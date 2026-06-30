El monstruoso repunte post

El monstruoso rally post-ganancias de Micron Technology casi ha desaparecido.

Las acciones del fabricante de chips de memoria cotizaban tan bajo como $1,023.65 el lunes, un 18% menos que el máximo de 52 semanas alcanzado el jueves. El mínimo de la sesión del lunes también es casi $25 por debajo del nivel de cierre de la acción el miércoles antes de que Micron informara de unas ganancias del tercer trimestre fiscal que superaron las expectativas de los analistas.

El brusco cambio ha estimulado algunas compras tras la caída entre los operadores de opciones en Micron, pero los flujos en el sector están muy divididos dependiendo de la acción o del ETF.

En Micron, el volumen de llamadas superó a las opciones de venta, pero es probable que se hayan vendido más llamadas que comprado, según datos de ThinkOrSwim. Del total de $2.2 mil millones en primas operadas a mediodía del lunes, $1.6 mil millones se vincularon a las llamadas, con siete de los diez principales contratos por volumen de llamadas, y todas expiran el jueves, según los datos de SpotGamma.

El ETF Semiconductor de VanEck (SMH) aumentó alrededor del 3% el lunes a pesar de la caída de Micron, ya que Seagate Technology y Western Digital añadieron un 8% y un 10%, respectivamente. Estas dos acciones subieron tras una recomendación alcista de Melius Research que indicó que ambas podrían subir aproximadamente un 60% desde los precios actuales.

El volumen de llamadas fue casi el doble que las opciones de venta en Seagate y Western Digital, aunque las dos operaron menos de 40,000 opciones en total. En Western Digital, donde se comerciaron alrededor de 27,000 contratos, se compraron 3,000 llamadas en comparación con solo 1,000 opciones de venta. El contrato más popular por volumen fue la llamada de 700 a expirar el jueves, un intercambio de $8.50 que necesita un aumento del 10% para valer la pena.

Los flujos en el ETF SMH se inclinaron notablemente a la baja, con el volumen de opciones de venta más de tres veces mayor que las llamadas. Los operadores compraron casi 11,000 opciones de venta, frente a solo 3,500 llamadas.

La volatilidad en el SMH es de alrededor del 60, lo que lo hace posiblemente un vehículo preferible para coberturas en comparación con acciones individuales, donde la volatilidad implícita sigue siendo la más alta en el mercado. El contrato más popular en SMH es la put de 560 para expirar el 21 de agosto.

Los toros siguen mostrando una preferencia por el ETF Memory de Roundhill (DRAM), donde se comerciaron casi 300,000 contratos, y se compraron más del doble de llamadas que opciones de venta. Sin embargo, incluso la euforia aquí puede estar disminuyendo, ya que se han vendido más llamadas que comprado.

Un operador alcista en DRAM obtuvo más de $3 millones vendiendo 2,200 de las puts de 80 a expirar el 18 de diciembre por $5.2 millones y comprando casi 3,000 de las puts de 40 a expirar en junio de 2027 por $2 millones.