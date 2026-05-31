Oriente Medio: Israel captura una fortaleza clave en medio del avance del Líbano

31/05/2026 31 de mayo de 2026

El ministro de Defensa de Israel dice que las tropas han capturado la estratégica fortaleza medieval de Beaufort en el sur del Líbano.

El anuncio se produjo mientras Israel ampliaba sus operaciones terrestres contra el grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán.

Las fuerzas israelíes se apoderaron previamente del castillo construido por los cruzados, también conocido como Qalaat al-Shakif, en 1982 y lo mantuvieron hasta que se retiraron del Líbano en 2000.

“Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, y en este día que conmemora a los soldados caídos en la Primera Guerra del Líbano (1982), nuestras tropas regresaron a la cumbre de Beaufort y una vez más izaron allí la bandera israelí”, dijo el ministro de Defensa, Israel Katz, en su canal Telegram.

Ubicada cerca de la ciudad de Nabatiyeh, la fortaleza se considera estratégicamente importante ya que ofrece vistas panorámicas del sur del Líbano.

Su captura se produce tras días de intensos combates entre Hezbollah y las tropas israelíes en las aldeas cercanas.

No hubo comentarios inmediatos de Hezbollah o del gobierno libanés.

El ejército israelí dijo en un comunicado que lanzó una operación hace unos días en Beaufort Ridge con el objetivo de desmantelar la infraestructura de Hezbollah y eliminar “amenazas directas a los civiles israelíes”.

Israel ha ampliado su invasión terrestre en el sur del Líbano en los últimos días enviando tropas a través del río Litani, que anteriormente servía como frontera de facto.

La guerra entre Israel y Hezbolá ha matado al menos a 3.350 personas y ha desplazado a más de un millón en el Líbano. Según la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, veinticinco soldados israelíes murieron en la operación, así como dos civiles en el norte de Israel.