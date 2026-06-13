¿Qué pasa en el mundo?

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 Situation Report </a>
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 The Reading List </a>
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 Trump's second term </a>
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 Shadow government </a>
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 What reopening the Strait of Hormuz could look like </a>
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 Taiwan's booming AI sector sees growthâ€”and risk </a>
 </li>
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 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <span style=”padding-bottom:100%;&#10; ” class=”image-attachment -ratioscale”>
 <img width=”150″ height=”150″ alt=”Illustration with Adam Tooze headshot on a green background with the text Ones &; Tooze” class=”image -fit” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?w=150&;quality=90″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?quality=90 3000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=150,150&;quality=90 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=550,550&;quality=90 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=768,768&;quality=90 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=1024,1024&;quality=90 1024w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=1536,1536&;quality=90 1536w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=2048,2048&;quality=90 2048w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=400,400&;quality=90 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=800,800&;quality=90 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=1920,1920&;quality=90 1920w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=1000,1000&;quality=90 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/09/Ones-and-Tooze-podcast-foreign-policy-logo-3000×3000-1.jpg?resize=325,325&;quality=90 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
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 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>Illustration with Adam Tooze headshot on a green background with the text Ones &; Tooze</figcaption>
 </figure>
 <h3 class=”hed”>
 Ones and Tooze </h3>
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 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <span style=”padding-bottom:100%;&#10; ” class=”image-attachment -ratioscale”>
 <img width=”150″ height=”150″ alt=”Illustration with a male spy headshot and the text I Spy” class=”image -fit” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/11/I_SPY-series-art_updated.png?w=150&;quality=90″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/11/I_SPY-series-art_updated.png?quality=90 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/11/I_SPY-series-art_updated.png?resize=150,150&;quality=90 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/11/I_SPY-series-art_updated.png?resize=550,550&;quality=90 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/11/I_SPY-series-art_updated.png?resize=768,768&;quality=90 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/11/I_SPY-series-art_updated.png?resize=1024,1024&;quality=90 1024w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/11/I_SPY-series-art_updated.png?resize=400,400&;quality=90 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/11/I_SPY-series-art_updated.png?resize=800,800&;quality=90 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/11/I_SPY-series-art_updated.png?resize=1000,1000&;quality=90 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/11/I_SPY-series-art_updated.png?resize=325,325&;quality=90 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
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 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>Illustration with a male spy headshot and the text I Spy</figcaption>
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 I Spy </h3>
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 Foreign Policy Live </h3>
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 <a class=”nav-full-menu__column__list-item__link–small” href=”/podcasts/”>See All</a>
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 Magazine
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 <span class=”sr-only”>Spring 2026 magazine Issue</span>
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 Collections
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 The Trump Way
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 The Scramble for Critical Minerals
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 The AI Arms Race
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 The Trade Wars
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 <a class=”nav-full-menu__column__list-item__link–small” href=”/projects/fp-collections/”>See All</a>
 </li>
 </ul>
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 FP Analytics
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 <ul class=”nav-full-menu__column__list”>
 <li class=”nav-full-menu__column__list-item”>
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 In-depth Special Reports </a>
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 Issue Briefs </a>
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 Power Maps and Interactive Microsites </a>
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 FP Simulations &; PeaceGames </a>
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 Synthesis Reports </a>
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 Insight Briefs &; Spotlights </a>
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 Graphics Database </a>
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 </li>
 </ul>
</div> </div>
 </div>
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 <div class=”nav-full-menu__column__item-events”>
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 Events
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 <h3 class=”hed”>
 FP @ the NATO Summit </h3>
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 <div class=”meta-data -ago”>
 <time datetime=”2026-07-07″ class=”date-time”>
July 7</time>
 </div>
</div><div class=”excerpt-content”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/events/the-catch-live/?tpcc=recirc_expanded_nav111523″>
 <h3 class=”hed”>
 The Catch LIVE at Aspen Ideas: Climate </h3>
</a>
 <div class=”meta-data -ago”>
 <time datetime=”2026-07-20″ class=”date-time”>
July 20</time>
 </div>
</div><div class=”excerpt-content”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/events/fp-unga81/?tpcc=recirc_expanded_nav111523″>
 <h3 class=”hed”>
 FP @ UNGA81 </h3>
</a>
 <div class=”meta-data -ago”>
 <time datetime=”2026-09-21″ class=”date-time”>
September 21</time>
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 </div>
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 <li class=”nav-full-menu__column__list-item”>
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 </li>
 </ul>
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 </li>
 </ul>

 <!– Column 1 –>
 <div class=”column column-1″>

 <h2>
 <a href=”https://solutions.foreignpolicy.com/”>
 FP SOLUTIONS </a>
 </h2>
 
 <ul>
 
 <li>
 <a href=”https://fpanalytics.foreignpolicy.com/”>FP Analytics</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/events/”>FP Events</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/fp-studios/”>FP Studios</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”https://fpanalytics.foreignpolicy.com/simulations-peacegames/”>Simulations and Peacegames</a>
 </li>

 
 <li>
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 </li>

 </ul>
 
 </div>


 <!– Column 2 –>
 <div class=”column column-2″>

 <h2>
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 Subscription Services </a>
 </h2>
 
 <ul>
 
 <li>
 <a href=”/manage”>Your FP Account</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/group-subscriptions/”>Group Subscriptions</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/reprint-permissions/”>Reprint Permissions</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/print-archive/”>FP Magazine Archive</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/buy-back-issues/”>Buy Back Issues</a>
 </li>

 </ul>
 
 </div>

 <!– Column 3 –>
 <div class=”column column-3″>

 <h2>
 <a href=”/fp-for-education/”>
 EDUCATION </a>
 </h2>
 
 <ul>
 
 <li>
 <a href=”https://fpguide.foreignpolicy.com/2026-spring-summer/”>Graduate Education Guide</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/fp-for-education/”>FP for Education</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/group-subscriptions/”>Institutional Access</a>
 </li>

 </ul>
 
 </div>

 <!– Column 4 –>
 <div class=”column column-4″>

 <h2>
 <a href=”/staff/”>
 ABOUT FP </a>
 </h2>
 
 <ul>
 
 <li>
 <a href=”https://foreignpolicy.submittable.com/submit”>Writer’s Guidelines</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/contact-us/”>Contact FP</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/staff/”>Meet the Staff</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/employment-opportunities/”>Work at FP</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/ai-policy/”>AI Policy</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/privacy/”>Privacy Policy</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/do-not-sell-or-share-my-personal-information/”>Do Not Sell My Personal Information</a>
 </li>

 
 <li>
 <a href=”/termsofuse/”>Terms of Use</a>
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 <h1 class=”hed”>What in the World?</h1>
</div>
<h2 class=”dek-heading”>Test yourself on the week of June 6: Peru's presidential race heads for a photo finish, Xi Jinping visits North Korea, and the World Cup kicks off.</h2>


 <div class=”author-bio”>
 
 <div class=”author-bio-text”>
 By <a rel=”author” href=”https://foreignpolicy.com/author/syd-kuntz/”><strong>Syd Kuntz</strong></a>, a deputy copy editor at <em>Foreign Policy</em>. </div>
 </div>
 
				<figure class=”figure-image “>
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 <img width=”1024″ height=”683″ alt=”About a dozen men in green Team Mexico soccer uniforms embrace each other, jump, and cheer as they celebrate a goal. One man facing the camera is waving an open water bottle, spraying the others with streams of water. An out-of-focus crowd is visible in the background.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/06/mexico-world-cup-26-GettyImages-2281214233.jpg?quality=90″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/06/mexico-world-cup-26-GettyImages-2281214233.jpg?quality=90 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/06/mexico-world-cup-26-GettyImages-2281214233.jpg?resize=150,100&;quality=90 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/06/mexico-world-cup-26-GettyImages-2281214233.jpg?resize=550,367&;quality=90 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/06/mexico-world-cup-26-GettyImages-2281214233.jpg?resize=768,512&;quality=90 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/06/mexico-world-cup-26-GettyImages-2281214233.jpg?resize=400,267&;quality=90 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/06/mexico-world-cup-26-GettyImages-2281214233.jpg?resize=800,533&;quality=90 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/06/mexico-world-cup-26-GettyImages-2281214233.jpg?resize=1000,667&;quality=90 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/06/mexico-world-cup-26-GettyImages-2281214233.jpg?resize=325,217&;quality=90 325w” sizes=”auto” loading=”eager” fetchpriority=”high”/>
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 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>About a dozen men in green Team Mexico soccer uniforms embrace each other, jump, and cheer as they celebrate a goal. One man facing the camera is waving an open water bottle, spraying the others with streams of water. An out-of-focus crowd is visible in the background.</figcaption>
 <span class=”caption”>
 Mexican players celebrate the team's first goal during the FIFA Men's World Cup 2026 Group A match against South Africa at Mexico City Stadium in Mexico City on June 11. <span class=”attribution”>David Ramos/Getty Images</span>
 </span>
 </figure>

				
			
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 <span>Politics</span>
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	<time datetime=”2026-06-12″ class=”date-time”>
		June 12, 2026, 2:59 PM	</time>
					</div>
				
				
									<div class=”content-ungated”>
												<h4>The FIFA Men's World Cup kicked off this week! Thankfully, whether you're athletic or not, you can take your own shot at victory with our international news quiz.</h4>
<p><em>Have feedback? Email <a href=”/cdn-cgi/l/email-protection” class=”__cf_email__” data-cfemail=”e99e81889d80879d818c9e869b858da98f869b8c808e87998685808a90c78a8684″>[emailÂ protected]</a> to let me know your thoughts.</em></p>
					</div>
					<div class=”content-gated content-gated–main-article” data-nosnippet=””>
						<h4>The FIFA Men's World Cup kicked off this week! Thankfully, whether you're athletic or not, you can take your own shot at victory with our international news quiz.</h4>
			<div class=”fp-quiz”>
									<div class=”fp-quiz-question”>
													<hr/>
							
						<div class=”fp-quiz-question-text”>
							
							<p>1. The results of Peru's presidential runoff election on Sunday were still too close to call at time of writing. How many presidents has the country had in the past decade?</p>
						</div>

														<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>One</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Three</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Five</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response is-answer”>
									<p>Nine</p>
								</button>
								
						<div class=”fp-quiz-question-result”>
							<div class=”fp-quiz-question-description”>
								<p>Whoever wins will still face an uphill battle to govern effectively, as Peruvians have forced out six of those nine leaders, <em>Foreign Policy</em>'s Catherine Osborn <a href=”https://foreignpolicy.com/2026/06/11/peru-president-election-results-fujimori-sanchez/”>reports</a> in Latin America Brief.</p>
							</div>
						</div>
					</div>
										<div class=”fp-quiz-question”>
													<hr/>
							
						<div class=”fp-quiz-question-text”>
							
							<p>2. A 7.8 magnitude earthquake hit Southeast Asia on Monday. Which country was home to its epicenter?</p>
						</div>

														<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Indonesia</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Thailand</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Myanmar</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response is-answer”>
									<p>Philippines</p>
								</button>
								
						<div class=”fp-quiz-question-result”>
							<div class=”fp-quiz-question-description”>
								<p>The disaster struck just eight months after another major quake hit the Philippine province of Cebu, FP's Joseph Rachman <a href=”https://foreignpolicy.com/2026/06/10/cambodia-thailand-border-maritime-arbitration/”>writes</a> in Southeast Asia Brief.</p>
							</div>
						</div>
					</div>
										<div class=”fp-quiz-question”>
													<hr/>
							
						<div class=”fp-quiz-question-text”>
							
							<p>3. On Monday, the European Union voted to expand its Operation Irini to inspect ships suspected of transporting oil from which country?</p>
						</div>

														<button class=”fp-quiz-question-response is-answer”>
									<p>Russia</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Venezuela</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>China</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Iran</p>
								</button>
								
						<div class=”fp-quiz-question-result”>
							<div class=”fp-quiz-question-description”>
								<p>The moveâ€”along with the bloc's latest sanctions packageâ€”marks a renewed effort to stifle the oil revenues funding Russia's war in Ukraine, FP's Keith Johnson <a href=”https://foreignpolicy.com/2026/06/10/europe-russia-sanctions-package-trump-putin/”>reports</a>.</p>
							</div>
						</div>
					</div>
										<div class=”fp-quiz-question”>
													<hr/>
							
						<div class=”fp-quiz-question-text”>
							
							<p>4. Estonia hosted a summit for regional leaders on Tuesday. Which leader joined to discuss ways to shoot down drone incursions?</p>
						</div>

														<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>U.S. Defense Secretary Pete Hegseth</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Israeli Defense Minister Israel Katz</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response is-answer”>
									<p>Ukrainian President Volodymyr Zelensky</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Turkish President Recep Tayyip Erdogan</p>
								</button>
								
						<div class=”fp-quiz-question-result”>
							<div class=”fp-quiz-question-description”>
								<p>Ukraine has faced criticism for its drones straying into the airspace of Estonia, Lithuania, and other countries, and Zelensky has responded by offering to share his country's counter-drone expertise, FP's Alexandra Sharp <a href=”https://foreignpolicy.com/2026/06/09/trump-apache-helicopter-attack-iran-oman-lebanon-israel/”>reports</a> in World Brief.</p>
							</div>
						</div>
					</div>
										<div class=”fp-quiz-question”>
													<hr/>
							
						<div class=”fp-quiz-question-text”>
							
							<p>5. Chinese President Xi Jinping wrapped up a visit to North Korea on Tuesday. When was the last time that Xi visited the country?</p>
						</div>

														<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>2011</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>2014</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response is-answer”>
									<p>2019</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>2023</p>
								</button>
								
						<div class=”fp-quiz-question-result”>
							<div class=”fp-quiz-question-description”>
								<p>One of Xi's priorities on this week's trip was preventing Pyongyang from drifting too far into Russia's orbit, FP's James Palmer <a href=”https://foreignpolicy.com/2026/06/09/xi-china-north-korea-xi-kim-jong-un-visit-russia/”>writes</a> in China Brief.</p>
							</div>
						</div>
					</div>
										<div class=”fp-quiz-question”>
													<hr/>
							
						<div class=”fp-quiz-question-text”>
							
							<p>6. Also on Tuesday, soccer referee Omar Abdulkadir Artan announced that he had been denied entry to the United States, where he was supposed to officiate at the 2026 FIFA Men's World Cup. Which African nation is his home country?</p>
						</div>

														<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Egypt</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response is-answer”>
									<p>Somalia</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Chad</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Algeria</p>
								</button>
								
						<div class=”fp-quiz-question-result”>
							<div class=”fp-quiz-question-description”>
								<p>The Trump administration's prohibitive travel bans and crackdown on immigration threaten the success of the tournament, Antonio De Loera-Brust <a href=”https://foreignpolicy.com/2025/12/05/world-cup-draw-trump-immigration-ice-raids/”>argued</a> in December.</p>
							</div>
						</div>
					</div>
										<div class=”fp-quiz-question”>
													<hr/>
							
						<div class=”fp-quiz-question-text”>
							
							<p>7. On Thursday, U.S. President Donald Trump threatened on social media to take over Kharg Island and other Iranian oil infrastructure. How long did it take him to make another post backing down from the threat?</p>
						</div>

														<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>1 hour and 28 minutes</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response is-answer”>
									<p>5 hours and 6 minutes</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>9 hours and 42 minutes</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>12 hours and 15 minutes</p>
								</button>
								
						<div class=”fp-quiz-question-result”>
							<div class=”fp-quiz-question-description”>
								<p>The administration's flip-flops and false signals are symptoms of a situation spiraling out of Washington's control, FP's John Haltiwanger <a href=”https://foreignpolicy.com/2026/06/08/trump-israel-lebanon-iran-netanyahu-cease-fire-peace-negotiations/”>reports</a>.</p>
							</div>
						</div>
					</div>
										<div class=”fp-quiz-question”>
													<hr/>
							
						<div class=”fp-quiz-question-text”>
							
							<p>8. Officials from which country announced on Thursday that the rate of Amazon deforestation had dropped by 61.4 percent in the month of May compared to the previous year?</p>
						</div>

														<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Colombia</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Peru</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response is-answer”>
									<p>Brazil</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Bolivia</p>
								</button>
								
						<div class=”fp-quiz-question-result”>
							<div class=”fp-quiz-question-description”>
								<p>Deforestation and land theft in the Amazon have sparked another type of disaster: increased risk of forest fires, AntÃ´nio Sampaio <a href=”https://foreignpolicy.com/2024/10/22/amazon-fires-climate-change-brazil-deforestation/”>wrote</a> in 2024.</p>
							</div>
						</div>
					</div>
										<div class=”fp-quiz-question”>
													<hr/>
							
						<div class=”fp-quiz-question-text”>
							
							<p>9. On Friday, Pope Leo XIV concluded a weeklong trip to Spain. Which other VIP was visiting the country this week?</p>
						</div>

														<button class=”fp-quiz-question-response is-answer”>
									<p>Singer Bad Bunny</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Filmmaker Guillermo del Toro</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Singer Taylor Swift</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Activist Malala Yousafzai</p>
								</button>
								
						<div class=”fp-quiz-question-result”>
							<div class=”fp-quiz-question-description”>
								<p>On the visit, the pope prioritized addressing Europe's migration crisis. Other recent issues on his agenda have included peace and artificial intelligence, the latter of which Christopher White <a href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/27/pope-leo-ai-trump-encyclical/”>wrote</a> about in May.</p>
							</div>
						</div>
					</div>
										<div class=”fp-quiz-question”>
													<hr/>
							
						<div class=”fp-quiz-question-text”>
							
							<p>10. Thursday saw the opening match of the World Cup, played in Mexico City between South Africa and Mexico. Including both the men's and women's tournaments, which player has scored the most goals in World Cup history?</p>
						</div>

														<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>German Miroslav Klose</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>American Abby Wambach</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response “>
									<p>Argentine Lionel Messi</p>
								</button>
																<button class=”fp-quiz-question-response is-answer”>
									<p>Brazilian Marta Vieira da Silva</p>
								</button>
								
						<div class=”fp-quiz-question-result”>
							<div class=”fp-quiz-question-description”>
								<p>With 17 career World Cup goals, the generational player, known mononymously as Marta, has revolutionized women's soccer within Brazil and worldwide, <em>SB Nation</em> <a href=”https://www.sbnation.com/2019/6/7/18650468/marta-brazil-womens-world-cup-2019″>reports</a>.</p>
							</div>
						</div>
					</div>
										<div class=”fp-quiz-scoring”>
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								<p class=”fp-quiz-your-score”>
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 Peruvian Runoff and World Cup: Foreign Policy’s Weekly International News Quiz </h3>
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 <time datetime=”2026-06-12″ class=”date-time”>
June 12, 2026</time>
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 Trump Is Shattering the Illusion of the West </h3>
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 <time datetime=”2026-06-12″ class=”date-time”>
June 12, 2026</time>
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 Book Review: ‘Exit Stalin’ Unearths Soviet History </h3>
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 <time datetime=”2026-06-12″ class=”date-time”>
June 12, 2026</time>
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 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/06/12/iran-war-energy-farmers-fertilizer-economic-strain-midterms/?tpcc=recirc_latest062921″>
 <h3 class=”hed”>
 Trump’s Iran War Strains Farmers Ahead of Midterm Elections </h3>
</a>
 <div class=”meta-data -ago”>
 <time datetime=”2026-06-12″ class=”date-time”>
June 12, 2026</time>
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 <div class=”excerpt-content”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/06/12/musk-spacex-ipo-military-policy/?tpcc=recirc_latest062921″>
 <h3 class=”hed”>
 SpaceX’s IPO Exposes the Contradiction of Elon Musk's Military Policy </h3>
</a>
 <div class=”meta-data -ago”>
 <time datetime=”2026-06-12″ class=”date-time”>
June 12, 2026</time>
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 <h2 class=”title”>Stories Readers Liked</h2>
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 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/04/29/hedging-strategy-geopolitics-international-affairs-global-order/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”A creative illustration against a pale yellow background showing a garden planter containing a dense green hedge. Five human arms emerge from the hedge, with four of the hands holding small flags of China, Russia, the United States, and the European Union, while the fifth hand holds the flag of India.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-hedging-hegemony-hedgemony-globalization-foreign-policy-illustration.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>A creative illustration against a pale yellow background showing a garden planter containing a dense green hedge. Five human arms emerge from the hedge, with four of the hands holding small flags of China, Russia, the United States, and the European Union, while the fifth hand holds the flag of India.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/04/29/hedging-strategy-geopolitics-international-affairs-global-order/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″>
 <h3 class=”hed”>
 Hedging Is the New Normal <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
 </h3>
</a>

 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/suzanne-nossel/” data-author-id=”358977″ class=”author” aria-label=”See all articles by Suzanne Nossel “>
 Suzanne Nossel</a></address>
 </div>
 </div>
 </li>
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 <div class=”excerpt-content content-block”>
 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/04/trump-soft-power-usa/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”Republican presidential nominee, former President Donald Trump pumps his fist as he walks off stage at the end of a campaign rally at the Santander Arena on November 04, 2024 in Reading, Pennsylvania.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2182935200.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2182935200.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2182935200.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2182935200.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2182935200.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2182935200.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2182935200.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2182935200.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2182935200.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>Republican presidential nominee, former President Donald Trump pumps his fist as he walks off stage at the end of a campaign rally at the Santander Arena on November 04, 2024 in Reading, Pennsylvania.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/04/trump-soft-power-usa/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″>
 <h3 class=”hed”>
 The End of America's Soft Power <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
 </h3>
</a>

 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/stephen-m-walt/” data-author-id=”368″ class=”author” aria-label=”See all articles by Stephen M. Walt “>
 Stephen M. Walt</a></address>
 </div>
 </div>
 </li>
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 <div class=”excerpt-content content-block”>
 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/01/xi-jinping-china-military-factions-purges-centenary/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”Central Military Commission Vice Chairman Zhang Shengmin raises his right hand in a salute to Chinese President Xi Jinping, who is walking a level lower in a red-carpeted auditorium.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/GettyImages-2264716638.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/GettyImages-2264716638.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/GettyImages-2264716638.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/GettyImages-2264716638.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/GettyImages-2264716638.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/GettyImages-2264716638.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/GettyImages-2264716638.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/GettyImages-2264716638.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/GettyImages-2264716638.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>Central Military Commission Vice Chairman Zhang Shengmin raises his right hand in a salute to Chinese President Xi Jinping, who is walking a level lower in a red-carpeted auditorium.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/01/xi-jinping-china-military-factions-purges-centenary/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″>
 <h3 class=”hed”>
 The Deeper Pattern Behind China's Military Purges <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
 </h3>
</a>

 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/christopher-nye/” data-author-id=”1228182″ class=”author” aria-label=”See all articles by Christopher Nye “>
 Christopher Nye</a><span class=”separator”>,</span> <a href=”https://foreignpolicy.com/author/charles-sun/” data-author-id=”1228183″ class=”author” aria-label=”See all articles by Charles Sun “>
 Charles Sun</a></address>
 </div>
 </div>
 </li>
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 <div class=”excerpt-content content-block”>
 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/04/30/petrostates-ai-democracies/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”An aerial photo shows Doha in the booming petrostate of Qatar.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Ai-petrostates-GettyImages-1232572571.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
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 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>An aerial photo shows Doha in the booming petrostate of Qatar.</figcaption>
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 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/04/30/petrostates-ai-democracies/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″>
 <h3 class=”hed”>
 For What AI Could Do to Democracies, Look to the Petrostates <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
 </h3>
</a>

 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/cullen-hendrix/” data-author-id=”1019937″ class=”author” aria-label=”See all articles by Cullen Hendrix “>
 Cullen Hendrix</a></address>
 </div>
 </div>
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 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/04/21/us-state-department-foreign-service-hiring-recruitment-diplomat-trump-rubio-dei/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”A man in a white collared shirt raises his right hand as if taking an oath or being sworn in. The image is a black-and-white, close-up shot of his profile.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-us-state-dept-recruitment-video-override.png?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-us-state-dept-recruitment-video-override.png?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-us-state-dept-recruitment-video-override.png?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-us-state-dept-recruitment-video-override.png?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-us-state-dept-recruitment-video-override.png?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-us-state-dept-recruitment-video-override.png?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-us-state-dept-recruitment-video-override.png?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-us-state-dept-recruitment-video-override.png?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-us-state-dept-recruitment-video-override.png?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>A man in a white collared shirt raises his right hand as if taking an oath or being sworn in. The image is a black-and-white, close-up shot of his profile.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/04/21/us-state-department-foreign-service-hiring-recruitment-diplomat-trump-rubio-dei/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″>
 <h3 class=”hed”>
 Who Wants to Be an American Diplomat? <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
 </h3>
</a>

 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/sam-skove/” data-author-id=”1095732″ class=”author” aria-label=”See all articles by Sam Skove “>
 Sam Skove</a><span class=”separator”>,</span> <a href=”https://foreignpolicy.com/author/rachel-oswald/” data-author-id=”1209918″ class=”author” aria-label=”See all articles by Rachel Oswald “>
 Rachel Oswald</a></address>
 </div>
 </div>
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 <figure class=”figure-image -nocaption”>
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 <img width=”400″ height=”267″ alt=”Visitors walk by a world map carved in stone at a plaza in southwest China’s Chongqing municipality on May 19, 2010.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/china-beijing-america-united-states-competition-2262840218-e1776862888371.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>Visitors walk by a world map carved in stone at a plaza in southwest China’s Chongqing municipality on May 19, 2010.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/04/22/china-beijing-america-united-states-competition/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″>
 <h3 class=”hed”>
 What if China Succeeds? <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
 </h3>
</a>

 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/matthew-kroenig/” data-author-id=”380678″ class=”author” aria-label=”See all articles by Matthew Kroenig “>
 Matthew Kroenig</a></address>
 </div>
 </div>
 </li>
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 <div class=”excerpt-content content-block”>
 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/03/23/post-trump-world-order-cold-war-spheres-of-influence/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”An illustration with a world map background texture and fire cutting through three rings in the map with three human figures inside.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-world-after-trump-brian-stauffer-illustration.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>An illustration with a world map background texture and fire cutting through three rings in the map with three human figures inside.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/03/23/post-trump-world-order-cold-war-spheres-of-influence/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″>
 <h3 class=”hed”>
 Three Scenarios for a Post-Trump World <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
 </h3>
</a>

 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/hal-brands/” data-author-id=”900347″ class=”author” aria-label=”See all articles by Hal Brands “>
 Hal Brands</a></address>
 </div>
 </div>
 </li>
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 <div class=”excerpt-content content-block”>
 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/03/24/ai-artificial-intelligence-doomsday-iran-war/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”An illustration shows semiconductor chips structured like a house of cards with a tiny city with government buildings atop it, ready to topple.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?quality=80 3000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?resize=1536,1024&;quality=80 1536w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?resize=2048,1365&;quality=80 2048w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?resize=1920,1280&;quality=80 1920w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/1-AI-doomsday-house-of-cards-doug-chayka-illustration.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>An illustration shows semiconductor chips structured like a house of cards with a tiny city with government buildings atop it, ready to topple.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/03/24/ai-artificial-intelligence-doomsday-iran-war/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″>
 <h3 class=”hed”>
 As an AI Scholar, I Am Now Putting a High Probability on an AI Doomsday <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
 </h3>
</a>

 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/bhaskar-chakravorti/” data-author-id=”1019902″ class=”author” aria-label=”See all articles by Bhaskar Chakravorti “>
 Bhaskar Chakravorti</a></address>
 </div>
 </div>
 </li>
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 <div class=”excerpt-content content-block”>
 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/04/09/brett-mcgurk-middle-east-israel-gaza-iran/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”An illustration collage featuring a profile portrait of a man in a suit on the right side. The left side shows a stylized orange silhouette of his head containing the Great Seal of the United States. The background consists of a dark map of the Middle East with various locations labeled, including Turkey, Syria, Israel, and Iran. The overall color palette uses dark tones with high-contrast red and white accents.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2_4f072e.webp?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2_4f072e.webp?quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2_4f072e.webp?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2_4f072e.webp?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2_4f072e.webp?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2_4f072e.webp?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2_4f072e.webp?resize=800,534&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/04/1-Brett-McGurk-Middle-east-policy-portrait-joan-wong-illustration-v2_4f072e.webp?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>An illustration collage featuring a profile portrait of a man in a suit on the right side. The left side shows a stylized orange silhouette of his head containing the Great Seal of the United States. The background consists of a dark map of the Middle East with various locations labeled, including Turkey, Syria, Israel, and Iran. The overall color palette uses dark tones with high-contrast red and white accents.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/04/09/brett-mcgurk-middle-east-israel-gaza-iran/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″>
 <h3 class=”hed”>
 The Man Who Shaped Washington's View of the Middle East <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
 </h3>
</a>

 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/dion-nissenbaum/” data-author-id=”179680″ class=”author” aria-label=”See all articles by Dion Nissenbaum “>
 Dion Nissenbaum</a></address>
 </div>
 </div>
 </li>
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 <div class=”excerpt-content content-block”>
 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/03/25/china-us-russia-sphere-influence-geopolitics-competition/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”Two dozen or so scattered pedestrians walking on a large plaza are seen from overhead. There is a giant world map embedded in the pavement, with China highlighted in a dark red and all the other countries in pale gray.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/china-map-GettyImages-2262840218.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/china-map-GettyImages-2262840218.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/china-map-GettyImages-2262840218.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/china-map-GettyImages-2262840218.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/china-map-GettyImages-2262840218.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/china-map-GettyImages-2262840218.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/china-map-GettyImages-2262840218.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/china-map-GettyImages-2262840218.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/03/china-map-GettyImages-2262840218.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>Two dozen or so scattered pedestrians walking on a large plaza are seen from overhead. There is a giant world map embedded in the pavement, with China highlighted in a dark red and all the other countries in pale gray.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/03/25/china-us-russia-sphere-influence-geopolitics-competition/?tpcc=recirc_more_from_fp051524″>
 <h3 class=”hed”>
 No, China Doesn't Want Spheres of Influence <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
 </h3>
</a>

 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/aaron-glasserman/” data-author-id=”1105703″ class=”author” aria-label=”See all articles by Aaron Glasserman “>
 Aaron Glasserman</a></address>
 </div>
 </div>
 </li>
 </ul>
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 <div class=”home-region-featured-block background-white”>

 <div class=”featured-block featured-block–horizontal featured-block__4″>
 <div class=”featured-block-heading”>
 <h2 class=”hed”>
 Iran War	</h2>
 
 </div>
 <ul class=”featured-block–article__featured no-list”>
 <div class=”&#10; excerpt-content &#10; content-block &#10; ” data-post-id=”1229576″>
 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/19/iran-politics-strategy-war-sanctions-hormuz/?tpcc=recirc_featured_horizontal051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”Iranian women watch the Si-o-Se Pol bridge on the Zayandeh River in Isfahan, Iran, on July 13, 2002.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-1248395275.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-1248395275.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-1248395275.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-1248395275.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-1248395275.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-1248395275.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-1248395275.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-1248395275.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-1248395275.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>Iranian women watch the Si-o-Se Pol bridge on the Zayandeh River in Isfahan, Iran, on July 13, 2002.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/19/iran-politics-strategy-war-sanctions-hormuz/?tpcc=recirc_featured_horizontal051524″>
 <h3 class=”hed”>
 The World Keeps Asking Iran the Wrong Question </h3>
</a>
<div class=”dek-heading -excerpt”>
 <p class=”dek”>
 	Even before the Islamic Republic, the country has always wanted the same thing. 	 </p>
</div>
<div class=”meta-data -excerpt”>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/category/analysis/argument/” class=”department-name -excerpt ” aria-label=”See all Argument articles”>
 Argument </a>
 <p class=”separator” aria-hidden=”true”>|</p>
 <address class=”author-list -excerpt”>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/ali-hashem/” data-author-id=”993496″ class=”author” aria-label=”See all articles by Ali Hashem “>
 Ali Hashem</a></address>

</div>
 </div>
</div>
 </ul>

 <ul class=”article-list__column no-list”>
 <li class=”featured-block–list-item blog-list-layout–mobile “>
 <div class=”excerpt-content–list content-block” data-post-id=”1229483″>
 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/18/iran-war-trump-foreign-policy-failure-energy-crisis-military/?tpcc=recirc_featured_horizontal051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”President Trump frowning slightly against a clear blue sky with an American flag out of focus behind him.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/trump-iran-GettyImages-2275849880.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/trump-iran-GettyImages-2275849880.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/trump-iran-GettyImages-2275849880.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/trump-iran-GettyImages-2275849880.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/trump-iran-GettyImages-2275849880.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/trump-iran-GettyImages-2275849880.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/trump-iran-GettyImages-2275849880.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/trump-iran-GettyImages-2275849880.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/trump-iran-GettyImages-2275849880.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
 </a>
 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>President Trump frowning slightly against a clear blue sky with an American flag out of focus behind him.</figcaption>
 </figure>
 <div class=”list-text”>
 <a class=”hed-heading -excerpt” href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/18/iran-war-trump-foreign-policy-failure-energy-crisis-military/?tpcc=recirc_featured_horizontal051524″>
 <h3 class=”hed”>
 Iran Could Be Trump's Greatest Failure </h3>
</a>
<div class=”meta-data -excerpt”>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/category/analysis/argument/” class=”department-name -excerpt ” aria-label=”See all Argument articles”>
 Argument </a>
 <p class=”separator” aria-hidden=”true”>|</p>
 <address class=”author-list -excerpt”>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/ravi-agrawal/” data-author-id=”938808″ class=”author” aria-label=”See all articles by Ravi Agrawal “>
 Ravi Agrawal</a></address>

</div>
 </div>
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 </li>
 <li class=”featured-block–list-item blog-list-layout–mobile “>
 <div class=”excerpt-content–list content-block” data-post-id=”1228736″>
 <figure class=”figure-image -nocaption”>
 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/11/us-iran-war-diesel-fuel-energy-economy/?tpcc=recirc_featured_horizontal051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”Members of the public make their way past trucks and tractors as fuel protesters block O'Connell Street in Dublin on April 11.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2270291054-2.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2270291054-2.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2270291054-2.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2270291054-2.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2270291054-2.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2270291054-2.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2270291054-2.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2270291054-2.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/GettyImages-2270291054-2.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
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 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>Members of the public make their way past trucks and tractors as fuel protesters block O'Connell Street in Dublin on April 11.</figcaption>
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 <h3 class=”hed”>
 Iran War Chokes ‘Major Driver' of Global Economy <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
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 <a href=”https://foreignpolicy.com/category/news/report/” class=”department-name -excerpt ” aria-label=”See all Report articles”>
 Report </a>
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 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/christina-lu/” data-author-id=”1029959″ class=”author” aria-label=”See all articles by Christina Lu “>
 Christina Lu</a><span class=”separator”>,</span> <a href=”https://foreignpolicy.com/author/keith-johnson/” data-author-id=”34″ class=”author” aria-label=”See all articles by Keith Johnson “>
 Keith Johnson</a></address>

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 <a style=”padding-bottom:66.666666666667%;&#10; ” href=”https://foreignpolicy.com/2026/05/11/trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations/?tpcc=recirc_featured_horizontal051524″ class=”image-attachment -ratioscale horizontal-orientation”>
 <img width=”400″ height=”267″ alt=”A woman walks past model missiles and centrifuges in Tehran.” style=”height:auto;” class=”image -fit horizontal-orientation” src=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263.jpg?w=400&;quality=80″ srcset=”https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263.jpg?quality=80 1500w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263.jpg?resize=150,100&;quality=80 150w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263.jpg?resize=550,367&;quality=80 550w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263.jpg?resize=768,512&;quality=80 768w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263.jpg?resize=400,267&;quality=80 400w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263.jpg?resize=800,533&;quality=80 800w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263.jpg?resize=1000,667&;quality=80 1000w, https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2026/05/Trump-iran-nuclear-enrichment-uranium-ceasefire-negotiations-2244468263.jpg?resize=325,217&;quality=80 325w” sizes=”auto” loading=”lazy”/>
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 <figcaption style=”height:0;opacity:0;”>A woman walks past model missiles and centrifuges in Tehran.</figcaption>
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 <h3 class=”hed”>
 Iran Does Not Have a Right to Enrich Uranium <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
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 <a href=”https://foreignpolicy.com/category/analysis/argument/” class=”department-name -excerpt ” aria-label=”See all Argument articles”>
 Argument </a>
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 <address class=”author-list -excerpt”>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/matthew-kroenig/” data-author-id=”380678″ class=”author” aria-label=”See all articles by Matthew Kroenig “>
 Matthew Kroenig</a></address>

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 <h2 class=”title no-border no-padding”>Trending</h2>
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 <h3 class=”hed”>
 The Hegseth Shock for New Zealand </h3>
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 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/derek-grossman/” data-author-id=”941142″ class=”author” aria-label=”See all articles by Derek Grossman “>
 Derek Grossman</a></address>
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 <h3 class=”hed”>
 How Soccer Became ‘Un-American' </h3>
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 <div class=”meta-data -excerpt”>
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 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/bronwen-everill/” data-author-id=”1033136″ class=”author” aria-label=”See all articles by Bronwen Everill “>
 Bronwen Everill</a></address>
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 <h3 class=”hed”>
 Will Farmers Lose Faith With Trump? </h3>
</a>

 <div class=”meta-data -excerpt”>
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 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/christina-lu/” data-author-id=”1029959″ class=”author” aria-label=”See all articles by Christina Lu “>
 Christina Lu</a></address>
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 <h3 class=”hed”>
 When the Beautiful Game Meets the Ugliest Ego <img src=”/wp-content/themes/foreign-policy-2017/assets/src/images/icons/audio.svg” class=”fp-audio-callout no-lazy-load” width=”11″ height=”11″ alt=”This article has an audio recording”/>
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 <address class=”author-list”>
 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/bobby-ghosh/” data-author-id=”1210279″ class=”author” aria-label=”See all articles by Bobby Ghosh “>
 Bobby Ghosh</a></address>
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 <h3 class=”hed”>
 Trump Is Shattering the Illusion of the West </h3>
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 <div class=”meta-data -excerpt”>
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 <span class=”pre”>By</span>
 <a href=”https://foreignpolicy.com/author/amitav-acharya/” data-author-id=”1201505″ class=”author” aria-label=”See all articles by Amitav Acharya “>
 Amitav Acharya</a></address>
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 Foreign Policy Magazine is a division of Graham Holdings Company. All contents (c) 2026, Foreign Policy LLC, a unit of Graham Digital Holding Company. All rights reserved. Foreign Policy, 1099 14th St NW, Suite 500 East, Washington, D.C., 20005. </p>
 
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const a=JSON.parse(document.getElementById(”wp-emoji-settings”).textContent),o=(window._wpemojiSettings=a,”wpEmojiSettingsSupports”),s=[”flag”,”emoji”];function i(e){try{var t={supportTests:e,timestamp:(new Date).valueOf()};sessionStorage.setItem(o,JSON.stringify(t))}catch(e){}}function c(e,t,n){e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(t,0,0);t=new Uint32Array(e.getImageData(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height).data);e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(n,0,0);const a=new Uint32Array(e.getImageData(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height).data);return t.every((e,t)=>e===a[t])}function p(e,t){e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(t,0,0);var n=e.getImageData(16,16,1,1);for(let e=0;e<n.data.length;e++)if(0!==n.data[e])return!1;return!0}function u(e,t,n,a){switch(t){case”flag”:return n(e,”\ud83c\udff3\ufe0f\u200d\u26a7\ufe0f”,”\ud83c\udff3\ufe0f\u200b\u26a7\ufe0f”)?!1:!n(e,”\ud83c\udde8\ud83c\uddf6″,”\ud83c\udde8\u200b\ud83c\uddf6″)&&!n(e,”\ud83c\udff4\udb40\udc67\udb40\udc62\udb40\udc65\udb40\udc6e\udb40\udc67\udb40\udc7f”,”\ud83c\udff4\u200b\udb40\udc67\u200b\udb40\udc62\u200b\udb40\udc65\u200b\udb40\udc6e\u200b\udb40\udc67\u200b\udb40\udc7f”);case”emoji”:return!a(e,”\ud83e\u1fac8″)}return!1}function f(e,t,n,a){let r;const o=(r=”undefined”!=typeof WorkerGlobalScope&&self instanceof WorkerGlobalScope?new OffscreenCanvas(300,150):document.createElement(”canvas”)).getContext(”2d”,{willReadFrequently:!0}),s=(o.textBaseline=”top”,o.font=”600 32px Arial”,{});return e.forEach(e=>{s[e]=t(o,e,n,a)}),s}function r(e){var t=document.createElement(”script”);t.src=e,t.defer=!0,document.head.appendChild(t)}a.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},new Promise(t=>{let n=function(){try{var e=JSON.parse(sessionStorage.getItem(o));if(”object”==typeof e&&”number”==typeof e.timestamp&&(new Date).valueOf()<e.timestamp+604800&&”object”==typeof e.supportTests)return e.supportTests}catch(e){}return null}();if(!n){if(”undefined”!=typeof Worker&&”undefined”!=typeof OffscreenCanvas&&”undefined”!=typeof URL&&URL.createObjectURL&&”undefined”!=typeof Blob)try{var e=”postMessage(”+f.toString()+”(”+[JSON.stringify(s),u.toString(),c.toString(),p.toString()].join(”,”)+”));”,a=new Blob([e],{type:”text/javascript”});const r=new Worker(URL.createObjectURL(a),{name:”wpTestEmojiSupports”});return void(r.onmessage=e=>{i(n=e.data),r.terminate(),t(n)})}catch(e){}i(n=f(s,u,c,p))}t(n)}).then(e=>{for(const n in e)a.supports[n]=e[n],a.supports.everything=a.supports.everything&&a.supports[n],”flag”!==n&&(a.supports.everythingExceptFlag=a.supports.everythingExceptFlag&&a.supports[n]);var t;a.supports.everythingExceptFlag=a.supports.everythingExceptFlag&&!a.supports.flag,a.supports.everything||((t=a.source||{}).concatemoji?r(t.concatemoji):t.wpemoji&&t.twemoji&&(r(t.twemoji),r(t.wpemoji)))});
//# sourceURL=https://foreignpolicy.com/wp-includes/js/wp-emoji-loader.min.js
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<script><![CDATA[(function(){function c(){var b=a.contentDocument||a.contentWindow.document;if(b){var d=b.createElement(’script’);d.innerHTML=”window.__CF$cv$params={r:’a0af624f8a9ef383’,t:’MTc4MTMzNTc2NA==’};var a=document.createElement(’script’);a.src=’/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js’;document.getElementsByTagName(’head’)[0].appendChild(a);”;b.getElementsByTagName(’head’)[0].appendChild(d)}}if(document.body){var a=document.createElement(’iframe’);a.height=1;a.width=1;a.style.position=’absolute’;a.style.top=0;a.style.left=0;a.style.border=’none’;a.style.visibility=’hidden’;document.body.appendChild(a);if(’loading’!==document.readyState)c();else if(window.addEventListener)document.addEventListener(’DOMContentLoaded’,c);else{var e=document.onreadystatechange||function(){};document.onreadystatechange=function(b){e(b);’loading’!==document.readyState&&(document.onreadystatechange=e,c())}}}})();]]></script>