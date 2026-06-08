Michael Jordan ‘profundamente entristecido’ por la muerte de Stacey King, ganó 3 títulos de la NBA juntos en los Bulls

Michael Jordan, quien ganó tres campeonatos junto a Stacey King en los Chicago Bulls, emitió un comunicado tras la muerte de su excompañero.

“Me entristece profundamente enterarme del fallecimiento de Stacey”, dijo Jordan. “Compartimos algunos años especiales juntos como compañeros de equipo, y él fue parte de un grupo que ayudó a definir una era del baloncesto de los Chicago Bulls. Mis pensamientos están con la familia de Stacey, sus amigos y todos aquellos cuyas vidas él tocó”.

Los Bulls anunciaron el domingo que King murió a los 59 años.

“Stacey King era un miembro querido de la familia Bulls y una de las personalidades verdaderamente únicas en la historia de nuestra organización”, dijo el presidente de los Bulls, Jerry Reinsdorf. “Su conexión con Chicago, los Bulls y nuestros fanáticos se extendió por más de tres décadas, primero como jugador y luego como la voz inconfundible que ayudó a llevar el baloncesto de los Bulls a los hogares de generaciones de fanáticos.

“Lo extrañaremos profundamente y recordaremos la alegría, la energía, el humor, la franqueza y la pasión que trajo a nuestra organización, nuestras transmisiones y nuestros fanáticos todos los días. Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos”.

Chicago seleccionó a King con la sexta selección general del draft de la NBA de 1989, y jugó hasta que fue transferido a los Minnesota Timberwolves durante la campaña 1993-94. También jugó para los Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks en su carrera de ocho temporadas.

Pero es mejor conocido por su conexión con los Bulls.

Además de los campeonatos que ganó como jugador, se convirtió en uno de los locutores del equipo a partir de 2006. Era ampliamente conocido por su entusiasmo y tono de celebración al convocar juegos, especialmente cuando los Bulls obtenían una victoria importante o hacían una jugada destacada.

En cuanto a sus días como jugador, King fue en gran medida un jugador de rol que promedió 6,6 puntos y 3,3 rebotes por partido durante su estancia con los Bulls. Sin embargo, la organización no tardó mucho en ganar con él en la plantilla, ya que los primeros tres títulos de la carrera de Jordan se produjeron en la segunda, tercera y cuarta temporada de King en la liga.