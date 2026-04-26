Esto es lo que Real Madrid y Vinicius Junior merecen

Vinicius Junior del Real Madrid CF celebra un gol durante el partido de La Liga EA Sports entre Real Betis y Real Madrid en el Estadio La Cartuja en Sevilla, España, el 24 de abril de 2026. (Foto de Jose Luis Contreras/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images

Pocas demostraciones de las luchas de Xabi Alonso en el Real Madrid fueron más visibles que sus enfrentamientos con Vinícius Júnior.

A menudo substituido por el entrenador vasco, el brasileño mostraba signos visibles de frustración al salir del campo, desafiando aparentemente las decisiones del entrenador.

La acción fue audaz, pero como Alonso fue finalmente despedido, demostró la insatisfacción de uno de los jugadores destacados del club.

En sus propias palabras, Vinícius es, como él mismo dijo, después de ganar el premio al Mejor Jugador del Año de la FIFA a finales de 2024, intocable.

“Soy el mejor jugador del mundo y luché mucho por ello. Intentaron y siguen intentando invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie va a decirme por quién debo luchar, cómo debo comportarme”.

Estadísticamente, las contribuciones goleadoras de Vinícius no siempre han sido acorde con el reconocimiento que busca.

En cinco años, sus 107 contribuciones goleadoras lo sitúan en el puesto 12 en Europa.

Está por detrás de Kylian Mbappé (209), Harry Kane (211), Mohamed Salah (181) y Erling Haaland (193).

Aunque Vinícius es capaz de momentos extraordinarios, su consistencia no siempre ha estado a la altura de sus principales competidores.

Dadas sus estadísticas y teniendo en cuenta que el Real Madrid cuenta con uno de los principales goleadores de Europa, no sorprende que un entrenador centrado en el equipo no construya en torno a él.

La respuesta pública de Vinícius a la gestión de Alonso sugiere que era consciente de su influencia significativa dentro del club.

¿Por qué no serlo? El club boicoteó el Balón de Oro de 2024 porque Rodri, no Vinícius, ganó el premio.

La priorización de la influencia de los jugadores sobre las decisiones de entrenamiento ha coincidido con resultados menos exitosos para el club.

Por segunda temporada, el Madrid no ha asegurado un trofeo; actualmente están por detrás del Barcelona en la liga y recientemente quedaron eliminados de la Liga de Campeones tras perder contra el Bayern Munich.

MÚNICH, ALEMANIA – 15 DE ABRIL: Álvaro Arbeloa, Entrenador del Real Madrid, reacciona durante el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones 2025/26 entre el FC Bayern Münich y el Real Madrid CF en el Estadio de Fútbol de Múnich el 15 de abril de 2026 en Múnich, Alemania. (Foto de Lars Baron/Getty Images) Getty Images

El sucesor de Alonso, Álvaro Arbeloa, incluyó jugadores de alto perfil en su alineación, pero este enfoque no produjo los resultados deseados.

Una vez más, las estadísticas hablan claramente: Alonso tiene 10 victorias más que su predecesor, y su índice de victorias del 70% supera al 63% del entrenador actual.

Las campañas recientes, moldeadas en parte por roles individuales destacados, han resultado en dos temporadas sin trofeos.

El equipo actual, construido en torno a fichajes destacados como Jude Bellingham y Kylian Mbappé, ha tenido dificultades para establecer un liderazgo claro en el campo.

Como Predrag Mijatovic le dijo a AS, el pasado éxito del Madrid provino de líderes, no solo de grandes nombres.

“El Madrid carece de un líder en el campo. El máximo goleador no siempre es el líder”, dijo.

“Por ejemplo, Zidane fue el mejor durante un tiempo, pero el líder de Francia era Deschamps. Ahora necesitamos un Hierro, un Ramos, un Raúl.”

“Alguien que pueda hacer dos o tres cosas en el campo y unirlo todo.”

“Un líder, un entrenador en el campo. El Madrid tiene excelentes jugadores, pero no veo una figura que diga, ¡¿qué diablos están haciendo?”

El éxito del Madrid provino de adaptar la política Galáctico para fichar a grandes nombres, no solo prospectos.

De hecho, Vinicius llegó a España como un jugador con gran potencial, no como un producto terminado.

Recientemente se retomó el regreso a alineaciones de estrellas, y ahora hay un reconocimiento evidente del error.

El periodista Anton Meana, conectado con la jerarquía, sugiere tanto a principios de año.

“Es la primera vez que, hablando con personas importantes en el club, percibo la sensación de que el plan ha fracasado en cuanto al relevo generacional en el centro del campo”

Hace alrededor de 20 años, el actual presidente Florentino Pérez dejó el club con una declaración que podría aplicarse a este equipo con cada día que pasa.

“Hemos construido un equipo de grandes jugadores de los que soy el único responsable”, dijo.

“Los he malcriado, y se han confundido. He actuado como un padre al dar lo mejor a los niños, lo que ha llevado a su confusión. Soy el único culpable”