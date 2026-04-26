BTS Inicia la Gira Mundial Arirang en Tampa.

Después de conciertos en Seúl y Tokio, BTS trajo su Arirang World Tour a América del Norte el sábado con el primero de tres noches agotadas en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

La lista de canciones de las superestrellas no se desvió demasiado de sus shows anteriores en la gira, pero hubo algunas sorpresas durante el bis. Para la noche uno en Tampa, fue el debut en la gira de la exitosa canción de BTS de 2021 “Permission to Dance”:

Justo después, el grupo interpretó “Magic Shop” por primera vez en esta ocasión, y la primera vez desde 2019.

BTS se presentará el domingo y el martes en Tampa antes de que el Arirang World Tour se traslade a El Paso, Texas el 2 y 3 de mayo. Después de tres noches en la Ciudad de México, la gira llegará al Stanford Stadium de Santa Clara, California para tres shows en mayo antes de que BTS se instale en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Luego, el grupo emprenderá una etapa europea en junio y julio antes de volver a Estados Unidos el 1 de agosto para dos shows en el Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Hasta ahora, el Arirang World Tour, la primera gira del grupo desde completar su servicio militar obligatorio, mantendrá a BTS en la carretera hasta marzo de 2027.

(Jin habló con Rolling Stone sobre la vuelta a la gira con BTS y sus expectativas. Hay planes para extender la gira por más ciudades de las inicialmente previstas).