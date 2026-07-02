GPG Advisory Partners de Argentina cambia de nombre y suma 2 socios

La firma argentina GPG Advisory Partners anunció la incorporación de Juan Pablo Fridenberg y Hernán Verly como socios, así como su cambio de marca a MGFV / Mora Garfunkel Fridenberg Verly.

Juan Pablo es abogado, doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en derecho tributario por la Universidad de Barcelona. Es docente en la Universidad del CEMA, UBA y Universidad Torcuato Di Tella. Es autor de numerosos artículos académicos y de opinión y se desempeña como vicepresidente del Centro Argentino de Estudios en Derecho Penal Tributario.

Profesionalmente, trabajó más de dos décadas como funcionario de la ex AFIP, ocupando cargos de alto nivel como jefe del departamento jurídico de grandes contribuyentes nacionales, director de coordinación judicial y subdirector general de asuntos jurídicos.

Posteriormente, se desempeñó como director de cumplimiento y asuntos públicos de Lemon Cash de 2022 a 2026.

HernÃ¡n es abogado egresado cum laude de la UBA y magister en derecho empresarial y doctorado en derecho de la Universidad Austral.

Es docente en la UBA, Austral y la Universidad de San Andrés. Es autor y publicado libros sobre derecho corporativo, instrumentos negociables y contratos, y ha colaborado en prestigiosas revistas jurídicas de Argentina y del extranjero.

Hernán cuenta con una extensa carrera de más de 30 años como abogado interno y asesor corporativo externo de empresas locales y extranjeras, habiéndose desempeñado también como socio en firmas de abogados de primer nivel.

Los perfiles de los nuevos socios complementan y crean fuertes sinergias con el equipo existente, posicionando a la firma a la vanguardia de áreas como fintech y cripto (un departamento que será liderado por Mora y Fridenberg), impuestos (liderado por Fridenberg y Garfunkel) y corporativo y fusiones y adquisiciones (liderado por Garfunkel y Verly).

MGFV se lanza con un enfoque regional y una visión que trasciende fronteras. La experiencia internacional de nuestros socios, nuestro posicionamiento en nuestras áreas de práctica y la sinergia antes mencionada nos permitirán apoyar a nuestros clientes no sólo en Argentina sino también en su expansión por América Latina.

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