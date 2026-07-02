Artista de Atlanta pinta mural masivo de la Copa del Mundo en West Midtown

ATLANTA – Un artista de Atlanta está utilizando su talento para dar la bienvenida a los visitantes internacionales antes de la Copa Mundial de la FIFA pintando un mural histórico masivo en West Midtown.

Corey Barksdale pasó meses dedicando cientos de horas a un lienzo imponente en Northside Drive. La ciudad encargó la enorme pintura antes de la Copa Mundial de la FIFA para dar a los aficionados internacionales un sabor de la historia local.

El mural terminado mide más de 150 pies de largo y alcanza los 35 pies en su punto más alto. Barksdale trazó a mano todo el muro utilizando 12 galones de pintura y 50 latas de spray.

Su inspiración provino de investigar la historia de posguerra civil del vecindario local de Blandtown. Barksdale también se asoció con la ciudad para embellecer los estacionamientos para bicicletas en todo Atlanta como parte del esfuerzo más amplio.

“Mi murales suelen representar a la comunidad”, dijo Barksdale. “Representan a individuos que son personas trabajadoras de todos los días. Personas que no siempre reciben reconocimiento o que no siempre son vistas. Entonces, mis murales representan quiénes son. Esas personas reales.”

“No creo que se trate realmente de mí”, agregó Barksdale. “Se trata de las personas que viven aquí. Se trata de que se vean a sí mismos en la pintura. Ya sabes, ver que, a través del trabajo duro y la lucha, puedes crear algo que perdurará en el tiempo.”

Las autoridades aún no han confirmado el costo financiero total del proyecto de embellecimiento encargado por la ciudad. Todavía no está claro cuántos otros artistas locales recibieron instalaciones destacadas en toda la ciudad para el torneo.

La información en esta historia fue recopilada por la reportera de FOX 5, Deidra Dukes, quien informó en vivo desde West Midtown e entrevistó al artista Corey Barksdale sobre su trabajo.

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