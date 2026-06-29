Nacional para recortar 600 trabajos en primeras reducciones después de la adquisición de Virgin Money

El banco de construcción Nationwide está eliminando 600 puestos de trabajo en la primera ronda importante de recortes vinculados a su controvertida adquisición del banco de la calle principal Virgin Money. El traslado afecta al personal de Nationwide y Virgin Money, cuyos puestos de trabajo se duplicarán una vez que las operaciones de los prestamistas estén completamente fusionadas. Virgin Money se convirtió formalmente en parte de Nationwide esta primavera después de una adquisición de £2.9bn. La sociedad de construcción ha mantenido en secreto el impacto potencial para los trabajadores desde que se anunció el trato en 2024. Se entiende que los recortes están dirigidos a empleados de oficina en lugar de puestos de atención al cliente, que incluyen personal que trabaja en las casi 700 sucursales que el banco se comprometió a mantener abiertas al menos hasta 2030. La sociedad de construcción, que emplea a unas 25,000 personas, está en proceso de una consulta de varias semanas sobre los recortes de empleo que involucra al sindicato del personal del Grupo Nationwide (NGSU) y Unite, que representa al personal del banco Virgin Money. El grupo, con sede en un extenso campus en Swindon, reveló los planes a sus colegas la semana pasada. (Contexto: Nationwide está llevando a cabo recortes de empleo como parte de su integración con Virgin Money después de la adquisición en 2024).