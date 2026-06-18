Yum Brands vende Pizza Hut a la firma de capital privado LongRange Capital y a Yum China por $2.7 mil millones.

Un anuncio cuelga sobre el frente de un restaurante de Pizza Hut el 9 de febrero de 2026 en Chicago, Illinois. Yum Brands anunció el martes que está vendiendo Pizza Hut a la firma de capital privado LongRange Capital por aproximadamente $1.5 mil millones. El acuerdo excluye las ubicaciones de la cadena de pizza en China continental; Yum China adquirirá esas en una transacción separada por alrededor de $1.2 mil millones. Los acuerdos ponen fin a años de luchas para Pizza Hut, que ha afectado el desempeño financiero general de Yum. En Estados Unidos, la cadena de pizza ha pasado de los formatos de sentarse y barras de ensaladas del pasado para centrarse en la entrega y llevar, quedando muy rezagada. La rival Domino’s Pizza ha estado ganando cuota de mercado a Pizza Hut durante años; aplicaciones de entrega de terceros como DoorDash han seguido robando ventas a la cadena. Las acciones de Yum subieron casi un 2% en la operaciones de la mañana del martes. En noviembre, Yum dijo que estaba explorando opciones estratégicas para Pizza Hut. El martes, la compañía indicó que su equipo de liderazgo y junta directiva determinaron que vender Pizza Hut proporcionaría “el camino más sólido” para maximizar el valor para los accionistas y dar a la cadena de pizza una estructura de propiedad “adaptada a sus mercados distintos, fortalezas competitivas y prioridades a largo plazo”.

(Context: Yum Brands vende Pizza Hut a LongRange Capital por $1.5 mil millones.)

(Spanish Fact Check: Double check the correct currency notation for the amount mentioned in the original article.)

(Author: Please make sure to proofread the translation for accuracy and coherence before publication.)