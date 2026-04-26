Pequeño accidente de avión cerca de Minneapolis mata a un legislador estatal de Dakota del Norte y al piloto

MINNEAPOLIS — Un pequeño avión se estrelló justo después de despegar del Aeropuerto Crystal al norte de Minneapolis el sábado, matando a una legisladora del estado de Dakota del Norte y al piloto, informaron las autoridades.

La representante estatal de Dakota del Norte, Liz Conmy, de Fargo, falleció en el accidente, según dijo su colega, el senador estatal Tim Mathern, al Star Tribune.

El Partido de la Liga Democrática y No Partidista de Dakota del Norte, afiliado al Partido Demócrata nacional, confirmó la muerte de Conmy en una publicación en redes sociales, calificándola como una defensora de la educación pública, el medio ambiente y la transparencia.

“Estamos completamente destrozados por la pérdida de la Representante Liz Conmy. Su muerte es una gran pérdida para nuestro estado”, dijo el partido en una publicación en X.

Los oficiales respondieron a un informe de un accidente de un pequeño avión a las 11:51 a.m. y encontraron una aeronave que se estrelló y se incendió en un parque en la ciudad de Brooklyn Park, Minnesota, poco después de despegar, dijo el Inspector de la Policía de Brooklyn Park, Matt Rabe.

Rabe dijo que el avión se estrelló poco después de despegar. No quiso decir cuántas personas estaban a bordo. La Administración Federal de Aviación dijo en un comunicado que había dos personas a bordo.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte dijo que está investigando un accidente que involucra a un avión Beech F33A y espera que los investigadores lleguen pronto a la escena.