Elfyn Evans gana el Rally de Japón por delante de Sébastien Ogier y Solberg, al acecho

A pesar de la convincente remontada de Sébastien Ogier al final de la prueba, fue Elfyn Evans quien acabó ganando el Rally WRC de Japón. Por quinta vez en su carrera, el galés ganó la prueba japonesa y ya suma dos éxitos esta temporada. Ganador gracias a cinco scratch conseguidos desde el TC1 en suelo japonés, el subcampeón de la categoría se sitúa cómodamente en cabeza del campeonato, a pesar de una actuación particularmente sólida de Oliver Solberg a lo largo de la semana.

Porque efectivamente, el ganador más probable del Rally de Japón no era otro que el sueco dado su nivel de prestaciones esta semana. Tras ganar ocho especiales, ganar el Power Stage y el Super Sunday, el piloto de Toyota dominó claramente los debates en términos de rendimiento. Ritmo frenético, victorias sucesivas… Sí, pero ahí lo tienes, un accidente ocurrido durante el TC10 hizo trizas sus esperanzas de victoria. Frustrado por el final de este nuevo encuentro, el interesado expresó su agradecimiento a su equipo por haberle proporcionado un coche perfecto, pero lamentó profundamente que este incidente le hubiera costado la victoria.

Elfyn Evans enfrenta un nuevo desafío

Entre los hechos destacables de este Rally de Japón, destacamos las cuatro victorias especiales del finlandés Sami Pajari. Tercero al final del rally, el interesado subió al podio detrás de Evans y Ogier, especialmente por delante del local de la prueba, Takamoto Katsuta, ganador de una sola especial esta semana. En el Rally2, es el búlgaro Nikolay Gryazin quien domina los debates por delante de Alejandro Cachon. Cabeza a cabeza, los dos hombres finalmente vieron acelerar el desenlace gracias a un trompo del español en los últimos kilómetros de la última etapa.

Mientras Elfyn Evans lidera los debates gracias a dos éxitos desde el Rally de Montecarlo, ahora surgirá una pregunta. Apertura de los próximos rallyes, la mayoría de los cuales serán sobre tierra, ¿mantendrá el galés su ventaja, que no pudo lograr el año pasado? El caso es que Sébastien Ogier tendrá que trabajar duro para remontar a su rival, resistiendo al mismo tiempo el ritmo de Oliver Solberg, ciertamente impresionante, aunque a veces con corriente alterna.

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WRC – Rally de Japón

La clasificación del Power Stage

La clasificación final del Rally de Japón

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