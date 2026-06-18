Banco Mundial aprueba garantía de 2.000 millones de dólares para Argentina

El directorio del Banco Mundial aprobó un paquete de garantía financiera de 2 mil millones de dólares para Argentina. Foto de archivo por Peter Foley/UPI

17 de junio (UPI) — El directorio del Banco Mundial aprobó un paquete de garantía financiera de 2 mil millones de dólares para Argentina, una medida destinada a ayudar al país a cumplir con sus próximas obligaciones de deuda en moneda extranjera y respaldar su regreso a los mercados crediticios internacionales.

El paquete no es un préstamo en efectivo tradicional. En cambio, consiste en garantías de crédito proporcionadas a través de dos instituciones del Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, que cubrirán casi todo el riesgo asumido por los prestamistas privados.

“Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento”, dijo el martes Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Se espera que las garantías desbloqueen aproximadamente 4.000 millones de dólares en financiación de bancos internacionales, incluido JPMorgan, según el periódico argentino Clarín.

Con el respaldo del Banco Mundial, se espera que las tasas de interés de los nuevos préstamos oscilen entre el 5,5% y el 6,5% anual, significativamente por debajo de las tasas del 9% al 10% que Argentina probablemente enfrentaría sin garantías. Se espera que los préstamos tengan vencimientos de seis años y períodos de gracia de tres años.

Según el medio argentino Infobae, las garantías respaldarán los esfuerzos para movilizar la inversión privada en infraestructura, fortalecer la competencia en el mercado y mejorar el entorno empresarial para empresas de diferentes tamaños.

El equipo económico de Argentina, encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca asegurar liquidez adicional antes del 9 de julio, cuando vencen aproximadamente 4.300 millones de dólares en pagos a tenedores de bonos privados.

La estructura de garantía multilateral tiene como objetivo reducir la presión sobre las reservas del Banco Central, ya que Argentina enfrenta aproximadamente 7 mil millones de dólares en obligaciones de deuda este año. Hasta la semana pasada, el Tesoro tenía 2.917 millones de dólares en activos en moneda extranjera, equivalente a alrededor del 66% del requisito de pago del 9 de julio, según Ámbito Financiero.

La estrategia de financiación también implica el apoyo de otros prestamistas multilaterales. Se esperaba que el Banco Interamericano de Desarrollo considerara el miércoles una garantía separada de 550 millones de dólares para Argentina. Se espera que a finales de julio el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, conocido como CAF, analice un paquete de apoyo adicional de 500 millones de dólares.

Argentina sigue dependiendo de dichas garantías porque los mercados financieros internacionales se mantienen cautelosos respecto de su solvencia crediticia y exigen costos de endeudamiento relativamente altos debido a la larga historia de inestabilidad macroeconómica y repetidos incumplimientos de deuda soberana del país.