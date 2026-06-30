Mundial 2026: el jefe de seguridad de EE.UU., Markwayne Mullin, ‘bailó un baile feliz’ tras la salida de Irán

El jefe de seguridad nacional de Estados Unidos dijo que “bailó un baile feliz” cuando Irán fue eliminado de la Copa del Mundo.

Irán se perdió la clasificación de la fase de grupos por diferencia de goles después de que se le anulara un gol de la victoria en el tiempo de descuento contra Egipto por un ligero fuera de juego.

El entrenador Amir Ghalenoei dijo que su equipo era el “más oprimido” del torneo en medio del conflicto del país con Estados Unidos e Israel.

La base de entrenamiento de Irán fue cambiada de Arizona a Tijuana en México antes de que comenzara la Copa del Mundo y enfrentaron restricciones de viaje durante todo el proceso.

A pesar del empate 1-1 del sábado con Egipto, Irán todavía tenía posibilidades de clasificarse como uno de los ocho mejores terceros clasificados.

Pero su eliminación se confirmó cuando Argelia y Austria empataron dramáticamente 3-3 el domingo.

En declaraciones a los periodistas el lunes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo: “Me alegra que hayan terminado y que no regresen.

“Me alegré mucho cuando pudimos retirarles las visas y les dijimos que podían abandonar el suelo estadounidense, y tal vez canté una o dos canciones o tal vez incluso bailé un baile feliz”.

Y añadió: “No hubo un solo equipo con el que tuviéramos que dedicar más tiempo a tratar que con Irán”.

A Irán solo se le permitió ingresar a Estados Unidos el día antes de sus dos primeros partidos y tuvo que salir el mismo día del partido, según los términos de sus visas.

Esas restricciones se aliviaron para su último partido del grupo en Seattle, permitiéndoles llegar dos días antes, pero nuevamente tuvieron que regresar a Tijuana después del partido del sábado.

El entrenador de Irán, Ghalenoei, dijo que Estados Unidos, coanfitrión del Mundial junto con Canadá y México, “nos habían tratado muy injustamente” y que a su equipo se le había dado “menos de la mitad” de la ventana de entrenamiento que necesitaba para prepararse.

El capitán de Irán, Mehdi Taremi, añadió: “Este tipo de tensión socava la alegría del Mundial. Sentí la tensión desde el primer momento en que llegamos”.