&comma;1&period;8-3&period;3-1&period;5&period;2-3&period;1-&period;2-3&period;5-1&period;8-&period;1-&period;5-&period;3-3&period;3-&period;3-3&period;7C&period;2-&period;4&comma;1&period;9&period;2&comma;2&period;9&comma;1h0Z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <span class&equals;”sr-only”>Follow FP on Bluesky<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li>&NewLine; <a class&equals;”social-media-x” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;twitter&period;com&sol;ForeignPolicy”>&NewLine; <svg role&equals;”img” width&equals;”12″ height&equals;”12″ viewbox&equals;”0 0 1200 1227″ fill&equals;”none” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<title>X icon<&sol;title>&NewLine;&Tab;<path d&equals;”M714&period;163 519&period;284L1160&period;89 0H1055&period;03L667&period;137 450&period;887L357&period;328 0H0L468&period;492 681&period;821L0 1226&period;37H105&period;866L515&period;491 750&period;218L842&period;672 1226&period;37H1200L714&period;137 519&period;284H714&period;163ZM569&period;165 687&period;828L521&period;697 619&period;934L144&period;011 79&period;6944H306&period;615L611&period;412 515&period;685L658&period;88 583&period;579L1055&period;08 1150&period;3H892&period;476L569&period;165 687&period;854V687&period;828Z” fill&equals;”&num;000″&sol;>&NewLine;<&sol;svg>&NewLine; <p class&equals;”sr-only”>Follow FP on X<&sol;p>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li>&NewLine; <a class&equals;”social-media-linkedin” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;linkedin&period;com&sol;company&sol;foreign-policy-magazine&sol;”>&NewLine; <svg role&equals;”img” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 12 12″ width&equals;”12″ height&equals;”12″ fill&equals;”none” class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>LinkedIn icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M2&period;793 3&period;86H&period;384a&period;194&period;194 0 00-&period;193&period;194v7&period;74c0 &period;106&period;086&period;193&period;193&period;193h2&period;41a&period;193&period;193 0 00&period;193-&period;194V4&period;054a&period;194&period;194 0 00-&period;194-&period;194zM1&period;59&period;013A1&period;59 1&period;59 0 000 1&period;601 1&period;59 1&period;59 0 001&period;59 3&period;19 1&period;59 1&period;59 0 003&period;178 1&period;6 1&period;59 1&period;59 0 001&period;59&period;013zM8&period;92 3&period;668c-&period;967 0-1&period;682&period;416-2&period;116&period;889v-&period;503a&period;194&period;194 0 00-&period;193-&period;193H4&period;304a&period;194&period;194 0 00-&period;194&period;193v7&period;74c0 &period;106&period;087&period;193&period;194&period;193h2&period;403a&period;194&period;194 0 00&period;194-&period;194V7&period;964c0-1&period;29&period;35-1&period;793 1&period;25-1&period;793&period;98 0 1&period;057&period;806 1&period;057 1&period;86v3&period;762c0 &period;107&period;087&period;194&period;194&period;194h2&period;405a&period;193&period;193 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15″ width&equals;”7″ height&equals;”15″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Facebook icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M4&period;775 14&period;163V7&period;08h1&period;923l&period;255-2&period;441H4&period;775l&period;004-1&period;222c0-&period;636&period;06-&period;977&period;958-&period;977H6&period;94V0H5&period;016c-2&period;31 0-3&period;123 1&period;184-3&period;123 3&period;175V4&period;64H&period;453v2&period;44h1&period;44v7&period;083h2&period;882z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <p class&equals;”sr-only”>Follow FP on Facebook<&sol;p>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;&NewLine; <&excl;– Second Row –>&NewLine; <p class&equals;”opacity-80″>&NewLine; Foreign Policy Magazine is a division of Graham Holdings Company&period; All contents &lpar;c&rpar; 2026&comma; Foreign Policy LLC&comma; a unit of Graham Digital Holding Company&period; All rights reserved&period; Foreign Policy&comma; 1099 14th St NW&comma; Suite 500 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modal”>&NewLine; <svg class&equals;”subscribe-takeover-close” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 10 10″ width&equals;”10″ height&equals;”10″ overflow&equals;”visible” stroke&equals;”white” stroke-width&equals;”1″ stroke-linecap&equals;”round” aria-label&equals;”Close Foreign Policy Magazine subscription options modal” role&equals;”button” tabindex&equals;”0″>&NewLine; <line x1&equals;”0″ y1&equals;”0″ x2&equals;”10″ y2&equals;”10″&sol;>&NewLine; <line x1&equals;”10″ y1&equals;”0″ x2&equals;”0″ y2&equals;”10″&sol;>&NewLine; <&sol;svg>&NewLine;&NewLine; <iframe id&equals;”subscribe-takeover-iframe” src&equals;”data&colon;text&sol;html&semi;charset&equals;utf-8&comma;” data-src&equals;”&quest;subscribe” style&equals;”width&colon;100&percnt;&semi;height&colon;100&percnt;” title&equals;”Foreign Policy Magazine subscription options dialog”&sol;>&NewLine; <&sol;section>&NewLine; <&sol;header>&NewLine; &NewLine; &NewLine; <&excl;– Start Main –>&NewLine; <main data-inert-when-modal&equals;”true”>&NewLine;&NewLine; &NewLine;&NewLine;<div id&equals;”article&lowbar;d&lowbar;1″ class&equals;”home-ad-region-1″ aria-hidden&equals;”true”&sol;>&NewLine;&NewLine;&NewLine;<div id&equals;”main” data-context&equals;”article” class&equals;”default default&lowbar;text&lowbar;style text&lowbar;above&lowbar;photo “>&NewLine;&NewLine;&Tab;&NewLine;&Tab;<div class&equals;”post-content grid–flow” data-post-id&equals;”1232114″ data-premium&equals;”no” data-premium-trigger&equals;”yes” data-whitelist&equals;””>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;<article class&equals;”article” data-post-id&equals;”1232114″ data-post-url&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup&sol;”>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&NewLine; &NewLine;<div class&equals;”department-meta”>&NewLine;&Tab;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;quiz&sol;” class&equals;”department-name department” aria-label&equals;”See all Quiz articles”>&NewLine;&Tab;&Tab;Quiz&Tab;<&sol;a>&NewLine;&NewLine;&Tab;<&sol;div><div class&equals;”hed-heading”>&NewLine; <h1 class&equals;”hed”>What in the World&quest;<&sol;h1>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<h2 class&equals;”dek-heading”>Test yourself on the week of June 6&colon; Peru's presidential race heads for a photo finish&comma; Xi Jinping visits North Korea&comma; and the World Cup kicks off&period;<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”author-bio”>&NewLine; &NewLine; <div class&equals;”author-bio-text”>&NewLine; By <a rel&equals;”author” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;syd-kuntz&sol;”><strong>Syd Kuntz<&sol;strong><&sol;a>&comma; a deputy copy editor at <em>Foreign Policy<&sol;em>&period; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<figure class&equals;”figure-image “>&NewLine; <span style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”1024″ height&equals;”683″ alt&equals;”About a dozen men in green Team Mexico soccer uniforms embrace each other&comma; jump&comma; and cheer as they celebrate a goal&period; One man facing the camera is waving an open water bottle&comma; spraying the others with streams of water&period; An out-of-focus crowd is visible in the background&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;06&sol;mexico-world-cup-26-GettyImages-2281214233&period;jpg&quest;quality&equals;90″ 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style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>About a dozen men in green Team Mexico soccer uniforms embrace each other&comma; jump&comma; and cheer as they celebrate a goal&period; One man facing the camera is waving an open water bottle&comma; spraying the others with streams of water&period; An out-of-focus crowd is visible in the background&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <span class&equals;”caption”>&NewLine; Mexican players celebrate the team's first goal during the FIFA Men's World Cup 2026 Group A match against South Africa at Mexico City Stadium in Mexico City on June 11&period; <span class&equals;”attribution”>David Ramos&sol;Getty Images<&sol;span>&NewLine; <&sol;span>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”post-content-main”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&excl;– MyFP Article –>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;<div class&equals;”myfp-article loading js-myfp-container myfp-article–center”>&NewLine; <p class&equals;”myfp-article&lowbar;&lowbar;message js-myfp-message”&sol;>&NewLine; <ul class&equals;”myfp-article&lowbar;&lowbar;list js-myfp-content”>&NewLine; <li>&NewLine; &NewLine; <span class&equals;”myfp-toggle myfp-toggle–small myfp-toggle–red”>&NewLine; <input type&equals;”checkbox” data-myfp-type&equals;”topic&lowbar;alerts” data-myfp-id&equals;”398″ id&equals;”toggle-398″&sol;>&NewLine; <label for&equals;”toggle-398″>&NewLine; <span>Politics<&sol;span>&NewLine; <&sol;label>&NewLine; <&sol;span>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”meta-data”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;<time datetime&equals;”2026-06-12″ class&equals;”date-time”>&NewLine;&Tab;&Tab;June 12&comma; 2026&comma; 2&colon;59 PM&Tab;<&sol;time>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”content-ungated”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<h4>The FIFA Men's World Cup kicked off this week&excl; Thankfully&comma; whether you're athletic or not&comma; you can take your own shot at victory with our international news quiz&period;<&sol;h4>&NewLine;<p><em>Have feedback&quest; Email <a href&equals;”&sol;cdn-cgi&sol;l&sol;email-protection” class&equals;”&lowbar;&lowbar;cf&lowbar;email&lowbar;&lowbar;” data-cfemail&equals;”e99e81889d80879d818c9e869b858da98f869b8c808e87998685808a90c78a8684″>&lbrack;emailÂ protected&rsqb;<&sol;a> to let me know your thoughts&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”content-gated content-gated–main-article” data-nosnippet&equals;””>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<h4>The FIFA Men's World Cup kicked off this week&excl; Thankfully&comma; whether you're athletic or not&comma; you can take your own shot at victory with our international news quiz&period;<&sol;h4>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-text”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>1&period; The results of Peru's presidential runoff election on Sunday were still too close to call at time of writing&period; How many presidents has the country had in the past decade&quest;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>One<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Three<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Five<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response is-answer”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Nine<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-result”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-description”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Whoever wins will still face an uphill battle to govern effectively&comma; as Peruvians have forced out six of those nine leaders&comma; <em>Foreign Policy<&sol;em>'s Catherine Osborn <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;11&sol;peru-president-election-results-fujimori-sanchez&sol;”>reports<&sol;a> in Latin America Brief&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-text”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>2&period; A 7&period;8 magnitude earthquake hit Southeast Asia on Monday&period; Which country was home to its epicenter&quest;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Indonesia<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Thailand<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Myanmar<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response is-answer”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Philippines<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-result”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-description”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>The disaster struck just eight months after another major quake hit the Philippine province of Cebu&comma; FP's Joseph Rachman <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;10&sol;cambodia-thailand-border-maritime-arbitration&sol;”>writes<&sol;a> in Southeast Asia Brief&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-text”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>3&period; On Monday&comma; the European Union voted to expand its Operation Irini to inspect ships suspected of transporting oil from which country&quest;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response is-answer”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Russia<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Venezuela<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>China<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Iran<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-result”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-description”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>The moveâ€”along with the bloc's latest sanctions packageâ€”marks a renewed effort to stifle the oil revenues funding Russia's war in Ukraine&comma; FP's Keith Johnson <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;10&sol;europe-russia-sanctions-package-trump-putin&sol;”>reports<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-text”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>4&period; Estonia hosted a summit for regional leaders on Tuesday&period; Which leader joined to discuss ways to shoot down drone incursions&quest;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>U&period;S&period; Defense Secretary Pete Hegseth<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Israeli Defense Minister Israel Katz<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response is-answer”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Ukrainian President Volodymyr Zelensky<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Turkish President Recep Tayyip Erdogan<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-result”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-description”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Ukraine has faced criticism for its drones straying into the airspace of Estonia&comma; Lithuania&comma; and other countries&comma; and Zelensky has responded by offering to share his country's counter-drone expertise&comma; FP's Alexandra Sharp <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;09&sol;trump-apache-helicopter-attack-iran-oman-lebanon-israel&sol;”>reports<&sol;a> in World Brief&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-text”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>5&period; Chinese President Xi Jinping wrapped up a visit to North Korea on Tuesday&period; When was the last time that Xi visited the country&quest;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>2011<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>2014<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response is-answer”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>2019<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>2023<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-result”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-description”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>One of Xi's priorities on this week's trip was preventing Pyongyang from drifting too far into Russia's orbit&comma; FP's James Palmer <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;09&sol;xi-china-north-korea-xi-kim-jong-un-visit-russia&sol;”>writes<&sol;a> in China Brief&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-text”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>6&period; Also on Tuesday&comma; soccer referee Omar Abdulkadir Artan announced that he had been denied entry to the United States&comma; where he was supposed to officiate at the 2026 FIFA Men's World Cup&period; Which African nation is his home country&quest;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Egypt<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response is-answer”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Somalia<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Chad<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Algeria<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-result”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-description”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>The Trump administration's prohibitive travel bans and crackdown on immigration threaten the success of the tournament&comma; Antonio De Loera-Brust <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2025&sol;12&sol;05&sol;world-cup-draw-trump-immigration-ice-raids&sol;”>argued<&sol;a> in December&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-text”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>7&period; On Thursday&comma; U&period;S&period; President Donald Trump threatened on social media to take over Kharg Island and other Iranian oil infrastructure&period; How long did it take him to make another post backing down from the threat&quest;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>1 hour and 28 minutes<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response is-answer”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>5 hours and 6 minutes<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>9 hours and 42 minutes<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>12 hours and 15 minutes<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-result”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-description”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>The administration's flip-flops and false signals are symptoms of a situation spiraling out of Washington's control&comma; FP's John Haltiwanger <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;08&sol;trump-israel-lebanon-iran-netanyahu-cease-fire-peace-negotiations&sol;”>reports<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-text”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>8&period; Officials from which country announced on Thursday that the rate of Amazon deforestation had dropped by 61&period;4 percent in the month of May compared to the previous year&quest;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Colombia<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Peru<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response is-answer”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Brazil<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Bolivia<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-result”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-description”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Deforestation and land theft in the Amazon have sparked another type of disaster&colon; increased risk of forest fires&comma; AntÃ´nio Sampaio <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2024&sol;10&sol;22&sol;amazon-fires-climate-change-brazil-deforestation&sol;”>wrote<&sol;a> in 2024&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-text”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>9&period; On Friday&comma; Pope Leo XIV concluded a weeklong trip to Spain&period; Which other VIP was visiting the country this week&quest;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response is-answer”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Singer Bad Bunny<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Filmmaker Guillermo del Toro<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Singer Taylor Swift<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Activist Malala Yousafzai<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-result”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-description”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>On the visit&comma; the pope prioritized addressing Europe's migration crisis&period; Other recent issues on his agenda have included peace and artificial intelligence&comma; the latter of which Christopher White <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;27&sol;pope-leo-ai-trump-encyclical&sol;”>wrote<&sol;a> about in May&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-text”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>10&period; Thursday saw the opening match of the World Cup&comma; played in Mexico City between South Africa and Mexico&period; Including both the men's and women's tournaments&comma; which player has scored the most goals in World Cup history&quest;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>German Miroslav Klose<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>American Abby Wambach<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response “>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Argentine Lionel Messi<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”fp-quiz-question-response is-answer”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Brazilian Marta Vieira da Silva<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-result”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-question-description”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>With 17 career World Cup goals&comma; the generational player&comma; known mononymously as Marta&comma; has revolutionized women's soccer within Brazil and worldwide&comma; <em>SB Nation<&sol;em> <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;sbnation&period;com&sol;2019&sol;6&sol;7&sol;18650468&sol;marta-brazil-womens-world-cup-2019″>reports<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-scoring”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-score” data-score&equals;”5″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p class&equals;”fp-quiz-your-score”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;You scored <span&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>It's a big world out there&excl; Brush up on global goings-on by<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;morning-brief&sol;”> subscribing<&sol;a> to World Brief&comma; <em>Foreign Policy<&sol;em>'s flagship daily newsletter&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-score” data-score&equals;”9″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p class&equals;”fp-quiz-your-score”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;You scored <span&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Great job&excl; Now dig deeper by subscribing to <em>Foreign Policy<&sol;em>'s one-stop regional newsletters&colon;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;africa-brief”> Africa Brief<&sol;a>&comma;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;china-brief”> China Brief<&sol;a>&comma;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;latin-america-brief&sol;”> Latin America Brief<&sol;a>&comma;<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;south-asia-brief”> South Asia Brief<&sol;a>&comma; and<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;southeast-asia-brief&sol;”> Southeast Asia Brief<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”fp-quiz-score” data-score&equals;”10″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p class&equals;”fp-quiz-your-score”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;You scored <span&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Perfection&excl; You're a pro who needs the in-depth insights offered in<a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;situation-report&sol;”> Situation Report<&sol;a>&comma; our newsletter on national security and defense&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<hr&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;<p><em>Have feedback&quest; Email <a href&equals;”&sol;cdn-cgi&sol;l&sol;email-protection” class&equals;”&lowbar;&lowbar;cf&lowbar;email&lowbar;&lowbar;” data-cfemail&equals;”8afde2ebfee3e4fee2effde5f8e6eecaece5f8efe3ede4fae5e6e3e9f3a4e9e5e7″>&lbrack;emailÂ protected&rsqb;<&sol;a> to let me know your thoughts&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<div data-fp-lazy-load-image&equals;””&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;<div class&equals;”article-end content-gated”>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”in-article-piano-gating-container”&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;<div class&equals;”myfp-article loading js-myfp-container myfp-article–bottom”>&NewLine; <p class&equals;”myfp-article&lowbar;&lowbar;message js-myfp-message”&sol;>&NewLine; <ul class&equals;”myfp-article&lowbar;&lowbar;list js-myfp-content”>&NewLine; <li>&NewLine; &NewLine; <span class&equals;”myfp-toggle myfp-toggle–small myfp-toggle–red”>&NewLine; <input type&equals;”checkbox” data-myfp-type&equals;”topic&lowbar;alerts” data-myfp-id&equals;”398″ id&equals;”toggle-398″&sol;>&NewLine; <label for&equals;”toggle-398″>&NewLine; <span>Politics<&sol;span>&NewLine; <&sol;label>&NewLine; <&sol;span>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;<section class&equals;”bio-no-photo”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div><strong>Syd Kuntz<&sol;strong> is a deputy copy editor at <em>Foreign Policy<&sol;em>&period;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;section>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”the-tags no-top-border”>&NewLine; <span class&equals;”title”>Read More On<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;tag&sol;politics&sol;” class&equals;”tag”>&NewLine; Politics<&sol;a><&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;<div id&equals;”comments-container” class&equals;”comments-container hide-ip-access content-gated”>&NewLine;&Tab;<div class&equals;”anon-content”>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”header bg-gray text-center”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<h2>Join the Conversation<&sol;h2>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Commenting is a benefit of a <em>Foreign Policy<&sol;em> subscription&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”access-prompts”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<a href&equals;”&sol;subscribe” class&equals;”navlink -user -emph subscribe-prompt button-red”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<span class&equals;”subscribe–long”>Subscribe<&sol;span>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<span class&equals;”subscribe–short”>Subscribe<&sol;span>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;a>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p class&equals;”login-prompt”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;Already a subscriber&quest;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<strong><a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” class&equals;”navlink -user -signin FP-paywall–login”>Log In<&sol;a><&sol;strong>&period;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”open-comments”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<p><a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” aria-expanded&equals;”false” aria-controls&equals;”coral&lowbar;thread” class&equals;”open-comments–link”>View <span class&equals;”coral-count” data-coral-notext&equals;”true”&sol;> Comment<span class&equals;”plural-comments”>s<&sol;span> <span class&equals;”icon”&sol;><&sol;a><&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;<div class&equals;”reg-content”>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”header bg-gray text-center”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<h2>Join the Conversation<&sol;h2>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Join the conversation on this and other recent <em>Foreign Policy<&sol;em> articles when you subscribe now&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”access-prompts”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<a href&equals;”&sol;subscribe” class&equals;”navlink -user -emph subscribe-prompt button-red”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<span class&equals;”subscribe–long”>Subscribe<&sol;span>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<span class&equals;”subscribe–short”>Subscribe<&sol;span>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;a>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p class&equals;”login-prompt”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;Not your account&quest;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<strong><a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” class&equals;”navlink -user -signin FP-paywall–logout”>Log out<&sol;a><&sol;strong>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”open-comments”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<p><a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” aria-expanded&equals;”false” aria-controls&equals;”coral&lowbar;thread” class&equals;”open-comments–link”>View <span class&equals;”coral-count” data-coral-notext&equals;”true”&sol;> Comment<span class&equals;”plural-comments”>s<&sol;span> <span class&equals;”icon”&sol;><&sol;a><&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;<div class&equals;”user-content”>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”header bg-gray”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<h2>Join the Conversation<&sol;h2>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<p>Please follow our <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;comment-guidelines” target&equals;”&lowbar;blank”>comment guidelines<&sol;a>&comma; stay on topic&comma; and be civil&comma; courteous&comma; and respectful of others' beliefs&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”open-comments”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<p><a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” aria-expanded&equals;”false” aria-controls&equals;”coral&lowbar;thread” class&equals;”open-comments–link”>View <span class&equals;”coral-count” data-coral-notext&equals;”true”&sol;> Comment<span class&equals;”plural-comments”>s<&sol;span> <span class&equals;”icon”&sol;><&sol;a><&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;<div class&equals;”user-content user-content–after-click”>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”comment-username-text inset bg-gray”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<strong>You are commenting as <span class&equals;”username-placeholder”&sol;>&period;<&sol;strong>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<span class&equals;”account-links”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” class&equals;”username-change-trigger-on”>Change your username<&sol;a> <span class&equals;”separator” aria-hidden&equals;”true”>&vert;<&sol;span>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” class&equals;”FP-paywall–logout”>Log out<&sol;a>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;span>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”comment-change-username-form user-content inset bg-gray” style&equals;”display&colon; none&semi;”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<form class&equals;”username-form-top”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”comment-username-fields”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row-1″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-1″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<h3>Change your username&colon;<&sol;h3>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-2″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<label class&equals;”hide” for&equals;”comments-username-change”>Username<&sol;label>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<input type&equals;”text” id&equals;”comments-username-change” name&equals;”username” class&equals;”username-input” value&equals;”” autocomplete&equals;”username”&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p class&equals;”comments-username-message”&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”row-2″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-1″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<input required&equals;”” type&equals;”checkbox” id&equals;”commenting-guidelines-consent-top” name&equals;”commenting-guidelines-consent” value&equals;”1″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<label for&equals;”commenting-guidelines-consent-top”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;I agree to abide by FP's <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;comment-guidelines” target&equals;”&lowbar;blank”>comment guidelines<&sol;a>&period; &lpar;Required&rpar;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;label>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”col-2″>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<span class&equals;”actions”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<button class&equals;”button-red”>Confirm<&sol;button>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<a href&equals;”javascript&colon;void&lpar;0&rpar;&semi;” class&equals;”username-change-trigger-off”>CANCEL<&sol;a>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;span>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<span class&equals;”loading”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;loading-animation&period;gif” alt&equals;”Loading&period;&period;&period;” class&equals;”facebook-button” width&equals;”25″ height&equals;”25″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;span>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;form>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;<div class&equals;”comment-username-form user-content” style&equals;”display&colon; none&semi;”>&NewLine;&Tab;&Tab;<form class&equals;”username-form-bottom”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<h2>Confirm your username to get started&period;<&sol;h2>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<p>The default username below has been generated using the first name and last initial on your FP subscriber account&period; Usernames may be updated at any time and must not contain inappropriate or offensive language&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”comment-username-fields”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<label class&equals;”hide” for&equals;”comments-username-confirm”>Username<&sol;label>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<input type&equals;”text” name&equals;”username” id&equals;”comments-username-confirm” class&equals;”username-input” value&equals;”” autocomplete&equals;”username”&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<input required&equals;”” type&equals;”checkbox” id&equals;”commenting-guidelines-consent” name&equals;”commenting-guidelines-consent” value&equals;”1″&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<label for&equals;”commenting-guidelines-consent”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;I agree to abide by FP's <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;comment-guidelines” target&equals;”&lowbar;blank”>comment guidelines<&sol;a>&period; 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hide-on-gated-post”>&NewLine;&Tab;&Tab;<div>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”sidebar-list”>&NewLine; <h2 class&equals;”title”>Latest<&sol;h2>&NewLine; <ul class&equals;”no-list”>&NewLine; <li>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;foreign-policy-news-quiz-peru-earthquake-estonia-xi-taco-world-cup&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;latest062921″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Peruvian Runoff and World Cup&colon; Foreign Policy’s Weekly International News Quiz <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”meta-data -ago”>&NewLine; <time datetime&equals;”2026-06-12″ class&equals;”date-time”>&NewLine;June 12&comma; 2026<&sol;time>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div> <&sol;li>&NewLine; <li>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;trump-west-china-rome-civilization-vance-iran-hegseth-russia&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;latest062921″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Trump Is Shattering the Illusion of the West <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”meta-data -ago”>&NewLine; <time datetime&equals;”2026-06-12″ class&equals;”date-time”>&NewLine;June 12&comma; 2026<&sol;time>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div> <&sol;li>&NewLine; <li>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;exit-stalin-review-mark-smith-soviet-union-microhistory&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;latest062921″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Book Review&colon; ‘Exit Stalin’ Unearths Soviet History <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”meta-data -ago”>&NewLine; <time datetime&equals;”2026-06-12″ class&equals;”date-time”>&NewLine;June 12&comma; 2026<&sol;time>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div> <&sol;li>&NewLine; <li>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;iran-war-energy-farmers-fertilizer-economic-strain-midterms&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;latest062921″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Trump’s Iran War Strains Farmers Ahead of Midterm Elections <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”meta-data -ago”>&NewLine; <time datetime&equals;”2026-06-12″ class&equals;”date-time”>&NewLine;June 12&comma; 2026<&sol;time>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div> <&sol;li>&NewLine; <li>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;musk-spacex-ipo-military-policy&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;latest062921″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; SpaceX’s IPO Exposes the Contradiction of Elon Musk's Military Policy <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; <div class&equals;”meta-data -ago”>&NewLine; <time datetime&equals;”2026-06-12″ class&equals;”date-time”>&NewLine;June 12&comma; 2026<&sol;time>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div> <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;<div class&equals;”sidebar-list-more”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;category&sol;latest&sol;”>See All Stories<&sol;a>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”sticky-container hide-on-pages hide-on-gated-post hide-on-shorter-posts”>&NewLine;&Tab;&Tab;&NewLine;<div id&equals;”article&lowbar;d&lowbar;3″ class&equals;”ad-container” aria-hidden&equals;”true”&sol;>&NewLine;&NewLine;<div id&equals;”article&lowbar;m&lowbar;3″ class&equals;”ad-container” aria-hidden&equals;”true”&sol;>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&Tab;<&sol;div><&excl;– &period;post-content&period;grid–flow –>&NewLine;&NewLine;&Tab;<div class&equals;”post-content–after grid–full”>&NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;”piano-gating-offer-container”&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”in-article-subscribe-container”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”in-article-subscribe-expandable-container”&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”in-article-subscribe-takeover-container”&sol;>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”in-article-subscribe-takeover-other-options”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;”in-article-subscribe-takeover-other-options–content”>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<h3>OTHER SUBSCRIPTION 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<&sol;li>&NewLine; <li role&equals;”tab” tabindex&equals;”0″ data-slide-id&equals;”2″>&NewLine; Go to slide 2 <&sol;li>&NewLine; <li role&equals;”tab” tabindex&equals;”0″ data-slide-id&equals;”3″>&NewLine; Go to slide 3 <&sol;li>&NewLine; <li role&equals;”tab” tabindex&equals;”0″ data-slide-id&equals;”4″>&NewLine; Go to slide 4 <&sol;li>&NewLine; <li role&equals;”tab” tabindex&equals;”0″ data-slide-id&equals;”5″>&NewLine; Go to slide 5 <&sol;li>&NewLine; <li role&equals;”tab” tabindex&equals;”0″ data-slide-id&equals;”6″>&NewLine; Go to slide 6 <&sol;li>&NewLine; <li role&equals;”tab” tabindex&equals;”0″ data-slide-id&equals;”7″>&NewLine; Go to slide 7 <&sol;li>&NewLine; <li role&equals;”tab” tabindex&equals;”0″ data-slide-id&equals;”8″>&NewLine; Go to slide 8 <&sol;li>&NewLine; <li role&equals;”tab” tabindex&equals;”0″ data-slide-id&equals;”9″>&NewLine; Go to slide 9 <&sol;li>&NewLine; <li role&equals;”tab” tabindex&equals;”0″ data-slide-id&equals;”10″>&NewLine; Go to slide 10 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alt&equals;”A creative illustration against a pale yellow background showing a garden planter containing a dense green hedge&period; Five human arms emerge from the hedge&comma; with four of the hands holding small flags of China&comma; Russia&comma; the United States&comma; and the European Union&comma; while the fifth hand holds the flag of India&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>A creative illustration against a pale yellow background showing a garden planter containing a dense green hedge&period; Five human arms emerge from the hedge&comma; with four of the hands holding small flags of China&comma; Russia&comma; the United States&comma; and the European Union&comma; while the fifth hand holds the flag of India&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;04&sol;29&sol;hedging-strategy-geopolitics-international-affairs-global-order&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Hedging Is the New Normal <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;suzanne-nossel&sol;” data-author-id&equals;”358977″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Suzanne Nossel “>&NewLine; Suzanne Nossel<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”posts-carousel&lowbar;&lowbar;posts-swiper-slide swiper-slide”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content content-block”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;04&sol;trump-soft-power-usa&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”Republican presidential nominee&comma; former President Donald Trump pumps his fist as he walks off stage at the end of a campaign rally at the Santander Arena on November 04&comma; 2024 in Reading&comma; Pennsylvania&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2182935200&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2182935200&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2182935200&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; 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src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;stephen-m-walt&sol;” data-author-id&equals;”368″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Stephen M&period; Walt “>&NewLine; Stephen M&period; Walt<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”posts-carousel&lowbar;&lowbar;posts-swiper-slide swiper-slide”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content content-block”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;01&sol;xi-jinping-china-military-factions-purges-centenary&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”Central Military Commission Vice Chairman Zhang Shengmin raises his right hand in a salute to Chinese President Xi Jinping&comma; who is walking a level lower in a red-carpeted auditorium&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;GettyImages-2264716638&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;GettyImages-2264716638&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;GettyImages-2264716638&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;GettyImages-2264716638&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;GettyImages-2264716638&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;GettyImages-2264716638&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;GettyImages-2264716638&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;GettyImages-2264716638&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;GettyImages-2264716638&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>Central Military Commission Vice Chairman Zhang Shengmin raises his right hand in a salute to Chinese President Xi Jinping&comma; who is walking a level lower in a red-carpeted auditorium&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;01&sol;xi-jinping-china-military-factions-purges-centenary&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; The Deeper Pattern Behind China's Military Purges <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;christopher-nye&sol;” data-author-id&equals;”1228182″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Christopher Nye “>&NewLine; Christopher Nye<&sol;a><span class&equals;”separator”>&comma;<&sol;span> <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;charles-sun&sol;” data-author-id&equals;”1228183″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Charles Sun “>&NewLine; Charles Sun<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”posts-carousel&lowbar;&lowbar;posts-swiper-slide swiper-slide”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content content-block”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;04&sol;30&sol;petrostates-ai-democracies&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”An aerial photo shows Doha in the booming petrostate of Qatar&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>An aerial photo shows Doha in the booming petrostate of Qatar&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;04&sol;30&sol;petrostates-ai-democracies&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; For What AI Could Do to Democracies&comma; Look to the Petrostates <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;cullen-hendrix&sol;” data-author-id&equals;”1019937″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Cullen Hendrix “>&NewLine; Cullen Hendrix<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”posts-carousel&lowbar;&lowbar;posts-swiper-slide swiper-slide”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content content-block”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;04&sol;21&sol;us-state-department-foreign-service-hiring-recruitment-diplomat-trump-rubio-dei&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”A man in a white collared shirt raises his right hand as if taking an oath or being sworn in&period; The image is a black-and-white&comma; close-up shot of his profile&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-us-state-dept-recruitment-video-override&period;png&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-us-state-dept-recruitment-video-override&period;png&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-us-state-dept-recruitment-video-override&period;png&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-us-state-dept-recruitment-video-override&period;png&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-us-state-dept-recruitment-video-override&period;png&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-us-state-dept-recruitment-video-override&period;png&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-us-state-dept-recruitment-video-override&period;png&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-us-state-dept-recruitment-video-override&period;png&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-us-state-dept-recruitment-video-override&period;png&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>A man in a white collared shirt raises his right hand as if taking an oath or being sworn in&period; The image is a black-and-white&comma; close-up shot of his profile&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;04&sol;21&sol;us-state-department-foreign-service-hiring-recruitment-diplomat-trump-rubio-dei&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Who Wants to Be an American Diplomat&quest; <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;sam-skove&sol;” data-author-id&equals;”1095732″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Sam Skove “>&NewLine; Sam Skove<&sol;a><span class&equals;”separator”>&comma;<&sol;span> <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;rachel-oswald&sol;” data-author-id&equals;”1209918″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Rachel Oswald “>&NewLine; Rachel Oswald<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”posts-carousel&lowbar;&lowbar;posts-swiper-slide swiper-slide”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content content-block”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;04&sol;22&sol;china-beijing-america-united-states-competition&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”Visitors walk by a world map carved in stone at a plaza in southwest China’s Chongqing municipality on May 19&comma; 2010&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>Visitors walk by a world map carved in stone at a plaza in southwest China’s Chongqing municipality on May 19&comma; 2010&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;04&sol;22&sol;china-beijing-america-united-states-competition&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; What if China Succeeds&quest; <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;matthew-kroenig&sol;” data-author-id&equals;”380678″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Matthew Kroenig “>&NewLine; Matthew Kroenig<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”posts-carousel&lowbar;&lowbar;posts-swiper-slide swiper-slide”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content content-block”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;03&sol;23&sol;post-trump-world-order-cold-war-spheres-of-influence&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”An illustration with a world map background texture and fire cutting through three rings in the map with three human figures inside&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>An illustration with a world map background texture and fire cutting through three rings in the map with three human figures inside&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;03&sol;23&sol;post-trump-world-order-cold-war-spheres-of-influence&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Three Scenarios for a Post-Trump World <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;hal-brands&sol;” data-author-id&equals;”900347″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Hal Brands “>&NewLine; Hal Brands<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”posts-carousel&lowbar;&lowbar;posts-swiper-slide swiper-slide”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content content-block”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;03&sol;24&sol;ai-artificial-intelligence-doomsday-iran-war&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”An illustration shows semiconductor chips structured like a house of cards with a tiny city with government buildings atop it&comma; ready to topple&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;quality&equals;80 3000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;1536&comma;1024&amp&semi;quality&equals;80 1536w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;2048&comma;1365&amp&semi;quality&equals;80 2048w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;1920&comma;1280&amp&semi;quality&equals;80 1920w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>An illustration shows semiconductor chips structured like a house of cards with a tiny city with government buildings atop it&comma; ready to topple&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;03&sol;24&sol;ai-artificial-intelligence-doomsday-iran-war&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; As an AI Scholar&comma; I Am Now Putting a High Probability on an AI Doomsday <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;bhaskar-chakravorti&sol;” data-author-id&equals;”1019902″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Bhaskar Chakravorti “>&NewLine; Bhaskar Chakravorti<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”posts-carousel&lowbar;&lowbar;posts-swiper-slide swiper-slide”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content content-block”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;04&sol;09&sol;brett-mcgurk-middle-east-israel-gaza-iran&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”An illustration collage featuring a profile portrait of a man in a suit on the right side&period; The left side shows a stylized orange silhouette of his head containing the Great Seal of the United States&period; The background consists of a dark map of the Middle East with various locations labeled&comma; including Turkey&comma; Syria&comma; Israel&comma; and Iran&period; The overall color palette uses dark tones with high-contrast red and white accents&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2&lowbar;4f072e&period;webp&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2&lowbar;4f072e&period;webp&quest;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2&lowbar;4f072e&period;webp&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2&lowbar;4f072e&period;webp&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2&lowbar;4f072e&period;webp&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2&lowbar;4f072e&period;webp&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2&lowbar;4f072e&period;webp&quest;resize&equals;800&comma;534&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;04&sol;1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2&lowbar;4f072e&period;webp&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>An illustration collage featuring a profile portrait of a man in a suit on the right side&period; The left side shows a stylized orange silhouette of his head containing the Great Seal of the United States&period; The background consists of a dark map of the Middle East with various locations labeled&comma; including Turkey&comma; Syria&comma; Israel&comma; and Iran&period; The overall color palette uses dark tones with high-contrast red and white accents&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;04&sol;09&sol;brett-mcgurk-middle-east-israel-gaza-iran&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; The Man Who Shaped Washington's View of the Middle East <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;dion-nissenbaum&sol;” data-author-id&equals;”179680″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Dion Nissenbaum “>&NewLine; Dion Nissenbaum<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”posts-carousel&lowbar;&lowbar;posts-swiper-slide swiper-slide”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content content-block”>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;03&sol;25&sol;china-us-russia-sphere-influence-geopolitics-competition&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”Two dozen or so scattered pedestrians walking on a large plaza are seen from overhead&period; There is a giant world map embedded in the pavement&comma; with China highlighted in a dark red and all the other countries in pale gray&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;china-map-GettyImages-2262840218&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;china-map-GettyImages-2262840218&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;china-map-GettyImages-2262840218&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;china-map-GettyImages-2262840218&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;china-map-GettyImages-2262840218&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;china-map-GettyImages-2262840218&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;china-map-GettyImages-2262840218&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;china-map-GettyImages-2262840218&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;03&sol;china-map-GettyImages-2262840218&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>Two dozen or so scattered pedestrians walking on a large plaza are seen from overhead&period; There is a giant world map embedded in the pavement&comma; with China highlighted in a dark red and all the other countries in pale gray&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;03&sol;25&sol;china-us-russia-sphere-influence-geopolitics-competition&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;more&lowbar;from&lowbar;fp051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; No&comma; China Doesn't Want Spheres of Influence <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;aaron-glasserman&sol;” data-author-id&equals;”1105703″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Aaron Glasserman “>&NewLine; Aaron Glasserman<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div><&excl;– &period;posts-carousel&lowbar;&lowbar;posts –>&NewLine; <&sol;div><&excl;– &period;posts-carousel&lowbar;&lowbar;container –>&NewLine; <&sol;div><&excl;– &period;posts-carousel –>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”grid–flex grid–flow additional-recirc-units”>&NewLine; <div class&equals;”home-region-featured-block background-white”>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”featured-block featured-block–horizontal featured-block&lowbar;&lowbar;4″>&NewLine; <div class&equals;”featured-block-heading”>&NewLine; <h2 class&equals;”hed”>&NewLine; Iran War&Tab;<&sol;h2>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine; <ul class&equals;”featured-block–article&lowbar;&lowbar;featured no-list”>&NewLine; <div class&equals;”&&num;10&semi; excerpt-content &&num;10&semi; content-block &&num;10&semi; ” data-post-id&equals;”1229576″>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;19&sol;iran-politics-strategy-war-sanctions-hormuz&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;featured&lowbar;horizontal051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”Iranian women watch the Si-o-Se Pol bridge on the Zayandeh River in Isfahan&comma; Iran&comma; on July 13&comma; 2002&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-1248395275&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-1248395275&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-1248395275&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-1248395275&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-1248395275&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-1248395275&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-1248395275&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-1248395275&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-1248395275&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>Iranian women watch the Si-o-Se Pol bridge on the Zayandeh River in Isfahan&comma; Iran&comma; on July 13&comma; 2002&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;19&sol;iran-politics-strategy-war-sanctions-hormuz&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;featured&lowbar;horizontal051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; The World Keeps Asking Iran the Wrong Question <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;<div class&equals;”dek-heading -excerpt”>&NewLine; <p class&equals;”dek”>&NewLine; &Tab;Even before the Islamic Republic&comma; the country has always wanted the same thing&period; &Tab; <&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”meta-data -excerpt”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;analysis&sol;argument&sol;” class&equals;”department-name -excerpt ” aria-label&equals;”See all Argument articles”>&NewLine; Argument <&sol;a>&NewLine; <p class&equals;”separator” aria-hidden&equals;”true”>&vert;<&sol;p>&NewLine; <address class&equals;”author-list -excerpt”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;ali-hashem&sol;” data-author-id&equals;”993496″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Ali Hashem “>&NewLine; Ali Hashem<&sol;a><&sol;address>&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;&NewLine; <ul class&equals;”article-list&lowbar;&lowbar;column no-list”>&NewLine; <li class&equals;”featured-block–list-item blog-list-layout–mobile “>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content–list content-block” data-post-id&equals;”1229483″>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;18&sol;iran-war-trump-foreign-policy-failure-energy-crisis-military&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;featured&lowbar;horizontal051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”President Trump frowning slightly against a clear blue sky with an American flag out of focus behind him&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;trump-iran-GettyImages-2275849880&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;trump-iran-GettyImages-2275849880&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;trump-iran-GettyImages-2275849880&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;trump-iran-GettyImages-2275849880&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;trump-iran-GettyImages-2275849880&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;trump-iran-GettyImages-2275849880&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;trump-iran-GettyImages-2275849880&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;trump-iran-GettyImages-2275849880&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;trump-iran-GettyImages-2275849880&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>President Trump frowning slightly against a clear blue sky with an American flag out of focus behind him&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;18&sol;iran-war-trump-foreign-policy-failure-energy-crisis-military&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;featured&lowbar;horizontal051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Iran Could Be Trump's Greatest Failure <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;<div class&equals;”meta-data -excerpt”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;analysis&sol;argument&sol;” class&equals;”department-name -excerpt ” aria-label&equals;”See all Argument articles”>&NewLine; Argument <&sol;a>&NewLine; <p class&equals;”separator” aria-hidden&equals;”true”>&vert;<&sol;p>&NewLine; <address class&equals;”author-list -excerpt”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;ravi-agrawal&sol;” data-author-id&equals;”938808″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Ravi Agrawal “>&NewLine; Ravi Agrawal<&sol;a><&sol;address>&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”featured-block–list-item blog-list-layout–mobile “>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content–list content-block” data-post-id&equals;”1228736″>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;11&sol;us-iran-war-diesel-fuel-energy-economy&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;featured&lowbar;horizontal051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”Members of the public make their way past trucks and tractors as fuel protesters block O'Connell Street in Dublin on April 11&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2270291054-2&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2270291054-2&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2270291054-2&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2270291054-2&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2270291054-2&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2270291054-2&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2270291054-2&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2270291054-2&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;GettyImages-2270291054-2&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>Members of the public make their way past trucks and tractors as fuel protesters block O'Connell Street in Dublin on April 11&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;11&sol;us-iran-war-diesel-fuel-energy-economy&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;featured&lowbar;horizontal051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Iran War Chokes &OpenCurlyQuote;Major Driver' of Global Economy <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;<div class&equals;”meta-data -excerpt”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;news&sol;report&sol;” class&equals;”department-name -excerpt ” aria-label&equals;”See all Report articles”>&NewLine; Report <&sol;a>&NewLine; <p class&equals;”separator” aria-hidden&equals;”true”>&vert;<&sol;p>&NewLine; <address class&equals;”author-list -excerpt”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;christina-lu&sol;” data-author-id&equals;”1029959″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Christina Lu “>&NewLine; Christina Lu<&sol;a><span class&equals;”separator”>&comma;<&sol;span> <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;keith-johnson&sol;” data-author-id&equals;”34″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Keith Johnson “>&NewLine; Keith Johnson<&sol;a><&sol;address>&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”featured-block–list-item blog-list-layout–mobile last last–second-column”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content–list content-block” data-post-id&equals;”1228879″>&NewLine; <figure class&equals;”figure-image -nocaption”>&NewLine; <a style&equals;”padding-bottom&colon;66&period;666666666667&percnt;&semi;&&num;10&semi; ” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;11&sol;trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;featured&lowbar;horizontal051524″ class&equals;”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>&NewLine; <img width&equals;”400″ height&equals;”267″ alt&equals;”A woman walks past model missiles and centrifuges in Tehran&period;” style&equals;”height&colon;auto&semi;” class&equals;”image -fit horizontal-orientation” src&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263&period;jpg&quest;w&equals;400&amp&semi;quality&equals;80″ srcset&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263&period;jpg&quest;quality&equals;80 1500w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263&period;jpg&quest;resize&equals;150&comma;100&amp&semi;quality&equals;80 150w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263&period;jpg&quest;resize&equals;550&comma;367&amp&semi;quality&equals;80 550w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263&period;jpg&quest;resize&equals;768&comma;512&amp&semi;quality&equals;80 768w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263&period;jpg&quest;resize&equals;400&comma;267&amp&semi;quality&equals;80 400w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263&period;jpg&quest;resize&equals;800&comma;533&amp&semi;quality&equals;80 800w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263&period;jpg&quest;resize&equals;1000&comma;667&amp&semi;quality&equals;80 1000w&comma; https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;05&sol;Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263&period;jpg&quest;resize&equals;325&comma;217&amp&semi;quality&equals;80 325w” sizes&equals;”auto” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <figcaption style&equals;”height&colon;0&semi;opacity&colon;0&semi;”>A woman walks past model missiles and centrifuges in Tehran&period;<&sol;figcaption>&NewLine; <&sol;figure>&NewLine; <div class&equals;”list-text”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;2026&sol;05&sol;11&sol;trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;featured&lowbar;horizontal051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Iran Does Not Have a Right to Enrich Uranium <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;<div class&equals;”meta-data -excerpt”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;category&sol;analysis&sol;argument&sol;” class&equals;”department-name -excerpt ” aria-label&equals;”See all Argument articles”>&NewLine; Argument <&sol;a>&NewLine; <p class&equals;”separator” aria-hidden&equals;”true”>&vert;<&sol;p>&NewLine; <address class&equals;”author-list -excerpt”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;matthew-kroenig&sol;” data-author-id&equals;”380678″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Matthew Kroenig “>&NewLine; Matthew Kroenig<&sol;a><&sol;address>&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”sidebar grid–flex grid–flow”>&NewLine; <div class&equals;”j-block-wrapper sidebar”>&NewLine; <div class&equals;”j-block vertical-column”>&NewLine; <h2 class&equals;”title no-border no-padding”>Trending<&sol;h2>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”j-block-child”>&NewLine; <ul class&equals;”no-list”>&NewLine; <li class&equals;”j-block -first”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”&sol;2026&sol;06&sol;11&sol;new-zealand-defense-spending-pete-hegseth-anna-fifield-freeloading-alllies&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;right&lowbar;rail051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; The Hegseth Shock for New Zealand <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”meta-data -excerpt”>&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;derek-grossman&sol;” data-author-id&equals;”941142″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Derek Grossman “>&NewLine; Derek Grossman<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”j-block”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”&sol;2026&sol;06&sol;11&sol;soccer-un-american-world-cup&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;right&lowbar;rail051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; How Soccer Became &OpenCurlyQuote;Un-American' <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”meta-data -excerpt”>&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;bronwen-everill&sol;” data-author-id&equals;”1033136″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Bronwen Everill “>&NewLine; Bronwen Everill<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”j-block”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;iran-war-energy-farmers-fertilizer-economic-strain-midterms&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;right&lowbar;rail051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Will Farmers Lose Faith With Trump&quest; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”meta-data -excerpt”>&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;christina-lu&sol;” data-author-id&equals;”1029959″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Christina Lu “>&NewLine; Christina Lu<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”j-block”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”&sol;2026&sol;06&sol;11&sol;when-the-beautiful-game-meets-the-ugliest-ego&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;right&lowbar;rail051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; When the Beautiful Game Meets the Ugliest Ego <img src&equals;”&sol;wp-content&sol;themes&sol;foreign-policy-2017&sol;assets&sol;src&sol;images&sol;icons&sol;audio&period;svg” class&equals;”fp-audio-callout no-lazy-load” width&equals;”11″ height&equals;”11″ alt&equals;”This article has an audio recording”&sol;>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”meta-data -excerpt”>&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;bobby-ghosh&sol;” data-author-id&equals;”1210279″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Bobby Ghosh “>&NewLine; Bobby Ghosh<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”j-block”>&NewLine; <div class&equals;”excerpt-content”>&NewLine; <a class&equals;”hed-heading -excerpt” href&equals;”&sol;2026&sol;06&sol;12&sol;trump-west-china-rome-civilization-vance-iran-hegseth-russia&sol;&quest;tpcc&equals;recirc&lowbar;right&lowbar;rail051524″>&NewLine; <h3 class&equals;”hed”>&NewLine; Trump Is Shattering the Illusion of the West <&sol;h3>&NewLine;<&sol;a>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”meta-data -excerpt”>&NewLine; <address class&equals;”author-list”>&NewLine; <span class&equals;”pre”>By<&sol;span>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;author&sol;amitav-acharya&sol;” data-author-id&equals;”1201505″ class&equals;”author” aria-label&equals;”See all articles by Amitav Acharya “>&NewLine; Amitav Acharya<&sol;a><&sol;address>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div><&excl;– &period;j-block-wrapper&period;sidebar –>&NewLine; <&sol;div><&excl;– &period;sidebar&period;grid–flex&period;grid–flow –>&NewLine; <&sol;div><&excl;– &period;additional-recirc-units –>&NewLine;<&sol;div><&excl;– &period;post-content–after–recirc-units&period;grid–container –>&NewLine;&Tab;<&sol;div><&excl;– &period;post-content–after&period;grid–full –>&NewLine;<&sol;div><&excl;– &num;main –>&NewLine;&NewLine;&Tab;<div id&equals;”custom-sponsored-unit” class&equals;”post-content–after–sponsored-unit”>&NewLine;&Tab;&Tab;&NewLine;<div id&equals;”article&lowbar;recirc&lowbar;d&lowbar;1″ class&equals;”home-ad-region-1″ aria-hidden&equals;”true”&sol;>&NewLine;&NewLine;<div id&equals;”article&lowbar;recirc&lowbar;m&lowbar;1″ class&equals;”home-ad-region-1″ aria-hidden&equals;”true”&sol;>&NewLine;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;<div class&equals;”piano-sticky-bar”&sol;>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”anchor-scroll-loading”>&NewLine; <div class&equals;”loading-placeholder”>Loading graphics<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&sol;main>&NewLine; <&excl;– end main –>&NewLine;&NewLine; <footer id&equals;”footer” aria-label&equals;”footer” class&equals;”site-footer ” data-inert-when-modal&equals;”true”>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer”>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer-line footer-spacer-line-1″&sol;>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer-line footer-spacer-line-2″&sol;>&NewLine;<&sol;div> <div class&equals;”site-footer&lowbar;&lowbar;inner”>&NewLine; <label class&equals;”sr-only” id&equals;”footer-navigation”>Footer navigation<&sol;label>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;foreignpolicy&period;com&sol;” class&equals;”logo” aria-label&equals;”Back to Foreign Policy Magazine home page”>&NewLine; <svg class&equals;”site-icon -inline -textonly hide-sr-only” width&equals;”65″ height&equals;”42&period;5″ viewbox&equals;”0 0 75 47&period;5″ role&equals;”img” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<path fill&equals;”&num;EE3524″ d&equals;”M39&period;4&comma;8&period;7H40V0&period;5H0v0&period;8c4&period;5&comma;0&period;2&comma;7&period;4&comma;0&period;8&comma;7&period;4&comma;4&period;9v36c0&comma;4&period;2-2&period;9&comma;4&period;8-7&period;4&comma;4&period;9V48h26&period;2v-0&period;8c-5&period;2-0&period;3-9-0&period;8-9-4&period;9&&num;10&semi;&&num;9&semi;&&num;9&semi;V25&period;2h8&period;7c3&comma;0&comma;4&period;2&comma;2&period;2&comma;4&period;9&comma;6&period;2h0&period;5V18h-0&period;5c-0&period;7&comma;4-1&period;9&comma;6&period;2-4&period;9&comma;6&period;2h-8&period;7V1&period;3h13&period;3C35&period;9&comma;1&period;3&comma;37&period;7&comma;2&period;8&comma;39&period;4&comma;8&period;7 M52&period;9&comma;25&period;2h6&period;2&&num;10&semi;&&num;9&semi;&&num;9&semi;c11&period;1&comma;0&comma;15&period;9-5&period;8&comma;15&period;9-13&period;1c0-6&period;4-4&period;5-11&period;7-17&period;3-11&period;7H40&period;9l0&comma;41&period;8c0&comma;4&period;2-2&period;9&comma;4&period;8-7&period;4&comma;4&period;9V48h27&period;3v-0&period;8c-5&period;2-0&period;3-9-0&period;8-9-4&period;9V1&period;5&&num;10&semi;&&num;9&semi;&&num;9&semi;h3&period;4c6&period;1&comma;0&comma;9&period;5&comma;5&period;5&comma;9&period;5&comma;12c0&comma;7&period;5-3&period;5&comma;10&period;8-9&period;6&comma;10&period;8h-2&period;4V25&period;2z”&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <span class&equals;”sr-only”>Back to Foreign Policy Magazine home page<&sol;span>&NewLine;<&sol;a>&NewLine; &NewLine;<nav class&equals;”site-footer&lowbar;&lowbar;menu” aria-labelledby&equals;”footer-navigation”>&NewLine; <div class&equals;”flex-container”>&NewLine; <ul class&equals;”social-media hide-desktop-900 full-width”>&NewLine; <li>&NewLine; <a class&equals;”social-media-bluesky” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;bsky&period;app&sol;profile&sol;foreignpolicy&period;com”>&NewLine; <svg xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 13 11&period;6″ class&equals;”hide-sr-only” width&equals;”13″ height&equals;”11&period;6″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Bluesky icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M2&period;9&comma;1c1&period;4&comma;1&period;1&comma;3&comma;3&period;3&comma;3&period;6&comma;4&period;5&period;6-1&period;2&comma;2&period;1-3&period;4&comma;3&period;6-4&period;5&comma;1-&period;8&comma;2&period;7-1&period;4&comma;2&period;7&period;5s-&period;2&comma;3&period;2-&period;3&comma;3&period;7c-&period;4&comma;1&period;6-2&period;1&comma;2-3&period;5&comma;1&period;8&comma;2&period;5&period;4&comma;3&period;2&comma;1&period;9&comma;1&period;8&comma;3&period;3-2&period;7&comma;2&period;7-3&period;8-&period;7-4&period;1-1&period;6&comma;0-&period;2&comma;0-&period;2&comma;0-&period;2&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;2-&period;3&period;9-1&period;5&comma;4&period;3-4&period;1&comma;1&period;6-1&period;4-1&period;4-&period;7-2&period;9&comma;1&period;8-3&period;3-1&period;5&period;2-3&period;1-&period;2-3&period;5-1&period;8-&period;1-&period;5-&period;3-3&period;3-&period;3-3&period;7C&period;2-&period;4&comma;1&period;9&period;2&comma;2&period;9&comma;1h0Z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <span class&equals;”sr-only”>Follow FP on Bluesky<&sol;span>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li>&NewLine; <a class&equals;”social-media-x” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;twitter&period;com&sol;ForeignPolicy”>&NewLine; <svg role&equals;”img” width&equals;”12″ height&equals;”12″ viewbox&equals;”0 0 1200 1227″ fill&equals;”none” xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” class&equals;”hide-sr-only” aria-hidden&equals;”true”>&NewLine;&Tab;<title>X icon<&sol;title>&NewLine;&Tab;<path d&equals;”M714&period;163 519&period;284L1160&period;89 0H1055&period;03L667&period;137 450&period;887L357&period;328 0H0L468&period;492 681&period;821L0 1226&period;37H105&period;866L515&period;491 750&period;218L842&period;672 1226&period;37H1200L714&period;137 519&period;284H714&period;163ZM569&period;165 687&period;828L521&period;697 619&period;934L144&period;011 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15″ width&equals;”7″ height&equals;”15″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Facebook icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M4&period;775 14&period;163V7&period;08h1&period;923l&period;255-2&period;441H4&period;775l&period;004-1&period;222c0-&period;636&period;06-&period;977&period;958-&period;977H6&period;94V0H5&period;016c-2&period;31 0-3&period;123 1&period;184-3&period;123 3&period;175V4&period;64H&period;453v2&period;44h1&period;44v7&period;083h2&period;882z” fill&equals;”&num;252525″&sol;>&NewLine;<&sol;svg> <p class&equals;”sr-only”>Follow FP on Facebook<&sol;p>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;&NewLine; <&excl;– Column 1 –>&NewLine; <div class&equals;”column column-1″>&NewLine;&NewLine; <h2>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;solutions&period;foreignpolicy&period;com&sol;”>&NewLine; FP SOLUTIONS <&sol;a>&NewLine; <&sol;h2>&NewLine; &NewLine; <ul>&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;”>FP Analytics<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;events&sol;”>FP Events<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;fp-studios&sol;”>FP Studios<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpanalytics&period;foreignpolicy&period;com&sol;simulations-peacegames&sol;”>Simulations and Peacegames<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;solutions&period;foreignpolicy&period;com&sol;”>Advertise with FP<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;sponsored&period;foreignpolicy&period;com&sol;country-reports&sol;”>Country Reports<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; &NewLine; 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<&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&excl;– Column 3 –>&NewLine; <div class&equals;”column column-3″>&NewLine;&NewLine; <h2>&NewLine; <a href&equals;”&sol;fp-for-education&sol;”>&NewLine; EDUCATION <&sol;a>&NewLine; <&sol;h2>&NewLine; &NewLine; <ul>&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;fpguide&period;foreignpolicy&period;com&sol;2026-spring-summer&sol;”>Graduate Education Guide<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;fp-for-education&sol;”>FP for Education<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;group-subscriptions&sol;”>Institutional Access<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&excl;– Column 4 –>&NewLine; <div class&equals;”column column-4″>&NewLine;&NewLine; <h2>&NewLine; <a href&equals;”&sol;staff&sol;”>&NewLine; ABOUT FP <&sol;a>&NewLine; <&sol;h2>&NewLine; &NewLine; <ul>&NewLine; &NewLine; 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href&equals;”&sol;termsofuse&sol;”>Terms of Use<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; &NewLine; <li>&NewLine; <a href&equals;”&sol;accessibility&sol;”>Accessibility<&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; &NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”hide-desktop-900 full-width”>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer”>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer-line footer-spacer-line-1″&sol;>&NewLine; <div class&equals;”footer-spacer-line footer-spacer-line-2″&sol;>&NewLine;<&sol;div> <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <&excl;– Column 5 –>&NewLine; <div class&equals;”column double-width column-5″>&NewLine;&NewLine; <&excl;– First Row –>&NewLine; <ul class&equals;”social-media hide-mobile-900″>&NewLine; <li>&NewLine; <a class&equals;”social-media-bluesky” href&equals;”https&colon;&sol;&sol;bsky&period;app&sol;profile&sol;foreignpolicy&period;com”>&NewLine; <svg xmlns&equals;”http&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg” viewbox&equals;”0 0 13 11&period;6″ class&equals;”hide-sr-only” width&equals;”13″ height&equals;”11&period;6″ aria-hidden&equals;”true”>&NewLine; <title>Bluesky icon<&sol;title>&NewLine; <path d&equals;”M2&period;9&comma;1c1&period;4&comma;1&period;1&comma;3&comma;3&period;3&comma;3&period;6&comma;4&period;5&period;6-1&period;2&comma;2&period;1-3&period;4&comma;3&period;6-4&period;5&comma;1-&period;8&comma;2&period;7-1&period;4&comma;2&period;7&period;5s-&period;2&comma;3&period;2-&period;3&comma;3&period;7c-&period;4&comma;1&period;6-2&period;1&comma;2-3&period;5&comma;1&period;8&comma;2&period;5&period;4&comma;3&period;2&comma;1&period;9&comma;1&period;8&comma;3&period;3-2&period;7&comma;2&period;7-3&period;8-&period;7-4&period;1-1&period;6&comma;0-&period;2&comma;0-&period;2&comma;0-&period;2&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;0&comma;&period;2-&period;3&period;9-1&period;5&comma;4&period;3-4&period;1&comma;1&period;6-1&period;4-1&period;4-&period;7-2&period;9&comma;1&period;8-3&period;3-1&period;5&period;2-3&period;1-&period;2-3&period;5-1&period;8-&period;1-&period;5-&period;3-3&period;3-&period;3-3&period;7C&period;2-&period;4&comma;1&period;9&period;2&comma;2&period;9&comma;1h0Z” 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&Tab;<script><&excl;&lbrack;CDATA&lbrack;&NewLine;&Tab;&excl;function&lpar;e&comma;t&comma;n&comma;s&comma;u&comma;a&rpar;&lbrace;e&period;twq&vert;&vert;&lpar;s&equals;e&period;twq&equals;function&lpar;&rpar;&lbrace;s&period;exe&quest;s&period;exe&period;apply&lpar;s&comma;arguments&rpar;&colon;s&period;queue&period;push&lpar;arguments&rpar;&semi;&NewLine;&Tab;&rcub;&comma;s&period;version&equals;’1&period;1’&comma;s&period;queue&equals;&lbrack;&rsqb;&comma;u&equals;t&period;createElement&lpar;n&rpar;&comma;u&period;async&equals;&excl;0&comma;u&period;src&equals;’&sol;&sol;static&period;ads-twitter&period;com&sol;uwt&period;js’&comma;&NewLine;&Tab;a&equals;t&period;getElementsByTagName&lpar;n&rpar;&lbrack;0&rsqb;&comma;a&period;parentNode&period;insertBefore&lpar;u&comma;a&rpar;&rpar;&rcub;&lpar;window&comma;document&comma;’script’&rpar;&semi;&NewLine;&Tab;&sol;&sol; Insert Twitter Pixel ID and Standard Event data 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