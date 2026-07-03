Gaza enfrenta un futuro incierto mientras palestinos e israelíes marcan 1,000 días de guerra.

Por CARA ANNA

Es el día 1,000 desde que un ataque liderado por Hamas contra Israel desató la guerra en Gaza. Otros conflictos han surgido en la región, y los frágiles ceses al fuego muestran las cicatrices de los persistentes ataques. Tanto israelíes como palestinos están cansados de la tensión.

El destino de más de 2 millones de palestinos en Gaza, en gran parte desplazados y viviendo entre ruinas, sigue siendo incierto. Las fuerzas israelíes controlaban más de la mitad del territorio bajo el cese al fuego que entró en vigor el 10 de octubre, pero el gobierno de Israel ha ampliado eso y dice que pretende controlar el 70%.

El ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel mató a aproximadamente 1,200 personas y tomó como rehenes a 251. Todos los rehenes o sus restos han sido liberados o entregados. Muchos relataron sufrir hambre a largo plazo, abuso físico y psicológico y, en algunos casos, abuso sexual.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, la retaliación de Israel ha matado a un total de 73,066 palestinos hasta el martes. A pesar del cese al fuego, poca gente puede entrar o salir de Gaza. Otras medidas de cese al fuego, incluyendo el desarme de Hamas y la inmensa tarea de reconstrucción, se han estancado.

â€œSe necesita hacer mucho más para que incluso un atisbo de normalidad pueda regresar, y estamos muy, muy lejos de ello,â€ dijo esta semana el director regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Nicolas von Arx.

Veamos lo que ha sucedido en los últimos 1,000 días y lo que podría deparar el futuro.

Los palestinos siguen siendo asesinados

Los ataques de Israel han disminuido considerablemente desde que entró en vigor el cese al fuego, pero continúan casi a diario.

El Ministerio de Salud de Gaza contó 1,053 palestinos muertos desde el cese al fuego hasta el martes, incluyendo más de 350 mujeres y niños. En los últimos días, incluyeron a una adolescente en camino a la escuela y a una madre con su hija de 1 año.

â€œ¿Dónde está ese cese al fuego del que siguen hablando?! Vergüenza para ellos,â€ dijo esta semana una palestina, Wisal Abu Khater, tras otro mortal ataque, arremetiendo contra los árabes que, dijo ella, han fallado a la gente de Gaza y están ocupados viendo juegos de la Copa Mundial en lugar de preocuparse.

El miércoles, las Naciones Unidas advirtieron que la expansión israelí en Gaza aumenta los riesgos mortales para civiles en â€œáreas sin una clara demarcación en el terreno.â€

El Ministerio de Salud dijo que más de 3,400 personas han resultado heridas desde el cese al fuego. El ministerio es parte del gobierno liderado por Hamas y mantiene registros detallados de bajas considerados generalmente fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No proporciona un desglose de civiles y combatientes, pero dice que las mujeres y niños representan aproximadamente la mitad de los muertos.

El ejército israelí dice que apunta a Hamas y a otros combatientes, a menudo afirmando que estaban planeando ataques, y acusa a Hamas de usar civiles como escudos humanos.

El Consejo de Paz creado por Trump ha tenido poco progreso

El principal diplomático encargado de supervisar el cese al fuego, Nickolay Mladenov, lo ha dejado claro: los siguientes pasos en la implementación del acuerdo mediado por Estados Unidos están estancados debido al difícil tema del desarme de Hamas.

Esta ha sido una prueba de alto perfil del Consejo de Paz creado y liderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lanzado con pompa y circunstancia y miles de millones de dólares en compromisos internacionales a principios de este año con el único objetivo de la recuperación de Gaza tras la guerra, el consejo ahora dice poco públicamente.

El desarme de Hamas abriría el camino para otros pasos, incluyendo una nueva administración de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para ayudar con los esfuerzos de seguridad y reconstrucción. Aunque Hamas no ha rechazado tajantemente el desarme, ha indicado que quiere retener algunas armas y ha exigido más concesiones de Israel.

Israel dividido, aún de luto, enfrenta una elección

Los israelíes durante los últimos 1,000 días han sido traumatizados por el ataque del 7 de octubre, el más mortífero en la historia de Israel, y otros conflictos que siguieron: contra el grupo militante libanés Hezbolá respaldado por Irán, los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen e Irán mismo.

Los israelíes conmemoraron el aniversario el jueves en varios lugares del país, incluyendo en el lugar de un festival de música donde al menos 364 personas fueron asesinadas y 40 tomadas como rehenes. Otras personas lo recordaron en refugios antiaéreos a lo largo de las carreteras en el sur donde sus familiares fueron asesinados mientras intentaban huir del ataque de Hamas.

â€œHoy marcamos 1,000 días, 1,000 días desde el terrible día en que nuestro mundo se derrumbó, el día en que perdimos a nuestros seres queridos,â€ dijo Yoram Yehudai, cuyo hijo Ron fue asesinado en el festival. â€œEstamos aquí en el sitio de Nova, detrás de mí estaba el área de la fiesta misma. Los niños que vinieron a bailar y celebrar se fueron a casa en ataúdes.â€

Docenas de manifestantes se reunieron cerca del parlamento israelí, demandando que el gobierno establezca una comisión estatal de investigación sobre el ataque, que Netanyahu ha tratado de evitar.

Estos conflictos y su saldo, incluyendo la creciente muerte de soldados israelíes, los continuos ataques a lo largo de la frontera de Israel con Líbano y las acusaciones internacionales de genocidio en Gaza, que Israel rechaza, están afectando a los israelíes y al estado de ánimo nacional mientras Netanyahu busca la reelección este otoño.

Netanyahu ha proyectado confianza, pero enfrenta un desafío difícil.

Más del 60% de los israelíes creen que no debería postularse nuevamente, según una encuesta del Instituto de Democracia de Israel publicada el mes pasado. La ira ha sido alta por las fallas de seguridad antes del 7 de octubre, la falta de una comisión estatal de investigación para investigarlas y las exenciones impopulares del servicio militar otorgadas a los socios gobernantes ultraortodoxos de Netanyahu.

Gaza está en ruinas mientras la ayuda humanitaria aún enfrenta obstáculos

Los palestinos en Gaza dicen que están cerca de su límite. Refugiados en vastos campamentos de tiendas con servicios básicos o sin ellos, o en los esqueletos de edificios bombardeados, siguen viviendo entre el zumbido de los drones israelíes y la amenaza diaria de los ataques.

Se esperaba que el cese al fuego trajera un aumento en la ayuda humanitaria como medicinas y combustible. Grupos de ayuda y otros dicen que eso no ha sucedido. Todos los cruces fronterizos de Gaza siguen estando estrictamente restringidos, y a veces se cierran por completo. El mes pasado, la ONU dijo que 17 hospitales todavía no están funcionando.

â€œAprobaciones y procedimientos aduaneros engorrososâ€ por parte de Israel limitan los suministros cruciales, dijo el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, el mes pasado, agregando que incluso las prótesis han sido afectadas por preocupaciones sobre su posible â€œdobleâ€ uso como armas.

La hambruna fue declarada en la ciudad de Gaza el agosto pasado, pero expertos en seguridad alimentaria luego dijeron que hubo â€œmejoras notablesâ€ después del cese al fuego. El organismo militar israelí responsable de coordinar asuntos civiles en Gaza, COGAT, dijo el miércoles que â€œlas cantidades de alimentos que se traen superan con creces las necesidades nutricionales de la población civil de Gaza.â€

Con las fuerzas israelíes expandiéndose en Gaza, y los combatientes de Hamas acusados de ejecutar ilegalmente a palestinos por supuesta colaboración con Israel o delitos como el saqueo, la gente dice que están estresados y agotados.

â€œTeníamos de todo antes de la guerra,â€ dijo Mahmoud Ashour, un comerciante de 33 años en Khan Younis. â€Y ahora solo ansiamos un bocado para comer.â€

Los periodistas de Associated Press Samy Magdy y Fatma Khaled en El Cairo y Moshe Edri en Reim, Israel contribuyeron a este informe.