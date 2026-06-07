El nuevo Bentley Flying Spur ofrece una opción de 34.000 €: a este precio puedes comprar un Volkswagen Golf

Bentley rediseña su Flying Spur 2026 y añade una opción de audio Naim for Mulliner que cuesta 34.000 euros, el precio de un Volkswagen Golf.

Imagínate: configuras tu nuevo Bentley Flying Spur. Todo va bien, hasta que me encuentro con una línea de opciones por 34.000€. Ni un motor extra, ni una preparación del circuito, sólo una casilla de verificación.

A este precio, muchos franceses compran un coche nuevo. Un compacto como un volkswagengolfPor ejemplo. En el gran sedán británico, este suplemento se suma a un billete de entrada que ya de por sí es una locura. Habla algo del gran lujo automovilístico. Queda por entender qué esconde exactamente esta famosa opción de 34.000 euros.

Nuevo Bentley Flying Spur: palacio híbrido de 680 CV incluso antes que las opciones

Rediseñado dos años después de la llegada de la actual generación, el Bentley Flying Spur adopta ahora un frontal con dos faros. El diseño está claramente inspirado en el Continental GT. El aspecto cambia y parte del cromo desaparece. La silueta parece un poco más discreta. En Bentley hablamos de un enfoque de diseño reducido. A bordo, nada revolucionario, pero siempre un acabado que roza el trabajo de orfebrería. El programa incluye cuero de plena flor, ajustes de precisión y controles de metales pesados. Incluso la parte trasera de los tiradores metálicos de las puertas está trabajada y ligeramente perforada. Un detalle que sentimos más de lo que vemos. El cuero procede de vacas del norte de Europa, menos expuestas a las picaduras de insectos, para limitar las imperfecciones.

Si el Flying Spur sigue siendo ante todo una limusina, la versión S adquiere un temperamento mucho más dinámico. Debajo del capó encontramos el V8 4.0 biturbo híbrido enchufable de

680 canales y 930 Nm. El 0 a 100 km/h se anuncia en 3,7 spara una velocidad máxima de 307 kilómetros por hora. Ella puede viajar hasta

80 km en modo 100% eléctricosegún el fabricante. El chasis recibe amortiguadores de dos cámaras y una barra estabilizadora activa alimentada por 48 V. Un diferencial trasero con bloqueo electrónico completa el paquete. Lógicamente, la factura inicial refleja este nivel. contar aproximadamente 240 100 € para un Flying Spur y

256 900 € para un Flying Spur S, excluyendo la personalización.

Naim para Mulliner: la opción de audio por 34.000 € qui coÃ»te une Golf

Para los clientes más melómanos, Bentley ha diseñado con la marca británica un sistema de audio muy especial

naím. Este dispositivo llamado Naim para Mulliner fue desarrollado por primera vez para Bentley Batur de Mulliner. Esta serie se produce en sólo 18 copias. Según los datos técnicos comunicados, a este sistema se dedicaron casi 10.000 horas de trabajo. En el Flying Spur de la Colección Virtuoso, este Naim para Mulliner utiliza

21 oradores. El objetivo es sumergir a cada pasajero en una burbuja sonora muy precisa, con una representación tridimensional. El procesamiento digital gestiona cada canal por separado. Puede confiar en tecnologías como Dolby Atmos y el software Symphoria de Fraunhofer. Los altavoces utilizan componentes de altavoces domésticos. Utopía focalizadaadaptado específicamente a la acústica del Bentley. De serie, el Flying Spur ya ofrece un sistema Bentley Signature muy correcto. Los entusiastas pueden actualizar con un conjunto Bang & Olufsen. Arriba, un sistema Naim for Bentley de 2.200 W es ya un referente entre las instalaciones montadas de fábrica. Con Naim para Mulliner, Bentley va aún más lejos. Esta cumbre acústica tiene un precio de 25.000 libras sin impuestos, o aproximadamente 34 000 € Impuestos incluidos. Una cantidad con la que muchos conductores se permitirían simplemente un coche nuevo.

En Francia, 34.000 euros corresponden aproximadamente al precio de lista de un compacto como el volkswagengolf. En el Flying Spur, esta suma representa sólo una opción en una lista que ya es tan larga como un brazo. En comparación con una tarifa base de aproximadamente 240.100 euros, este suplemento sigue siendo marginal para la clientela a la que se dirige. Y además, en este nivel de gama, la experiencia a bordo cuenta tanto como la ficha técnica. Aquellos que marquen la casilla Naim para Mulliner buscarán menos una ganancia racional que un placer ultraexclusivo. Un placer cerca de una sala de conciertos privada. Los primeros Flying Spurs equipados con esta extraordinaria opción deberían llegar a las casas de sus propietarios a las último trimestre 2026. La producción comenzará en septiembre en la histórica fábrica de Crewe, el corazón industrial de Bentley.