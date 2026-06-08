Resultado del Gran Premio de Mónaco: Kimi Antonelli gana la caótica carrera de Lewis Hamilton

Kimi Antonelli consiguió una dominante victoria en el Gran Premio de Mónaco por delante del Ferrari de Lewis Hamilton tras un final caótico que contó con dos coches de seguridad y una bandera roja.

La quinta victoria consecutiva del italiano de 19 años, en combinación con una carrera terrible para su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, que terminó 12º y fuera de los puntos, lo coloca en una posición dominante en el campeonato.

Antonelli lidera a Hamilton por 66 puntos, con Russell ahora en tercer lugar, dos puntos más atrás.

Russell quedó atrás desde el tercer lugar debido a una penalización de drive-through que tuvo que cumplir cuando el campo estaba comprimido dos vueltas después del reinicio.

Pierre Gasly terminó tercero para Alpine, pero inmediatamente cayó al séptimo lugar con una penalización por exceso de velocidad en el pit lane.

Esto llevó a Isack Hadjar de Red Bull a la última posición del podio, por delante de Oscar Piastri de McLaren con motivo del gran premio número 1.000 del equipo.

El alocado final fue una de varias historias clave, que incluyen: