Departamentos del Reino Unido en desacuerdo sobre las demandas energéticas de los centros de datos de IA.

Departamentos del Reino Unido en desacuerdo sobre las demandas energéticas de los...

Una visión del futuro del Reino Unido involucra una economía descarbonizada alimentada por energía limpia y renovable. Otra implica convertir al Reino Unido en una superpotencia de la inteligencia artificial.

Los departamentos gubernamentales responsables de estas dos visiones parecen no haber llegado a un acuerdo sobre sus números.

El Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT) piensa que los datacenters de IA consumirán 6 GW de electricidad para 2030. El Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto (DESNZ) parece creer que usarán menos de una décima parte de eso.

Tim Squirrell, jefe de estrategia de la ONG Foxglove, dijo: “La ignorancia del gobierno sobre el impacto ambiental de los datacenters sería risible, si no fuera tan alarmante”.

Cecilia Rikap, investigadora de University College London, comentó: “Hay dos formas de interpretar esta ‘desalineación’: o DESNZ y DSIT son incompetentes, o hay una especie de pensamiento mágico sobre la IA y la tecnología. De cualquier manera, este episodio revela cómo estas corporaciones controlan no solo la cadena de valor de la IA, sino también al gobierno del Reino Unido”.

DESNZ es responsable del crecimiento y plan de entrega del presupuesto de carbono del Reino Unido, que establece cómo el gobierno alcanzará sus objetivos climáticos internacionales.

En enero, Foxglove presentó una solicitud de evaluación de impacto ambiental al departamento, preguntando cómo había incorporado los datacenters de IA en sus proyecciones de emisiones de Gran Bretaña. En respuesta, DESNZ remitió a los investigadores a sus previsiones más amplias para el uso de energía del sector de “servicios comerciales” de Gran Bretaña, y dijo que no tenía proyecciones separadas para el crecimiento de datacenters.

Las previsiones parecen proyectar que el uso de energía de todo el sector aumentará en 528 MW entre 2025 y 2030, equivalente a agregar el consumo de 1.7 millones de hogares para fines de la década.

Esta proyección es 10 veces menor que la cantidad de electricidad a la que el gobierno se ha comprometido con los datacenters de IA como parte de su hoja de ruta de cómputo del Reino Unido. Ese documento de política, presentado por DSIT en 2025, establece un “plan audaz a largo plazo para transformar nuestro ecosistema nacional de cómputo” mediante la construcción de datacenters de IA.

Agrega: “Calculamos que el Reino Unido necesitará al menos 6 GW de capacidad de datacenters capaces de IA para 2030”.

Esto provendrá de múltiples zonas de crecimiento de IA, hubs en todo el país donde el gobierno está tratando de atraer inversión en datacenters. Cada uno requeriría al menos 500 MW de electricidad, una cantidad ligeramente menor que la proyección de DESNZ para el aumento en el uso de energía de todo el sector de servicios comerciales.

No está claro cómo surgió la discrepancia entre las previsiones de los dos departamentos. Pero un día después de que The Guardian solicitara comentarios a DSIT y DESNZ, DSIT parece haber revisado sus cifras publicadas en su sitio web para las emisiones totales del sector de datacenters de IA, aumentándolas en más de cien veces.

Originalmente, las proyecciones de DSIT para las emisiones de carbono de la capacidad adicional de cómputo de IA oscilaban entre 0.025 y 0.142 millones de toneladas de carbono equivalente (MtCO₂) – por debajo del 0.05% de las emisiones proyectadas de Gran Bretaña. Estas cifras estaban en un anexo de la hoja de ruta de cómputo.

A comienzos de este año, ese documento fue removido del sitio web del gobierno después de que Carbon Brief planteara preguntas sobre la plausibilidad de las cifras. El jueves, después de que The Guardian preguntara al respecto, DSIT actualizó sus números.

En un comunicado publicado en línea, dijo: “Las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero durante 10 años del cómputo de IA en el Reino Unido podrían variar entre 34 y 123 MtCO₂ – esto equivale a aproximadamente el 0.9-3.4% de las emisiones totales proyectadas del Reino Unido durante el período de 10 años”.

“Si tiene éxito, los planes de descarbonización de la red del Reino Unido ayudarían a reducir las emisiones de los datacenters hacia el extremo inferior de esta gama”, agregó.

Un portavoz de DESNZ dijo: “las emisiones de datacenters están incluidas en nuestros modelos, incluso para el presupuesto de carbono 7”, añadiendo que “el Consejo de Energía de IA está explorando oportunidades para atraer inversión y apoyar el desarrollo de energía limpia para datacenters”.

El presupuesto de carbono 7 se lanzará este verano. Un portavoz de DSIT remitió a The Guardian a DESNZ. (Factual information provided for context purposes only)