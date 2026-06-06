Argentina amplía la investigación sobre hantavirus y envía equipos para atrapar y probar ratas en Mendoza

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Argentina dijo el viernes que estaba ampliando su investigación sobre los orígenes del brote de hantavirus que afectó a un crucero por el Atlántico el mes pasado, enviando científicos a atrapar y analizar ratas en la provincia occidental de Mendoza mientras se esperan los resultados de laboratorio de la ciudad más austral de Ushuaia.

Las autoridades argentinas dijeron que biólogos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se unirían a la misión la próxima semana en Mendoza.

El raro brote en el MV Hondius fue causado por el hantavirus de los Andes, una enfermedad transmitida por roedores endémica de Argentina y Chile y el único hantavirus que se cree que puede propagarse entre personas en algunos casos.

Reconstruir la cadena de transmisión es un trabajo difícil, y las autoridades argentinas dicen que tal vez nunca sea posible determinar exactamente dónde las primeras víctimas conocidas (una pareja holandesa que murió en abril) contrajeron el virus antes de abordar el crucero en Ushuaia. Pero los expertos dicen que llegar al fondo del brote ofrecerá información valiosa sobre cómo se propaga el raro virus y aportará lecciones importantes para el manejo de la enfermedad.

Mientras los pasajeros de cruceros repatriados de más de 20 países desembarcaban y entraban en centros de cuarentena especializados, los epidemiólogos están examinando los 11 casos confirmados de hantavirus, incluidos los horarios de las tres personas fallecidas, para comprender mejor la cadena de transmisión.

Los científicos argentinos están trabajando para seguir el camino de los turistas holandeses, creyendo que la fuente original del virus a bordo es la exposición del hombre a excrementos u orina de roedores durante su viaje de meses a través de Argentina y Chile antes de la salida del barco. El período de incubación típico antes de que aparezcan los síntomas es de alrededor de tres semanas, pero puede extenderse hasta ocho.

Poco después de que surgiera la noticia del brote, el Ministerio de Salud de Argentina identificó a Ushuaia como una posible fuente de contagio y el mes pasado envió investigadores del instituto de investigación gubernamental Malbran a recolectar muestras de roedores en varias áreas boscosas alrededor de la ciudad.

Las autoridades locales de la ciudad de Ushuaia, dependiente del turismo y famosa por su ubicación en “el fin del mundo”, han cuestionado airadamente que el virus se haya originado allí. Si bien el hantavirus de los Andes infecta a unas pocas docenas de personas cada año en la región patagónica de Argentina, más al norte, nunca ha sido detectado en Ushuaia ni en el archipiélago de Tierra del Fuego.

El Ministerio de Salud dijo el viernes que todavía está esperando los resultados de laboratorio de esas pruebas para determinar si la pareja contrajo el virus allí.

El viernes, el ministerio dijo que especialistas de Malbrán, junto con sus homólogos estadounidenses de los CDC, se estaban preparando para realizar pruebas de hantavirus en roedores en la ciudad de Malargué, Mendoza, del 8 al 12 de junio.

Un portavoz del Instituto Malbran confirmó que la pareja holandesa visitó Malargüe mientras conducían por la región vitivinícola de Mendoza hasta la nororiental provincia de Misiones durante la última etapa de su viaje en Argentina.

La directora de Malbran, Claudia Perandones, se reunió con investigadores de los CDC en Argentina el viernes para discutir la operación, que según ella involucraría equipos con equipo de protección extenso que tomarían muestras de sangre de roedores muertos y transferirían el material al laboratorio principal en Buenos Aires para realizar pruebas. Las autoridades han dicho que los resultados de las pruebas podrían tardar hasta un mes.

La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que, dado el bajo riesgo de transmisión, el hantavirus no se convertirá en una amenaza pandémica.

Aún así, el hantavirus de los Andes ha generado preocupación en todo el mundo debido a su tasa de mortalidad, de hasta el 30%, y la actual falta de tratamiento y vacunas.