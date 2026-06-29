Alex Scott: Bournemouth rechaza el interés del Arsenal por el centrocampista

Bournemouth han rechazado una consulta de Arsenal para Alex Scott y decir que el mediocampista no está a la venta este verano.

Los campeones de la Premier League quieren fichar a un nuevo centrocampista central, y se entiende que el joven de 22 años es uno de sus objetivos.

Scott también está atrayendo un gran interés de otros clubes de la Premier League, incluidos Manchester City, Manchester United, Tottenham y Chelsea.

Pero el Bournemouth ha comunicado su intención de retener al exjugador del Bristol City y está dispuesto a acordar una extensión de su contrato actual, al que le quedan dos años de duración.

Scott fue seleccionado en su primer equipo de Inglaterra en noviembre pasado y luego fue convocado al campo de entrenamiento extendido previo a la Copa del Mundo de Thomas Tuchel en Florida, aunque no hizo acto de presencia.

El Arsenal también ha explorado movimientos para la pareja del Newcastle, Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, en su búsqueda de un nuevo mediocampista.

Actualmente se considera más probable un movimiento por Guimaraes y se cree que el precio de Tonali es un obstáculo.

El Tottenham, rival del norte de Londres, está avanzando en sus esfuerzos por conseguir un fichaje por Tonali y cada vez tiene más confianza en conseguir un fichaje para el centrocampista italiano.

Mateus Fernandes del West Ham y Ayyoub Bouaddi del Lille también han sido vigilados por el Arsenal.