Argentina comenzaron su viaje para defender su copa del mundo título con una victoria sobre Honduras en un partido amistoso y ya miran hacia el futuro. Si bien muchos consideran Lionel MessiEl equipo es un fuerte aspirante al título. EA Sports predice que España se proclamará campeona en el próximo torneo.

A través de su simulador FIFA, la reconocida empresa de juegos predijo correctamente los últimos cuatro campeones del mundoy en este caso, el último equipo en pie fue el equipo de Lamine Yamal.

Aunque este tipo de predicción a veces puede ser errónea, la tecnología sugiere que A Messi se le negaría la posibilidad de ganar su segundo Mundial consecutivo título seguido.

Las últimas predicciones de EA Sports

Es absolutamente increíble cómo EA Sports ha estado acertando este tipo de predicciones. Usando simulaciones de videojuegos, Han llamado con precisión a los últimos cuatro campeones de la Copa del Mundo justo antes de que comenzaran los torneos..

Lionel Messi de Argentina besa el Trofeo de Ganadores de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

La racha comenzó en Sudáfrica 2010 cuando predijeron a España levantaría el trofeo, seguido por Alemania en Brasil 2014y Francia en Rusia 2018. Para colmo, volvieron a ganar el premio gordo al Pronostican que Argentina se lo llevaría todo en Qatar 2022.

Argentina quiere dejar los pronósticos a un lado

Lionel Messi y Argentina se dirigen a la fase de grupos del Mundial 2026 con un objetivo claro en sus espaldas. se enfrentan a Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J. Los actuales campeones comenzarán su viaje en Kansas City antes de dirigirse a Dallas para los dos partidos restantes, buscando asegurarse un camino tranquilo hacia las rondas eliminatorias.

Para Messi, jugando en su sexta Copa del Mundo, que batió récordseste torneo tiene como objetivo cimentar un legado incomparable. El equipo de Lionel Scaloni es el gran favorito para encabezar el grupo, pero el equipo sabe que defender la corona y perseguir a la cuarta estrella de Argentina requerirá perfección absoluta mientras el resto del mundo busca destronar. La Albiceleste.

¿Podrían enfrentarse España y Argentina?

Sí, definitivamente puedenpero cuándo sucede depende completamente de cómo se desempeñan en sus grupos. Debido a cómo la FIFA estructuró la clasificación para mantener separados a los equipos mejor clasificados desde el principio, Si tanto Argentina (Grupo J) como España (Grupo H) ganan sus respectivos grupos, no podrán enfrentarse hasta la Final del 19 de julio..

Sin embargo, el camino cambia por completo si alguien comete un error: si Argentina termina como subcampeón del Grupo J y España gana el Grupo H, se enfrentarían casi de inmediato en un enfrentamiento masivo de dieciseisavos de final.