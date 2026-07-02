Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania mientras Polonia envía aviones de combate, Finlandia restringe el espacio aéreo

El humo se eleva sobre la ciudad después de un ataque aéreo ruso en Kyiv, el 2 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Los ataques con misiles y drones rusos sacudieron Kyiv temprano el 2 de julio, matando a dos personas y dejando más de una docena de heridos, después de que el presidente Volodymyr Zelensky advirtiera que Moscú estaba preparando un “ataque masivo”. (Foto de Roman PILIPEY / AFP a través de Getty Images)

Rusia lanzó un ataque de misiles y drones a gran escala contra Ucrania el jueves, apuntando a Kyiv y otras regiones de todo el país.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que llevó a cabo un “ataque masivo” utilizando armamento de precisión de largo alcance, terrestre, marítimo y drones de ataque.

Moscú dijo que los ataques estaban dirigidos a instalaciones militares-industriales, complejos de combustible y energía en Kyiv y la región de Kyiv, así como aeródromos militares en las regiones de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy y Chernihiv.

“Kyiv está bajo ataque de misiles balísticos y UAVs,” dijo el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, en Telegram, añadiendo que hubo 10 muertos y 34 heridos.

No quedó claro de inmediato cuántos misiles y drones se lanzaron contra Ucrania, o cuántos había logrado interceptar Ucrania.

Finlandia impuso temporalmente una “zona de restricción de aviación” en el este del Golfo del país antes de levantarla.

Polonia también desplegó aviones de combate en respuesta al ataque, diciendo en X que “los aviones de combate han comenzado a operar, mientras que los sistemas de defensa aérea terrestre y la reconocimiento de radar han alcanzado un estado de preparación.”

“Estas acciones son de naturaleza preventiva y tienen como objetivo asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en áreas adyacentes a las regiones amenazadas,” añadió.

Olga Stefanishyna, embajadora de Ucrania en los EE. UU., dijo en X que los residentes pasaron la noche en refugios. Kyiv estaba viendo incendios y la destrucción de edificios residenciales en varios distritos de la ciudad, dijo

CNBC se comunicó con el Ministerio de Defensa de Rusia para obtener comentarios.

Los ataques de Moscú llegaron después de que Ucrania dijera el martes que había golpeado por segunda vez en poco más de una semana uno de los mayores centros de comunicaciones satelitales de Rusia, informó CNN.

Kyiv ha intensificado los ataques con drones de largo alcance dentro de Rusia, apuntando a refinerías de petróleo, instalaciones militares y ciudades importantes, incluidas Moscú y San Petersburgo.

“Según lo previsto en la Estrategia de Defensa de Ucrania, estamos privando al enemigo de recursos para librar la guerra,” dijo el Ministerio en Telegram el 1 de julio, añadiendo que el esfuerzo tiene como objetivo presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra, que ya lleva cuatro años.