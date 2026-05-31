NBA: Spurs establecen enfrentamiento en la final con los Knicks después de vencer al Thunder en el Juego 7

NBA: Spurs establecen enfrentamiento en la final con los Knicks después de...

Los San Antonio Spurs aseguraron su lugar en las Finales de la NBA por primera vez en la era de Víctor Wembanyama después de vencer a los campeones reinantes, el Oklahoma City Thunder, 111-103 en el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Oeste.

Wembanyama lidera a los Spurs en las Finales

Wembanyama tuvo otra destacada actuación mientras San Antonio aseguraba la victoria más importante de su temporada, continuando un ascenso notable para un equipo que solo ganó 22 juegos durante su campaña de novato.

La estrella francesa ha sido central en la carrera de playoffs de los Spurs y una vez más lideró desde el frente, ayudando a guiar al joven equipo a través de un tenso juego de ganador se lleva todo.

Al sonar la bocina final, las emociones se desbordaron mientras Wembanyama celebraba con sus compañeros de equipo antes de reflexionar sobre lo que significaba para él alcanzar las Finales de la NBA.

“Ganar el Trofeo Larry O’Brien es un sueño de la infancia”, dijo después del partido.

El joven de 22 años ha llevado a San Antonio al borde de un campeonato solo tres temporadas en su carrera en la NBA.

Los jóvenes Spurs continúan su rápido ascenso

El éxito de San Antonio no se ha construido únicamente alrededor de Wembanyama.

El escolta de segundo año Stephon Castle continuó con su impresionante forma en postemporada, mientras que el novato Dylan Harper jugó otro papel importante en una carrera de playoffs que ha acelerado la línea de reconstrucción de la franquicia.

Harper, seleccionado en segundo lugar en el draft del año pasado, dijo que la oportunidad de enfrentar a los Knicks en las Finales era un escenario de ensueño.

“Mi sueño siempre ha sido jugar en el Garden en las Finales de la NBA”, dijo. “Tengo la oportunidad de hacerlo en mi primer año.”

El veterano escolta De’Aaron Fox también hizo una gran contribución a pesar de seguir gestionando una lesión de tobillo que lo había dejado fuera de juego anteriormente en la serie.

Los Spurs una vez más mostraron la identidad defensiva que ha definido gran parte de su temporada.

Un momento clave llegó al final del cuarto cuarto cuando el centro suplente Luke Kornet produjo un bloqueo crucial en la canasta después de reemplazar a Wembanyama, quien había cometido su quinta falta.

La jugada ayudó a preservar la ventaja de San Antonio y desencadenó una secuencia de cambio de momentum que llevó a los visitantes aún más adelante.

Wembanyama más tarde describió la intervención como “la definición de una jugada ganadora.”

Thunder no logra completar la defensa del título

Oklahoma City ingresó a la serie como uno de los favoritos para ganar el campeonato después de otra temporada regular dominante, pero no pudieron encontrar la forma de superar a los Spurs.

El MVP de la liga Shai Gilgeous-Alexander reconoció la calidad de San Antonio tras la derrota.

“Son jóvenes. Son talentosos. Bien entrenados”, dijo. “No nos vencen sin tener la capacidad de llegar hasta el final.”

Los Spurs ganaron ocho de sus nueve enfrentamientos con el Thunder en la temporada regular y los playoffs, subrayando su emergencia como uno de los nuevos equipos de poder de la NBA.

Los Knicks esperan en las Finales de la NBA

San Antonio ahora se enfrentará a los New York Knicks en las Finales de la NBA, con el Juego 1 programado para el sábado por la noche en Texas.

Los Knicks llegan en buena forma después de dominar los playoffs de la Conferencia Este y proporcionarán otra dura prueba para Wembanyama y sus compañeros de equipo.

Sin embargo, la confianza es alta dentro del campamento de los Spurs después de destronar a los campeones defensores.

“Lo loco es que quiero sentir esto 15 o 20 veces más en mi carrera”, dijo Wembanyama.