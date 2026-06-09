Blink-182 parece estar preparando algo especial para el 25 aniversario de “Take Off Your Pants and Jacket”.

El trío pop-punk ha provocado especulaciones entre los fans esta semana después de compartir la icónica portada del álbum en redes sociales junto con un enlace que invita a los fans a registrarse para obtener más información. Aunque la banda aún no ha revelado exactamente lo que está planeado, el momento apunta directamente al 25 aniversario del disco, que fue lanzado el 12 de junio de 2001.

El avance llega antes del aniversario del álbum el viernes (12 de junio), provocando teorías de los fans que van desde una reedición ampliada y material inédito hasta el anuncio de una gira conmemorativa.

En el momento de la publicación, Blink-182 no ha confirmado públicamente ningún detalle.

Lanzado el 12 de junio de 2001, “Take Off Your Pants and Jacket” marcó un gran avance comercial para Blink-182. El álbum debutó en el puesto número 1 en el Billboard 200 con más de 350,000 copias vendidas en su primera semana, convirtiéndose en el primer álbum de punk-rock en abrir en la cima de la lista.

El álbum generó varios de los sencillos más perdurables de la banda, incluyendo “The Rock Show”, “First Date” y “Stay Together for the Kids”. Mientras que las dos primeras canciones se inclinaron hacia el humor característico y la energía juvenil de la banda, “Stay Together for the Kids” mostró un lado más serio, abordando el divorcio y la desintegración familiar a través de una de las letras más personales de la carrera del grupo.

El álbum también llegó durante un período en el que Blink-182 estaba alcanzando nuevas alturas comerciales. Encabezado por el guitarrista Tom DeLonge y el bajista Mark Hoppus junto al baterista Travis Barker, la banda pasó gran parte del 2001 y 2002 de gira a nivel mundial detrás del disco, incluida la destacada Pop Disaster Tour con Green Day.

El avance del aniversario continúa una tendencia reciente de Blink-182 de revisitar momentos clave de su catálogo. En 2019, el grupo celebró el 20 aniversario de “Enema of the State” interpretando el álbum completo en vivo, mientras que los últimos años han visto un renovado interés en los lanzamientos de la era clásica de la banda tras el regreso de DeLonge a la alineación.

El anuncio también sigue a un período ocupado para la banda. Su álbum de reunión de 2023, “One More Time”, debutó en el puesto número 1 en el Billboard 200, dando a Blink-182 su tercer número uno y su primero desde “Take Off Your Pants and Jacket” hace más de dos décadas.

Por ahora, los fans tendrán que esperar hasta el 12 de junio para saber exactamente qué tiene planeado Blink-182 para uno de los álbumes más queridos en la historia del pop-punk.