Chelsea 1-0 Leeds United: Fernández reserva enfrentamiento de la FA Cup con el Man City

Enzo Fernández cabeceó en la primera mitad para llevar a Chelsea a una victoria por 1-0 sobre Leeds United y a la final de la FA Cup contra el Manchester City.

Mientras que el Manchester City venció al Southampton de manera dramática el sábado, el encuentro de la segunda semifinal en el Estadio de Wembley fue más tranquilo.

El esfuerzo de Fernández en el minuto 23 resultó decisivo, ya que los Blues – bajo la dirección del técnico interino Calum McFarlane tras el despido de Liam Rosenior – reservaron su lugar en el evento principal el 16 de mayo.

El gol del argentino llegó justo después de que Joao Pedro estrellara el balón en el poste, con Chelsea siendo el mejor equipo en la primera mitad.

La incorporación de Anton Stach en el descanso ayudó a cambiar el ímpetu a favor de Leeds, con Dominic Calvert-Lewin, que previamente sobrevivió a una revisión del VAR por un posible jalón de pelo, cabeceando directamente a Robert Sánchez.

El portero del Chelsea también estuvo en gran forma para detener tanto a Brenden Aaronson como a Stach, pero las chances de Leeds valían solo 0,89 goles esperados ya que sus intentos de remontada no tuvieron éxito.

“Enzo Fernández ha marcado 13 goles para el Chelsea en todas las competiciones esta temporada; el único mediocampista en marcar más para clubes de la Premier League en 2025-26 es Morgan Gibbs-White (16). Eficiencia.”

En una magnífica exhibición en la primera mitad, Fernández completó la mayoría de pases en el medio campo contrario (19), tuvo la mayoría de tiros a portería (dos), creó las mismas oportunidades (dos) y ganó la mayoría de faltas (tres).

Marcó de dos tiros a portería, acumulando 0,15 xG por sí mismo – que casi fue la mitad del total de 0,34 xG creado por Chelsea.

Los Blues han avanzado en siete enfrentamientos de la FA Cup contra Leeds, y han progresado en 10 de sus últimas 12 semifinales en la competición.