Consejos sobre la alineación de béisbol de fantasía para el miércoles: ¿Última oportunidad de transmitir a Cavalli?

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Calificador de jugadores de ESPN para 2026 | Notas de apuestas del miércoles

Lanzadores que se transmitirán el miércoles

Esta podría ser la última vez que Caballitos califica para el estado de transmisión, ya que su plantilla es de hasta el 48% en las ligas de ESPN. Debería ser el doble, con efectividad de 2.43 y WHIP de 0.96 en sus últimos 10 esfuerzos con 69 ponches y solo 13 bases por bolas en 59 1/3 entradas. El siguiente paso es un comienzo fuera de casa cuando los Nacionales de Washington visiten a los Rangers de Texas. Cavalli se enfrenta a una alineación con el octavo wOBA más bajo frente a los lanzadores derechos.

Dustin mayo ha sido sólido desde que fue adquirido por los Cerveceros de Milwaukee, logrando un par de aperturas de calidad. No ha dominado, con unos modestos 11 ponches en 13 cuadros. El siguiente paso es un partido en casa con los Marineros de Seattle, que cuentan con el décimo wOBA más bajo en la MLB frente a derechos impulsados ​​por una tasa de ponches superior al promedio.

Después de tener problemas en su primera apertura con los Cachorros de Chicago, Arcilla Holmes se recuperó con 6 2/3 entradas en blanco contra los St. Louis Cardinals. Los Cachorros necesitarán esfuerzos más sólidos de Holmes luego de regresar a Edward Cabrera a la lista de lesionados. Holmes está listo para subir a la colina en Wrigley Field y enfrentarse a los Medias Blancas de Chicago. Este enfrentamiento es fuerza contra fuerza, con Holmes contando con la tasa de jonrones más baja entre los lanzadores con al menos 480 entradas desde 2021, mientras que los Medias Blancas tienen la quinta tasa de ponches más alta esta temporada contra los derechos.

Will Warren Inicialmente estaba programado para comenzar anoche, pero los Yankees de Nueva York activaron a Carlos Rodón de la lista de lesionados de 15 días para comenzar el primer partido de la serie contra los Orioles de Baltimore, empujando al resto de la rotación un día más. Warren está estancado, registrando efectividad de 6.63 y WHIP de 1.58 en sus últimas cuatro salidas, y eso incluye seis entradas sin anotaciones contra los Cachorros. Es ese esfuerzo lo que lo mantiene en el radar del streaming, ya que disfrutó de una primera mitad sólida y podría volver a esa forma en la recta final. El miércoles presenta un enfrentamiento favorable en Camden Yards contra una ofensiva de los Orioles en apuros. Durante el último mes, han generado el noveno wOBA más bajo y el noveno índice de ponches más alto frente a los derechos.

Bateadores se transmitirán el miércoles