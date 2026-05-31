Victor Wembanyama abrumado por la emoción mientras los Spurs logran un lugar en las Finales de la NBA

Lo único que hizo Victor Wembanyama fue ganarse el derecho a jugar cuatro partidos más.

No hubo ningún anillo para entregarle al final del partido. Había un trofeo, pero no lo era. el trofeo. Había un trofeo de MVP de la serie para él, pero no eso Trofeo MVP de la serie.

A juzgar por las lágrimas en su rostro, Wembanyama no parecía saberlo.

La euforia que enrojeció su rostro y el fervor con el que abrazó a sus compañeros de los San Antonio Spurs no sugería un jugador que haya “estado aquí antes”.

Porque no lo ha hecho, y el simple hecho de llegar a las Finales de la NBA ya era un sueño hecho realidad.

“Darme cuenta de que parte de un sueño de la infancia se va a hacer realidad”, dijo Wembanyama en el escenario mientras sostenía el Trofeo MVP de las Finales de la Conferencia Oeste Magic Johnson. “Aunque todavía tengo hambre de uno más, este sentimiento es… no puedo explicarlo. Es muy poderoso”.

La emoción que desgarró el cuerpo de Wemby en el momento en que los Spurs derrotaron al campeón defensor Oklahoma City Thunder 111-103 lo abrumó visiblemente. Hundió la cabeza en su camiseta, se dobló y volvió a girar. Colapsó su cuerpo de 7 pies 4 pulgadas contra su compañero de equipo Stephon Castle y lloró en el pecho de su armador.

Wembanyama anotó 22 puntos y atrapó siete rebotes en una victoria decisiva en el séptimo juego. Promedió 27,3 puntos y 10,9 rebotes en la serie. Fue finalista del MVP de la liga esta temporada y el mejor jugador de esta serie, llevando a San Antonio a sus primeras Finales de la NBA desde 2014.

Pero este momento era para sus compañeros.

Apretó los puños y luego volvió a colapsar en un abrazo grupal con Castle, el veterano pívot Bismack Biyombo, Keldon Johnson y varios otros compañeros de equipo. Julián Champagnie quedó envuelto en un abrazo apasionado. El entrenador asistente Sean Sweeney fue contratado inmediatamente después.

“Ni siquiera saben cuánto los amo”, dijo Wembanyama. â€”Son simplemente increÃbles. Todos dieron un paso al frente esta noche. … Amo a estos muchachos”.

Quedan cuatro partidos más por ganar. A medida que Alien continúa ascendiendo en la jerarquía de la NBA, hay un trofeo más grande que ganar. Pero este es el mismo Wembanyama que lloró después de una dura derrota en la temporada regular a principios de esta temporada.

Este es el mismo Wembanyama que finalmente venció a Chet Holmgren, un rival con el que ha compartido una enemistad muy pública desde que eran adolescentes. Este es también el mismo Wembanyama que lanzó ataques velados contra la legitimidad del Thunder después de vencerlos en la Copa de la NBA en diciembre, diciendo que estaba contento de ser parte de algo tan hermoso: baloncesto puro y ético.

Y este fue el mismo Wembanyama que tuvo que ver a Shai Gilgeous-Alexander aceptar el premio de Jugador Más Valioso que el francés aspiraba, justo frente a él, antes del Juego 1. Respondió registrando una actuación histórica de 41 puntos y 24 rebotes y superando al Thunder por sí solo, 12-7, en los momentos finales de una victoria en doble tiempo extra. El mismo jugador que admitió abiertamente después que sí, quiere ganar uno de esos trofeos de Michael Jordan.

Entonces, esto le importaba y lo demostró con creces.

Los New York Knicks esperan a los Spurs para una revancha de las Finales de la NBA de 1999. En solo cuatro días, comenzará el Juego 1 de las Finales de la NBA y la emoción desenfrenada que mostró Wembanyama se desvanecerá. Una vez más, contemplará el último pico que queda por conquistar.

“Sé que mis emociones probablemente estarán un poco entumecidas”, dijo Wembanyama al equipo de NBC después del partido, “debido a la voluntad de ganar”.

Él sabe que el trabajo aún no ha terminado.

Pero esta noche se permitió derramar lágrimas cuando sonó el timbre.

Y él no iba a someterlos.

Sam Amick contribuyó a esta historia.