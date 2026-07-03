La última guerra entre Ucrania y Rusia: Putin y Zelensky se comprometen a intensificar los combates después del ataque más mortífero a Kyiv este año.

La última guerra entre Ucrania y Rusia: Putin y Zelensky se comprometen...

El sospechoso de la explosión en Mónaco es una mujer que ha sido vista en Alemania, según fuentes judiciales

La principal sospechosa detrás de un ataque con bomba en Mónaco a principios de esta semana es una mujer que ha sido vista en Alemania, dijo el viernes una fuente judicial en Mónaco.

Tres personas resultaron heridas el lunes por la noche en una explosión de bomba en paquete en la próspera principado, que se cree que fue un ataque al oligarca de origen ucraniano Vadym Yermolaiev, en un incidente que las autoridades dicen que casi con seguridad era un ataque dirigido al magnate.

Una mujer en la residencia sufrió lesiones muy graves en el ataque y estaba siendo tratada en un hospital de Niza, según Christophe Mirmand, el ministro de Estado de Mónaco. Informes de los medios locales dijeron que tuvo que someterse a una amputación de una extremidad inferior.

El magnate y un niño de 13 años sufrieron lesiones menos graves, incluyendo quemaduras y heridas de metralla, pero permanecen en el hospital, dijo el Sr. Mirmand.

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Trabajadores de rescate continúan buscando supervivientes después de un ataque con misiles en Kyiv

Zelensky ha prometido responder al bombardeo masivo de Rusia

Al menos 30 personas murieron en el ataque

Trump quiere que se resuelva la guerra en Ucrania para que cese la ‘matanza sin sentido’, dice un funcionario

Un funcionario estadounidense dijo que Donald Trump quiere que la guerra en Ucrania termine para que cesen las matanzas, dijo un funcionario estadounidense.

Trump ‘quiere que se resuelva esta guerra para que termine la matanza sin sentido’, dijo el funcionario después de que 27 personas murieran en ataques rusos en Kyiv.

El presidente ‘sigue siendo optimista de que finalmente lograremos hacer un acuerdo de paz’, dijo.

Putin informado sobre el ataque en Kyiv mientras el Kremlin promete mantener la presión sobre Ucrania

El presidente Vladimir Putin fue informado por su comandante militar sobre un ataque masivo ruso durante la noche en Kyiv, dijo el Kremlin el jueves.

Peskov agregó que Moscú continuará aumentando la presión sobre Ucrania para lograr sus objetivos.

Al menos 17 personas murieron en el ataque y decenas resultaron heridas.

En una llamada con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó a Europa de incrementar las tensiones, y dijo que Rusia no podía hacer la vista gorda ante tales movimientos.

Mónaco identifica a la sospechosa detrás del intento de asesinato del magnate ucraniano

Las autoridades han identificado al sospechoso detrás de la explosión de un paquete que hirió gravemente a un oligarca de origen ucraniano y a otras dos personas, dijo el fiscal general de Mónaco.

El fiscal público, Stephane Thibault, no reveló ningún detalle sobre el individuo pero dijo que se está emitiendo una orden de arresto internacional para detener al sospechoso.

‘El sospechoso será objeto de un Aviso Rojo de Interpol desde esta noche’, dijo la fiscalía.

Sin embargo, el diario Le Figaro de Francia afirmó en un informe exclusivo que la sospechosa, captada en CCTV llevando un sombrero de pescador negro, se cree que es una mujer ucraniana de unos treinta años que intentó hacerse pasar por hombre. La mujer está registrada como residente en Alemania, según el periódico.

Se llevará a cabo una conferencia de prensa poco antes del mediodía del viernes, dijo el fiscal público.

Zelensky arremete contra aliados por no entregar defensas aéreas para combatir el ataque ruso más mortífero

Volodymyr Zelensky ha culpado en parte a la destrucción de la falta de cumplimiento de los aliados de entregar las defensas aéreas prometidas.

‘Si nuestros socios hubieran cumplido con sus promesas oportunamente, creo que podríamos haber salvado más hogares y vidas hoy,’ dijo Zelensky, quien lucía cansado y frustrado.

“Todo lo que pedimos a nuestros socios es simplemente que hagan lo que hemos acordado. Ni siquiera estamos pidiendo más”.

Más tarde, en su discurso nocturno en video, Zelensky dijo que el tema de las defensas aéreas será ‘uno de los resultados clave’ de la próxima cumbre de la OTAN en Turquía la próxima semana, mientras volvía a hacer un llamado para el desarrollo de las defensas aéreas europeas.

‘Si, por supuesto, la OTAN todavía significa algo para los aliados’, dijo.

‘Europa debe tener su propia capacidad suficiente para defenderse contra todo tipo de amenazas, incluida esta de los misiles balísticos rusos,’ dijo Zelensky.