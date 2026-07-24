Contrato de Luka Modric: extensión por un año del AC Milan para el croata de 40 años

El centrocampista del AC Milan Luka Modric, que cumplirá 41 años en septiembre, ha firmado una extensión de contrato por un año.

El croata fichó por el Milán el verano pasado con un contrato de un año con opción a prórroga tras dejar el Real Madrid.

Después de 13 años en el Bernabéu, Modric anotó dos goles en 37 apariciones con el Milán en una temporada en la que terminaron quintos en la Serie A y solo llegaron a los octavos de final de la Coppa Italia.

“Estoy encantado de quedarme en el AC Milan, donde me hiciste sentir bienvenido y querido desde el primer día”, dijo Modric sobre su nuevo contrato.

“Después de una temporada por debajo de nuestras expectativas, el deseo de recuperarnos es inmenso. Nos espera una nueva temporada y un nuevo desafío, un proyecto en el que creo y que me motiva.

“Estoy dispuesto a seguir dándolo todo por esta camiseta y estoy muy orgulloso de seguir vistiendo estos colores. No puedo esperar a volver a San Siro y sentir vuestro rugido”.

Modric acaba de disputar su quinto Mundial, en el que Croacia cayó eliminada en dieciseisavos de final ante Portugal.

Desde que Modric se convirtió en capitán de la selección nacional en 2016, Croacia había sido subcampeona y tercera en el Mundial.

El ganador del Balón de Oro de 2018 ganó seis títulos de la Liga de Campeones y cuatro de La Liga con el Real. Anteriormente, jugó 160 partidos con el Tottenham Hotspur durante cuatro años en el norte de Londres.

En Milán esta temporada jugará con el ex entrenador del Manchester United Ruben Amorim, quien reemplazó al despedido Massimiliano Allegri en junio.

En un comunicado, el Milan dijo: “Figura clave en el centro del campo rossoneri desde su llegada, Luka ha aportado su experiencia y calidad al servicio del equipo, tanto dentro como fuera del campo, con humildad y gran pasión.

“Uno de los mejores y más emblemáticos jugadores del fútbol mundial, el croata continuará su viaje con la camiseta rossoneri con la ambición de alcanzar nuevos e importantes hitos”.