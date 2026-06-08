Resultado del Gran Premio de Mónaco: Kimi Antonelli gana la caótica carrera de Lewis Hamilton

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Corresponsal de F1 en Mónaco
Kimi Antonelli consiguió una dominante victoria en el Gran Premio de Mónaco por delante del Ferrari de Lewis Hamilton tras un final caótico que contó con dos coches de seguridad y una bandera roja.
La quinta victoria consecutiva del italiano de 19 años, en combinación con una carrera terrible para su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, que terminó 12º y fuera de los puntos, lo coloca en una posición dominante en el campeonato.
Antonelli lidera a Hamilton por 66 puntos, con Russell ahora en tercer lugar, dos puntos más atrás.
Russell quedó atrás desde el tercer lugar debido a una penalización de drive-through que tuvo que cumplir cuando el campo estaba comprimido dos vueltas después del reinicio.
Pierre Gasly terminó tercero para Alpine, pero inmediatamente cayó al séptimo lugar con una penalización por exceso de velocidad en el pit lane.
Esto llevó a Isack Hadjar de Red Bull a la última posición del podio, por delante de Oscar Piastri de McLaren con motivo del gran premio número 1.000 del equipo.
El alocado final fue una de varias historias clave, que incluyen:
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La gran actuación de Antonelli para reforzar su control del campeonato
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La última dosis de mala suerte de Russell asesta un duro golpe a sus posibilidades de título
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Una costosa caída de Charles Leclerc en su carrera de casa, que se negó a aceptar que fue culpa suya
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El caos provocado por la rotura de la pista y un número inusualmente elevado de sanciones (seis) a los pilotos por exceso de velocidad en el pit lane
Antonelli se mantiene tranquilo mientras el caos se desarrolla detrás de él
Antonelli mantuvo la calma durante dos salidas de carrera, la inicial y la final después de la bandera roja, para mantener el liderato por primera vez esta temporada y dominar por completo.
Una clase magistral absoluta de Antonelli para su primera victoria en Mónaco subrayó sus credenciales como probable campeón del mundo este año, incluso si quedan 16 carreras programadas para el final.
La conversación antes de la carrera era si Antonelli podría por primera vez este año mantener su posición fuera de la parrilla.
De hecho, salió bien librado y, en cambio, fue el Red Bull de Max Verstappen junto a él el que sufrió un problema de motor al salir de la línea y fue superado por todo el pelotón antes de retirarse después de cojear en la primera vuelta.
Eso dejó a Hamilton persiguiendo a Antonelli, pero cualquier sentido de competencia se evaporó casi de inmediato.
El Mercedes tenía 2,9 segundos de ventaja al final de dos vueltas y continuó acumulando una ventaja de más de cinco segundos al final de 10 vueltas.
Tuvo que retroceder un poco para controlar el sobrecalentamiento de los frenos durante 10 vueltas, pero luego pudo alejarse de nuevo.
Antonelli tenía más de 20 segundos de ventaja sobre Hamilton cuando se llamó al primer coche de seguridad faltando 18 vueltas después de que Lance Stroll estrellara su Aston Martin en la última curva.
Pero a pesar de que Antonelli se perdió la entrada al pit lane la primera vez (le preguntó a su ingeniero si debía entrar en boxes y le dijeron demasiado tarde que debía hacerlo), se detuvo la siguiente vez y mantuvo su liderazgo.
Antonelli dijo: “Fue uno de esos días en los que teníamos un ritmo increíble. Todo fue muy natural. El auto se sentía increíble y me estaba dando la confianza para empujar”.
“El trabajo no está terminado. Aún es una temporada larga. Vamos a seguir presionando y subiendo el listón. El objetivo es seguir rindiendo así”.
El soporífero se vuelve surrealista
En poco tiempo, lo que había sido una carrera soporífera se convirtió en una carrera surrealista.
Primero, Stroll chocó su Aston Martin en la última curva, provocando la aparición del primer coche de seguridad.
Mientras los coches se preparaban para ponerse en marcha de nuevo, Leclerc se estrelló en el mismo lugar de la misma manera incluso antes de que se reiniciara la carrera.
Leclerc dijo “hoy parezco un idiota”, pero culpó a los frenos de su Ferrari por el accidente.
Le dijo a Sky Sports: “Odiaría mirarme en el espejo y encontrar excusas cuando cometo un error, por eso siempre soy francamente honesto cuando estoy frente a las cámaras. Pero no voy a aceptar nada de eso hoy”.
Ese incidente provocó una bandera roja cuando los oficiales observaron la superficie de la pista en la última curva en ruinas, conocida como Antony Noghes.
Y eso significó otra salida desde la parrilla que Antonelli tuvo que negociar, con el rápido Ferrari a su lado.
Pero de nuevo estuvo perfecto y la carrera se le rindió.
Hadjar realizó una excelente carrera luchando contra problemas en la unidad de potencia y fue ayudado por un golpe maestro de Red Bull al no detenerse bajo el primer coche de seguridad, lo que le valió posiciones sobre Russell y Piastri.
Racing Bulls tuvo un buen día con Arvid Lindblad logrando el mejor resultado de su temporada de novato con el sexto lugar detrás de su compañero de equipo Liam Lawson.
Gasly fue séptimo por delante del Williams de Alex Albon y el Haas de Esteban Ocon.
Al nuevo equipo Cadillac se le negó su primer punto en la Fórmula 1 cuando Sergio Pérez perdió el décimo lugar como resultado de una penalización de 10 segundos por estar fuera de posición en la reanudación después de la bandera roja.
En cambio, el último punto fue para Aston Martin y Fernando Alonso, el primero de la temporada para equipo y piloto.
Y puede haber más preguntas sobre por qué tantos pilotos (más de una cuarta parte de la parrilla) terminaron acelerando en el pit lane. Después de que Gasly perdiera el tercer puesto debido a su penalización, Alpine solicitó un derecho de revisión al organismo rector de la FIA.
1. Kimi Antonelli (Mercedes)
2. Lewis Hamilton (Ferrari)
3. Isaac Hadjar (Red Bull)
4. Óscar Piastri (McLaren)
5. Liam Lawson (Toros de carreras)
6. Arvid Lindblad (Toros de carreras)
7. Pierre Gasly (alpino)
8. Alex Albón (Williams)
9. Esteban Ocón (Haas)
10. Fernando Alonso (Aston Martín)
Después de largos intervalos entre eventos hasta ahora, las carreras serán intensas y rápidas. El próximo fin de semana será lo que ahora se conoce como Gran Premio Barcelona-Catalunya, la primera de las dos carreras de este año en España.