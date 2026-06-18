Alexandria firma con Warner Music Australia, Warner Records: Exclusiva

SYDNEY, Australia – La ascendente artista de pop alternativo australiana Alexandria es la última incorporación al catálogo de Warner Music, según reveló exclusivamente Billboard.

Alexandria firma un contrato de grabación con Warner Music Australia y Warner Records, una alianza que amplía su improbale salto desde enseñar matemáticas a estudiantes de secundaria en Perth, Australia Occidental, hasta lanzar su pop fantasioso de tono oscuro al mundo.

Para celebrar su asociación con el sello discográfico, Alexandria lanza el nuevo tema “Justice”, una historia pop cinematográfica contada con cuerdas y tambores. El sencillo es representativo de su trabajo hasta la fecha, piezas inmersivas influenciadas por la literatura, el anime y sus otras pasiones.

Esas publicaciones incluyen su estreno de 2025 “Always An Angel”, su contribución destacada en “Lust” de Marino, y más recientemente, “The Fool”. Se une a Warner Music con más de 1,74 millones de seguidores en Spotify y más de 213.000 seguidores en TikTok.

“Firmar con Warner Music se siente como el comienzo de un nuevo capítulo emocionante”, dice en un comunicado a Billboard. “He pasado años escribiendo canciones y construyendo este proyecto pieza a pieza, y significa mucho tener un equipo que cree en la visión tan profundamente como yo. Estoy increíblemente agradecida por el apoyo hasta ahora, y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación”.

Alexandria pinta mundos con letras y sonidos. “Siempre me he sentido atraída por el mundo ficticio y las historias”, explica. “Mi música me permite dar vida a esas historias. Escribir ‘The Fool’ y ‘Justice’ se sintió como escribir dos mini novelas, con cada canción teniendo su propio mundo y historia. No puedo esperar a que todos escuchen las historias que están por venir”.

Con el nuevo acuerdo, se espera que Alexandria tenga un equipo global detrás de ella y un constante flujo de nueva música en camino para el 2026, según los representantes.

“Estoy emocionado de dar la bienvenida a Alexandria a la familia de Warner Music”, comenta Dan Rosen, presidente de Warner Music Australasia y el Sudeste Asiático. “Asociarnos con Warner Records en Alexandria refleja nuestro compromiso continuo de convertir a nuestros artistas locales en globales, con equipos globales que brindan un respaldo poderoso para construir carreras internacionales exitosas. Alexandria tiene una visión creativa verdaderamente única, y estamos muy emocionados de apoyarla en la próxima etapa de su carrera”.

Aaron Bay-Schuck, copresidente y director ejecutivo del Grupo Warner Records, y Tom Corson, copresidente y director de operaciones del Grupo Warner Records, agregan: “Alexandria no solo hace música, ella construye mundos. Su singular visión creativa y su innegable atractivo global hicieron que esta asociación entre Warner Records y Warner Music Australia fuera una decisión fácil. Estamos emocionados de darle la bienvenida y no podemos esperar a que el mundo escuche lo que viene”.

En WMA, Alexandria se une a un elenco nacional de artistas que incluye a Boy Soda, Blusher, Budjerah, Brad Cox, Carla Wehbe, entre otros.