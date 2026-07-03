Nuevo Atomic Age en marcha a medida que tres mini reactores se vuelven críticos antes del plazo del 4 de julio de Trump

La startup nuclear Valar Atomics, con sede en El Segundo, California, ha logrado la criticidad dos veces. La primera fue en el Laboratorio Nacional de Los Álamos con solo el núcleo de su reactor. La segunda vez fue en junio, en las instalaciones de prueba que Valar construyó en el Laboratorio de Energía de San Rafael en Utah para albergar su reactor Ward250, aproximadamente del tamaño de una camioneta. El fundador de Valar, Isaiah Taylor (miembro de la lista Forbes 30 Under 30 del año pasado), recibió ayuda para el traslado de la Fuerza Aérea, que en febrero voló equipos desde el sur de California en tres aviones de carga C-17. Un mes después de ese evento, Valar recaudó $450 millones a una valoración de $2 mil millones. Y el 1 de julio anunció un acuerdo masivo para construir un centro de datos nuclear de 30 megavatios con Nvidia en Utah.

Hechos en contexto: – Valar Atomics ha logrado el hito de la criticidad dos veces en distintas locaciones. – Realizó una recaudación de fondos exitosa y anunció una asociación para construir un centro de datos nuclear de gran capacidad.

(Fact Check: Revisar fechas y detalles relevantes para asegurar precisión histórica)