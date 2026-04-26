Trump: Tirador en la cena de prensa de la Casa Blanca tenía múltiples armas, un oficial herido.

Trump: Tirador en la cena de prensa de la Casa Blanca tenía...

Un hombre armado con múltiples armas cargó contra un puesto de control de seguridad en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche antes de ser “derribado” por agentes del Servicio Secreto de EE. UU., dijo el presidente Donald Trump horas después de ser evacuado del evento.

Un oficial recibió un disparo, pero “se salvó por el hecho de que obviamente llevaba un chaleco antibalas muy bueno”, dijo Trump a los reporteros durante una conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca.

“Acabo de hablar con el oficial, y está muy bien”, dijo Trump.

El presunto tirador fue identificado más tarde como Cole Allen de Torrance, California, según un ex alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley informado por MS NOW. El sospechoso tiene 31 años, informó la agencia Associated Press, citando a dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Trump fue sacado apresuradamente del escenario del salón de baile del hotel Washington Hilton segundos después de que los sonidos de disparos hicieran que los asistentes se lanzaran debajo de sus mesas.

Antes de la conferencia de prensa, Trump, a través de su cuenta en Truth Social, compartió imágenes que aparentemente mostraban al presunto tirador después de ser reducido, así como imágenes de seguridad del incidente.

La primera dama Melania Trump y todos los demás miembros del gabinete de su administración que estaban presentes “están en perfecta condición”, escribió el presidente en una publicación separada después de abandonar el evento.

En la Casa Blanca, Trump elogió al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por su rápida acción.

“Este fue un evento dedicado a la libertad de expresión que se suponía que reuniría a miembros de ambos partidos con miembros de la prensa”, dijo Trump. “Y de cierta manera, lo hizo, porque el hecho de que simplemente se unieran, vi una habitación que estaba totalmente unificada. Fue, de alguna manera, muy hermoso.”

Detalles clave sobre el incidente siguen siendo poco claros. La fiscal de Washington Jeanine Pirro dijo en una conferencia de prensa posterior el sábado por la noche que el sospechoso será acusado el lunes.

Se escucharon al menos cinco disparos alrededor de las 8:35 p.m. Los tiros resonaron desde la parte trasera del salón mientras los asistentes estaban comiendo su primer plato, varios minutos después de que la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca Weija Jiang pronunciara sus palabras.

Trump, que estaba sentado en un escenario al frente del salón junto a la primera dama, fue rápidamente rodeado por miembros del Servicio Secreto de EE. UU., mientras muchos asistentes se agachaban bajo sus mesas.

Un video del evento muestra al presidente siendo escoltado fuera del escenario unos segundos más tarde, mientras guardias armados con ropa táctica y rifles grandes aparecían en el estrado.