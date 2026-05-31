Zelenskyy alega que Rusia está secuestrando niños ucranianos y entrenándolos para luchar

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, le dijo a CBS News en una entrevista exclusiva que su gobierno tiene pruebas de que Rusia está secuestrando niños ucranianos y entrenándolos para luchar contra sus compatriotas.

Es una acusación que podría constituir un crimen de guerra, según la Corte Penal Internacional. Esta es la primera vez que Zelenskyy hace públicamente esta acusación, que va más allá de la evidencia documentada de que Rusia tiene un programa patrocinado por el Estado de llevar niños ucranianos a campamentos para su reeducación o “rusificación.”

“Cuando estos niños crezcan y empujen a estos chicos al campo de batalla”, dijo Zelenskyy.

Zelenskyy dijo “sí, tenemos pruebas de ello”, pero no detalló qué pruebas tiene su gobierno.

“Sí, y enseñaron a estos niños a odiar a su país natal, a odiar a su gente nativa”, dijo Zelenskyy. “Y los ucranianos, ¿puedes imaginar, estos jóvenes ucranianos, jóvenes chicos, van al campo de batalla y matan a ucranianos.”

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto para Vladimir Putin en 2023 debido a lo que llamó un programa de “deportación ilegal de población (niños).” El Kremlin lo llamó un esfuerzo humanitario para cuidar a los huérfanos de la guerra, y ha transmitido imágenes de Putin y la directora del programa Maria Lvova-Belova, acusada por la CPI, abrazando a algunos de los niños.

En una entrevista exclusiva con Margaret Brennan que se emitió el domingo en “Face the Nation”, Zelenskyy enfatizó que Rusia ha estado tratando a los niños essencialmente como combatientes, ofreciendo intercambiar a los niños por soldados capturados en el campo de batalla. El derecho internacional humanitario brinda amplias protecciones a los niños como no combatientes.

“Es importante recuperar a nuestros guerreros, prisioneros de guerra, pero no podemos intercambiarlos [por] los niños”, dijo.

“Imagina, ¿cómo podemos intercambiar a nuestros niños?” dijo. “No podemos. En primer lugar, está fuera de la ley. No podemos intercambiar civiles.”

El Laboratorio de Investigación Humanitaria respaldado por el gobierno de EE. UU. en la Escuela de Salud Pública de Yale, que investiga crímenes de guerra, concluyó con alta confianza en un informe en marzo que Gazprom y Rosneft, ambas compañías petroleras y gasísticas estatales rusas, ayudaron a financiar la reeducación de más de 2,000 niños ucranianos.

El informe también argumentó que la decisión de la administración Trump de emitir un alivio temporal de las sanciones a la venta de petróleo ruso en el mar ha brindado grandes beneficios a ambas compañías.

“Gazprom y Rosneft son las primeras entidades corporativas afiliadas a la Federación Rusa relacionadas con la deportación de niños que actualmente están obteniendo beneficios del gasto de los consumidores estadounidenses en el momento de esta publicación,” dijo el informe de Yale.

Estados Unidos emitió una exención de sanciones en marzo en un intento de poner suministro en el mercado para contrarrestar los precios disparados debido a la guerra con Irán. La exención se ha extendido dos veces y, según el secretario del Tesoro Scott Bessent, la extensión se realizó a pedido de países en Asia ansiosos por suministros de petróleo.

Brennan preguntó a Zelenskyy si el levantamiento temporal de las sanciones estadounidenses sobre algunas ventas de petróleo ruso está avivando involuntariamente ese programa de secuestro.

“El levantamiento de las sanciones es un alivio para los soldados de Rusia”, dijo.

Dijo que su gobierno ha hablado con los legisladores sobre imponer sanciones más estrictas a Rusia en represalia por el presunto esquema de secuestro de niños.

“Espero que el Congreso encuentre la posibilidad nuevamente de imponer sanciones a los rusos, debido a los niños”, dijo. “Hablamos con los congresistas, hablamos tantas veces sobre esto. Espero que den este paso.”

Zelenskyy también dijo a CBS que Ucrania ha documentado el secuestro de al menos 20,000 niños ucranianos, y quiere ayuda para rastrear lo que sospecha son números aún más altos.