Surge la cámara corporal de parada de tráfico de Dianna Russini, sin FaceTime para ningún entrenador de la NFL

Nunca dejes que la verdad se interponga en el camino de una buena historia.

Resulta que Dianna Russini no llamó por FaceTime a un entrenador en jefe de la NFL para pedirle ayuda para salir de una multa por enviar mensajes de texto mientras conducía.

Ella afirmó que sí durante un segmento de febrero con el Stugotz y compañía programa de radio. Su anécdota fue mencionada al comienzo de la semana pasada. artículo extenso en el New York Timessu antiguo empleador.

El vídeo de la cámara corporal de la parada de tráfico de Dianna Russini ahora ha sido publicado por Adam Herbets de la Plaza Central.

El video de siete minutos y 10 segundos incluye toda la parada de tráfico. En ningún momento incluye una llamada FaceTime a ningún entrenador en jefe.

Después de que el oficial se acerca a su auto, Russini dice: “Soy reportero de la NFL y acabo de enterarme de que Sean McDermott fue despedido de los Bills. Y que yo lo que acababa de mandar a mandar [sic]un tuit. Iba a detenerme porque tengo que hacer llamadas. Sé que no te importa, pero sólo quería que supieras el motivo.

El oficial dice: “Obviamente estuviste hablando por teléfono por un tiempo”. . . . Tengo entendido que tienes trabajo.

Luego, Russini dice: “¿Sabes con quién hablé por teléfono?” Brian Daboll. Quiere el trabajo”.

Luego, le pregunta al oficial si es fanático de los Giants o de los Jets.

“En realidad, no soy fanático de ninguno de los dos”, dice el oficial.

“¿Cuál es tu equipo?”, Responde Russini.

“Desafortunadamente, soy fanático de los Vikings”, dijo.

Russini luego le muestra su teléfono y un intercambio de mensajes de texto con el entrenador de los Vikings, Kevin O’Connell. Pero no hizo FaceTime con O’Connell. Ella simplemente le mostró al oficial su teléfono.

También agregó, con respecto a los Vikings, que su “mariscal de campo apesta”.

Después de ir a su vehículo, el oficial finalmente regresa y le dice: “Te voy a dar un descanso en el teléfono celular”. Entiendo que tu trabajo requiere que hables mucho por teléfono. Sólo intenta esperar hasta llegar a casa, ¿vale?

Y eso fue todo. Nunca hubo un FaceTime. Entonces, si bien fue una historia de radio interesante en un programa de radio, nunca sucedió.