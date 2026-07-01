Cómo el acceso a la educación superior impulsa la resiliencia económica y el bienestar cívico

Me alegró leer que la evidencia sigue siendo increíblemente sólida de que la mayoría de los graduados ganan más que aquellos sin un título, como señaló en su editorial (The Guardian opinion sobre universidades: la confianza pública en los títulos está tambaleando – los ministros deberían reforzarla, 28 de junio). Pero el debate sobre los ingresos a menudo pasa por alto un punto crucial – el acceso amplio es uno de los palancas más efectivas para mejorar la productividad regional y fortalecer la economía nacional.

En la Universidad de Northampton, nuestra evaluación más reciente muestra que generamos £366 millones de “valor agregado bruto”, una medida de actividad económica similar al PIB, a nivel local, aumentando a £823 millones a nivel nacional – más de £4 devueltos por cada £1 de ingresos. Con el sector de la educación superior generando £52.3 mil millones de ingresos, cualquier pérdida a gran escala golpearía primero y ante todo al erario público así como agravaría aún más el significativo problema de productividad de este país.

El acceso también se traduce en empleabilidad. Más de la mitad de nuestros graduados ingresan a roles de tiempo completo en el NHS y la educación. Cada año, miles de nuestros estudiantes realizan prácticas en hospitales locales, consultorios de médicos y escuelas, más de 600,000 horas de hecho – experiencias que muchos residentes de Northamptonshire reconocen personalmente, ya sea a través de un maestro en formación en el aula de un miembro de su familia o una enfermera estudiante en el departamento de cuidados de un ser querido.

Nuestros aprendices a nivel de grado, mientras tanto, están integrados en empresas y servicios públicos en todo el condado, demostrando que no es un enfoque de uno u otro en cuanto a aprendices versus títulos. Ambos pueden coexistir.

Para ciudades como Northampton, la participación en educación superior no es un ideal abstracto – es un motor práctico de resiliencia económica y bienestar cívico. Apoyar el acceso no es un gasto, sino una inversión en la prosperidad de los lugares que más lo necesitan. Espero que los ministros comiencen a argumentar más enérgicamente el valor de las instituciones de educación superior por las oportunidades que ofrecen a individuos y las comunidades a las que sirven.

Prof. Anne-Marie Kilday

Vicecanciller, Universidad de Northampton