Las ventas de Tesla superan las expectativas para el segundo trimestre mientras que la reacción adversa de Musk parece calmarse

Tesla superó las estimaciones de Wall Street para las entregas del segundo trimestre el jueves, publicando un récord para el período, ya que la demanda en Europa superó la debilidad persistente en América del Norte.

Las sólidas cifras sugieren que el negocio de automóviles principal de Tesla está recuperando impulso después de dos años consecutivos de caídas en las ventas anuales, brindando el colchón de gasto necesario para impulsar sus ambiciones en la conducción autónoma e inteligencia artificial, los principales impulsores de la valuación de la compañía de aproximadamente $1.6 billones.

Tesla espera gastar más de $25 mil millones en gastos de capital en 2026, casi tres veces los $8,5 mil millones del año pasado, para expandir la infraestructura de inteligencia artificial, producción de baterías, fabricación de Cybercabs y robots Optimus.

“Creo que el enorme crecimiento en Europa es el impulsor clave para Tesla en este momento. Las ventas en EE. UU. todavía parecen estar bajando, aunque menos que la disminución más amplia de los vehículos eléctricos en EE. UU., mientras que China está experimentando un pequeño crecimiento”, dijo Seth Goldstein, analista senior de acciones en Morningstar.

La recuperación de Tesla en Europa fue ayudada por incentivos gubernamentales para vehículos eléctricos, electrificación más rápida de flotas corporativas, precios más altos de combustibles y una disminución de la reacción de los consumidores ante la política de extrema derecha del CEO Elon Musk del año pasado.

La compañía entregó 480,126 vehículos en el período de abril a junio, un récord para el segundo trimestre y un aumento de aproximadamente el 25% con respecto al año anterior, superando fácilmente la estimación promedio de los analistas de 402,776 vehículos, según datos de Visible Alpha.

Tesla produjo 451,758 vehículos durante el trimestre. Las entregas superaron la producción en más de 28,000 vehículos, lo que llevó a la compañía a reducir el inventario que acumuló durante el primer trimestre.

Las ventas de vehículos eléctricos fabricados en China de la compañía han aumentado este año, ayudadas por la producción del Model Y renovado, a pesar de la intensa competencia de BYD y otros fabricantes de automóviles nacionales.

Más temprano en el día, el rival más pequeño Rivian elevó su pronóstico de entregas anuales y superó las estimaciones para las entregas del segundo trimestre.

Tesla ha continuado lanzando su software avanzado de asistencia al conductor “conducción totalmente autónoma” (FSD) en Europa, aunque solo está disponible en unos pocos países. Los analistas esperan una disponibilidad más amplia en los próximos meses para apoyar la demanda.

La compañía ha expandido sus operaciones de robotaxi después de lanzar un servicio comercial limitado en Austin en junio. Musk ha dicho que la compañía tiene la intención de expandir rápidamente el servicio a través de 2026.

Se espera que la producción del Cybercab, el vehículo autónomo específico de Tesla sin pedales ni volante, aumente más tarde este año.