Preguntas sobre las promesas de Wes Moore se extienden más allá de su expediente militar

Preguntas sobre las promesas de Wes Moore se extienden más allá de...

ANNAPOLIS, Md. (WBFF) – A medida que el gobernador Wes Moore toma el escenario nacional con un discurso en el cumpleaños número 250 de América, se enfrenta a una creciente lista de preguntas en Maryland sobre si su administración está cumpliendo con las promesas que lo llevaron al cargo.

La escrutinio va mucho más allá de la controversia en curso sobre los registros militares de Moore. El gobernador demócrata ha defendido afirmaciones sobre la reducción de los costos energéticos mientras los residentes de Maryland enfrentan facturas eléctricas históricamente altas, ha rechazado críticas de activistas climáticos sobre su agenda ambiental y ha enfrentado crecientes fricciones con la mano de obra organizada.

Al mismo tiempo, Spotlight on Maryland sigue presionando a Moore para obtener respuestas sobre las inconsistencias entre su servicio militar y su biografía pública.

Las preguntas surgen casi cuatro años después de que Moore lanzara su primera campaña centrada en el servicio, la transparencia y la promesa de no dejar a nadie atrás.

Los registros militares siguen siendo la fuente de escrutinio más persistente.

Recientemente, Moore dijo a CNN: “Nunca he tergiversado mi carrera militar”.

[Contexto: El gobernador de Maryland, Wes Moore, enfrenta preguntas y críticas en el estado sobre sus promesas y su servicio militar.]

Spotlight on Maryland ha seguido informando sobre inconsistencias relacionadas con el servicio militar de Moore, sus honores y su biografía pública, incluyendo sus afirmaciones públicas repetidas de que recibió una Estrella de Bronce antes de que el premio le fuera otorgado retroactivamente casi dos décadas después.

[Hecho: El gobernador Moore ha sido objeto de críticas por las afirmaciones sobre su carrera militar y ha defendido su integridad y transparencia en medio de un escrutinio continuo.]

FOX45 News informó por primera vez en 2022 que Moore había reclamado la Estrella de Bronce durante casi dos décadas a pesar de no haberla recibido en ese momento. Moore finalmente recibió una Estrella de Bronce durante una ceremonia privada en diciembre de 2024, 18 años después de regresar de Afganistán. Ha calificado la inclusión del premio en una solicitud de Beca de la Casa Blanca de 2006 antes de ser otorgado como un “error honesto”.

[Hecho: La aprobación del trabajo del gobernador Moore ha disminuido por debajo del 50% según una encuesta realizada en abril de 2026 por la Universidad de Maryland, Baltimore County. La encuesta muestra un margen de error del 3.5%.]

Energía: Preguntas también han surgido sobre la agenda energética de Moore. En abril de 2023, Moore promocionó las ambiciones eólicas en alta mar de Maryland, diciendo que el futuro energético del estado sería “más limpio y verde” al tiempo que crearía empleos y crecimiento económico.



[Contexto: Se cuestiona si las acciones del gobernador Moore cumplen con sus promesas de energía limpia y si benefician a los residentes de Maryland.]

Sindicatos: Las relaciones laborales se han convertido en otra fuente de tensión. Axios informó esta semana que la relación de Moore con algunos líderes sindicales se ha desgastado debido a preocupaciones sobre la comunicación y la reconstrucción del puente Francis Scott Key.



[Contexto: Informes recientes muestran tensiones entre el gobernador Moore y algunos líderes sindicales debido a diferencias en la comunicación y la reconstrucción de infraestructuras clave en Maryland.]