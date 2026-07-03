Cuerpo de piloto estadounidense muerto en conflicto separatista de Indonesia recuperado

JAKARTA, Indonesia – Las fuerzas de seguridad indonesias recuperaron el cuerpo de un piloto estadounidense que fue asesinado después de que separatistas armados atacaran y quemaran una pequeña aeronave en la convulsa región de Papúa, dijo un comandante militar.

Nicholas F. Goselin, piloto de la compañía de aviación indonesia PT AMA, fue asesinado a tiros el jueves poco después de aterrizar en la pista de aterrizaje de Ipdeheik en la aldea de Balinggama en la regencia de Yahukimo en la provincia montañosa de las Tierras Altas de Papúa.

La evacuación que involucró a 10 personas del Comando de Operaciones de Habema se llevó a cabo después de que las tropas aseguraron la remota pista de aterrizaje en una operación rápida, dijo el brigadier general Riyanto, subcomandante de la operación.

Los rebeldes armados con armas de fuego y hachas levantaron la bandera de la Estrella de la Mañana, un símbolo de la independencia de Papúa, mientras se atribuían la responsabilidad del ataque en un video distribuido a los medios por el Ejército de Liberación de Papúa Occidental, el ala armada del Movimiento de Papúa Libre.

Una insurgencia de décadas en la empobrecida Papúa entre los indígenas papúes y las fuerzas de seguridad indonesias ha aumentado en el último año, con decenas de rebeldes, fuerzas de seguridad y civiles muertos. Los rebeldes han atacado especialmente a pilotos extranjeros.

El contacto se perdió con la pista de aterrizaje poco después de que Goselin reportara el aterrizaje del avión. La Dirección General de Aviación Civil de Indonesia dijo en un comunicado que llevaba un piloto y siete pasajeros.

No hubo comentarios inmediatos de la embajada de Estados Unidos.

El portavoz rebelde Sebby Sambom dijo que la aeronave violó su prohibición de vuelos civiles en áreas que el grupo separatista considera sus zonas operativas.

Alegó que las aeronaves civiles han sido utilizadas para transportar personal militar y logística indonesia al interior remoto de Papúa. Dijo que el piloto estadounidense fue asesinado porque la aeronave continuó operando a pesar de la advertencia del grupo. Las afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

El ejército indonesio negó que el avión se utilizara para transportar tropas. Los siete civiles papúes indígenas a bordo, incluidas tres mujeres, estaban ilesos, dijo el ejército.

Sambom instó al presidente indonesio Prabowo Subianto a abrir negociaciones internacionales destinadas a resolver el conflicto de décadas en Papúa, que los separatistas dicen que ha resultado en muertes civiles y desplazamiento masivo.

“El tiroteo del piloto estadounidense es el resultado del fracaso de los gobiernos de Indonesia, Estados Unidos y Países Bajos, así como de las Naciones Unidas, de abordar las causas profundas del conflicto en Papúa, que ha persistido durante 64 años”, dijo en un comunicado.

También instó a las Naciones Unidas a facilitar conversaciones entre el gobierno indonesio, el TPNPB y representantes papúes, y advirtió que el grupo apuntaría a otras aeronaves civiles que creen que están ayudando en operaciones militares en la región.

En febrero de 2023, Egianus Kogoya, un comandante regional del Movimiento de Papúa Libre, secuestró a Philip Mark Mehrtens, un piloto de Christchurch, Nueva Zelanda, que trabajaba para la compañía de aviación indonesia Susi Air. Fue liberado en septiembre de 2024.

En agosto de 2024, pistoleros del TPNPB asaltaron un helicóptero y mataron a su piloto neozelandés, Glen Malcolm Conning, quien trabajaba para la compañía de aviación indonesia PT Intan Angkasa Air Service. Fue asesinado poco después de aterrizar en una aldea remota en el distrito de Mimika llevando a varios papúes indígenas que fueron liberados.

Papúa, una antigua colonia holandesa, fue incorporada a Indonesia en 1969, bajo una votación patrocinada por las Naciones Unidas que fue ampliamente considerada como un engaño, desencadenando el conflicto prolongado.