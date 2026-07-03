Gran Feria Estatal Americana Cierra Debido al Calor

Titulares

La “Gran Feria Estatal Americana” del presidente Donald Trump se cerró por la tarde del viernes debido al intenso calor en Washington, D.C., amenazando con interrumpir las celebraciones del 4 de julio del presidente. Sin embargo, él sigue adelante con sus planes ambiciosos para el sábado, que incluyen un discurso “realmente largo” y un espectáculo de fuegos artificiales de 40 minutos.

Un visitante reacciona al calor mientras asiste a la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall el 1 de julio en Washington. Associated Press



Datos Clave

Se espera que las temperaturas en Washington alcancen hasta 103 grados Fahrenheit el viernes y 102 grados el sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que coloca al distrito bajo una advertencia de calor extremo durante el fin de semana del 4 de julio.

La “Gran Feria Estatal Americana” en el National Mall cerró temporalmente el viernes debido al calor, anunciaron los organizadores poco después de la 1 p.m., diciendo que el evento volvería a abrir por la noche cuando las temperaturas empezaran a bajar.

Los equipos de emergencia fueron vistos en la feria estatal tratando a asistentes con agotamiento por el calor, informó CNN el viernes, y la decisión de cerrar temporalmente llegó después de que los organizadores pospusieran previamente un rodeo en la feria estatal el jueves debido al calor.

El 4 de julio, el presidente y su organización asociada “Freedom250” han planeado una “Saludo a América” el sábado por la noche, que incluirá un concierto, un discurso de Trump y una exhibición de fuegos artificiales que podría batir un récord, con más de 850,000 efectos pirotécnicos.

El evento sigue programado para seguir adelante, pero los organizadores anunciaron el jueves que la entrada al evento se retrasaría hasta las 5 p.m., antes de que comience a las 7 p.m., para reducir la exposición de los asistentes al calor.

Trump ha prometido dar su discurso sin importar el clima, diciendo el miércoles que iba a hacer un discurso realmente largo solo para demostrar que puede hacer cualquier cosa.

Tangente

El concierto anual “A Capitol Fourth” de Washington, que se transmite por PBS y es independiente de las festividades de Trump, está programado para realizarse según lo planeado el viernes. El concierto se llevará a cabo al aire libre en el césped oeste del edificio del Capitolio y contará con actuaciones de varios artistas musicales. El público solo podrá ingresar a las 7 p.m., una hora antes de que comience el concierto. La policía del Capitolio cerró previamente un ensayo para el evento el jueves al público debido al clima.

Qué Observar

Qué tan bien funcionará el evento de fuegos artificiales. Fuentes citadas por MS Now expresaron preocupaciones sobre cómo la compañía detrás del evento del sábado manejará la logística, que presenta enormes desafíos de seguridad junto con la tarea de proporcionar suficiente agua y refugio para mantener seguras a las personas en el calor. También queda por ver si las temperaturas extremas y el largo discurso planeado de Trump podrían disuadir a la gente de asistir y significar que las multitudes serán menores de lo anticipado.

Dato Sorprendente

Además de los riesgos para la salud causados por el calor, los expertos también han expresado preocupaciones sobre posibles riesgos de contaminación por el ambicioso espectáculo de fuegos artificiales de Trump, que lanzará una cantidad sin precedentes de fuegos artificiales desde varios puntos alrededor de la ciudad. El Servicio de Parques Nacionales advirtió que el espectáculo podría crear una cantidad “peligrosa” de contaminación, según un análisis preliminar reportado por Politico, y los expertos han advertido que grupos sensibles como las personas con asma y los ancianos deberían considerar abandonar la ciudad o al menos permanecer en el interior para evitar la exposición. “Va a ser un desastre”, dijo el Dr. Anthony Wexler, director del Centro de Investigación de Calidad del Aire en UC Davis, a MS Now. “Va a crear muchas partículas en la atmósfera, y esas partículas contendrán muchos metales tóxicos”.

Número Grande

Hasta $25,000. Eso es lo que las personas podrían pagar si quieren vencer el calor y ver los fuegos artificiales desde la terraza del techo del Kennedy Center. El paquete de boletos más caro cubre 36 invitados y tres mesas, mientras que las opciones más económicas van desde un boleto “Blue Pass” de $425 en el nivel más bajo hasta un paquete de $15,000 para 24 invitados.

Antecedentes Clave

Trump ha invertido recursos en la celebración del 4 de julio, supuestamente trastocando los planes anteriores para el 250 aniversario de América y reemplazándolos con sus propias celebraciones como la Gran Feria Estatal Americana. Los esfuerzos forman parte de un intenso enfoque más amplio que el presidente ha tenido en Washington, que también ha resultado en movimientos controversiales como repintar el Reflecting Pool, demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile, y planear un nuevo arco triunfal en la ciudad. Muchos de esos planes se han vuelto controvertidos o han resultado en problemas, con algas floreciendo en el Reflecting Pool y la nueva capa desprendiéndose, la construcción del salón de baile atascada en litigios y la Feria Estatal recibiendo burlas por sus multitudes escasas.

Lecturas Adicionales

La celebración de 4 de julio de Trump en DC enfrenta un calor extremo de 100 grados (Forbes)

Ver los fuegos artificiales del 4 de julio en el Kennedy Center con un paquete de $25,000: aquí está incluido (Forbes)