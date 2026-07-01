Chris Brown debe pagar al ama de llaves $13 millones por ataque de mordedura de perro

Chris Brown deberá pagar $13 millones en daños a la ama de llaves que fue atacada por un perro de seguridad masivo en su propiedad en diciembre de 2020, decidió un jurado de California el martes.

Billboard fue el primero en informar la noticia. Brown y su empresa Black Pyramid LLC deberán pagar $12.9 millones en daños a la ama de llaves, Maria Avila, por negligencia, según Michael C. Murphy Jr., abogado que representa a su hermana, Patricia Avila. Patricia, quien trabajaba con Maria cuando ocurrió el ataque, recibió $885,000 por angustia emocional. El esposo de Maria, Oscar Olivo, quien afirmó que las lesiones de su esposa afectaron su matrimonio, privándolo de la intimidad que tenían antes, recibió $50,000 por separado.

Maria Avila dio un testimonio emocional en el juicio de dos semanas, rompiendo en llanto en el estrado al describir el ataque del 12 de diciembre de 2020, en la casa de Brown en el vecindario de Tarzana de Los Ángeles. Dijo que el ataque le dejó graves lesiones en el brazo y la cara, cicatrices extensas y trastorno de estrés postraumático.

“Nunca volveré a ser la misma”, les dijo a los jurados en la sala del tribunal de Van Nuys, California, el 24 de junio.

Testificando en español a través de un intérprete, Avila describió una recuperación agotadora. Dijo que los cirujanos tomaron piel de su abdomen para injertar en su brazo destrozado, dejándola con un dolor extremo y incapaz de doblarse a la cintura. Las laceraciones en su cara requirieron docenas de puntos. Las restricciones pandémicas impidieron que su familia la visitara durante sus cinco días en el hospital, obligándola a enfrentar la prueba sola.

Madre de tres hijos, Avila les dijo a los jurados que el daño nervioso y la sensibilidad crónica en su lado izquierdo todavía le dificultan dormir y realizar tareas diarias básicas. Ya no tiene fuerza en el brazo para fregar pisos o escurrir un trapeador, dijo. Mientras tanto, el ataque también la dejó con miedo a todos los perros. Ese miedo, combinado con sus limitaciones físicas, ha terminado efectivamente con su carrera como ama de llaves, ya que la mayoría de sus antiguos clientes tienen perros, dijo.