La segregación de NBCUniversal de Comcast aumenta la esperanza de más acuerdos. Puede que no haya buenas opciones.

La segregación de NBCUniversal de Comcast aumenta la esperanza de más acuerdos....

Analistas creen que Comcast se está preparando para acuerdos. El liderazgo de Comcast dice que están equivocados.

La compañía anunció el lunes que planea separar sus dos negocios principales: cable de banda ancha y las unidades mediáticas de NBCUniversal y Sky. Es el segundo cambio estructural importante para la empresa de décadas en los últimos meses, y plantea preguntas sobre posibles acuerdos futuros para cualquiera de las mitades de la empresa.

Pero en una llamada con inversores para discutir la división, los ejecutivos de Comcast trajeron agua fría:

“Absolutamente no”, dijo el co-CEO de Comcast, Brian Roberts, el lunes, cuando se le preguntó si los inversores deberían ver la separación como un posible preludio de futuros acuerdos.

Roberts, hijo del fundador Ralph Roberts y accionista controlador de Comcast, no será CEO de ninguna de las empresas después de la separación, pero seguirá estando “activamente involucrado” en el liderazgo de ambas empresas, dijo Comcast.

“Este es el movimiento correcto para poner a cada empresa en la posición más fuerte para crear valor, monetizar completamente sus activos y perseguir agresivamente sus propias estrategias de crecimiento orgánico”, dijo Roberts.

El co-CEO Mike Cavanagh también repitió esa negación: “En el lado de NBCUniversal y Sky, definitivamente no”. [Contexto: Comcast niega planes de acuerdos futuros después de anunciar la separación de sus negocios de cable y medios]

Una razón por la que Comcast está sofocando la especulación de acuerdos es que puede que ya no queden muchos buenos. [Contexto: Comcast sugiere que el mercado de acuerdos podría estar agotado]

Dividiéndose antes de fusionarse

Wall Street y los observadores de la industria han pedido la división de Comcast durante años, motivados por el auge del streaming y la fuerte competencia en la industria mediática.

Si bien los líderes de la compañía han discutido una separación en varios momentos desde al menos 2019, los ejecutivos nunca lo han considerado seriamente hasta ahora, según una persona cercana a la situación que pidió no ser nombrada porque las discusiones son privadas.

Cuando Comcast decidió separar sus redes de televisión por cable en una empresa pública separada hace menos de dos años, la división que eventualmente se convirtió en el padre de CNBC-Versant Media Group, la perspectiva de separar NBCUniversal como un todo nunca se planteó, dijo la persona.

En cambio, el movimiento para separar NBCUniversal y Sky del negocio de cable Xfinity se llevó a cabo bastante rápidamente en los últimos meses, dijo la persona. [Contexto: Comcast se prepara para separar sus unidades de NBCUniversal y Sky de su negocio de cable]

Wall Street acaba de presenciar un gran acuerdo mediático tras un spin-off anunciado, señaló Mike Proulx, director de investigación de Forrester. Antes de que Warner Bros. Discovery lanzara un proceso de venta que resultó en ofertas enfrentadas de Netflix y Paramount Skydance, WBD dijo que planeaba separar sus activos en dos empresas. [Contexto: Comcast sigue ejemplo de Warner Bros. Discovery en la división de empresas mediáticas]

“Comcast está siguiendo un guion que ya hemos visto. Warner Bros. Discovery se dividió a medida que se adentró en un acuerdo con Paramount. Ahora Comcast está haciendo lo mismo con NBCUniversal. La historia importa aquí porque Peacock aumenta el potencial de adquisición de NBCUniversal”, dijo Proulx.

La escisión llega en medio de una consolidación generalizada. Paramount Skydance en sí es el producto de una fusión que cerró hace poco más de un año. Poco después de cerrar, luchó contra el gigante del streaming Netflix por los activos de WBD. [Contexto: Comcast se prepara para dividirse entre sus negocios de cable y sus activos mediáticos]

Otros acuerdos más pequeños también han llegado al mercado, ya que la industria mediática lidia con los cambios en los hábitos de consumo. Más temprano este mes, Fox acordó comprar la plataforma de streaming Roku por $22 mil millones. Y los propietarios de estaciones de televisión han estado desesperados por combinar fuerzas para ganar escala. [Contexto: Consolidación en la industria mediática lleva a acuerdos más pequeños]

Con la excepción de pujar por WBD, Comcast se ha mantenido alejado de las fusiones y adquisiciones y se ha centrado en sus propios negocios. [Contexto: Comcast se ha mantenido al margen de las fusiones y adquisiciones]

“No es ninguna sorpresa que tanto el panorama mediático como el de las telecomunicaciones se hayan vuelto cada vez más competitivos y que el ritmo del cambio siga acelerándose. Simplemente no vemos que estas condiciones cambien en el futuro cercano”, dijo Cavanagh en la llamada del lunes. [Contexto: Comcast destaca competencia creciente en los negocios de medios y telecomunicaciones]

Cavanagh será CEO de los negocios mediáticos después de la división, dijo Comcast.

“Nuestro plan para NBCUniversal y Sky es construir e invertir para el crecimiento. Tenemos la ambición de perseguir oportunidades que nos mantengan por delante del comportamiento en evolución del consumidor y las demandas de la audiencia, y ahora tenemos la libertad de explorar negocios adyacentes donde tenemos el derecho de participar”, dijo Cavanagh. [Contexto: Comcast enfatiza en inversión para el crecimiento post-división]

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