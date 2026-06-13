Ruben Amorim: el ex técnico del Manchester United, uno de los principales candidatos para el puesto en el AC Milan

El ex entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, se ha convertido en uno de los principales candidatos para el puesto de entrenador del AC Milan.

El portugués ha estado sin trabajo desde que fue despedido por el United en enero después de 14 meses tórridos en el cargo.

Fuentes cercanas al ex técnico del Sporting habían distanciado previamente al jugador de 41 años de regresar al Benfica, club en el que pasó seis años como jugador, disputando 154 partidos.

Si bien no existe un acuerdo, ha habido conversaciones entre Milán y los representantes de Amorim y él ocupa un lugar destacado en su lista de candidatos para reemplazar a Massimiliano Allegri, quien fue despedido en mayo después de no clasificarse para la Liga de Campeones.

El Milan tenía nueve puntos de ventaja sobre el quinto lugar cuando venció a su rival Inter en marzo, pero luego ganó sólo tres de sus últimos 10 partidos, sumando 10 puntos para finalmente terminar un punto detrás de Como, quien se llevó el último lugar en la Liga de Campeones el último día.

El técnico estadounidense Mauricio Pochettino también ha sido vinculado con la vacante, al igual que Oliver Glasner, quien dejó el Crystal Palace tras su victoria en la final de la Liga de Conferencia de la UEFA sobre el Rayo Vallecano.

Sin embargo, otro exjefe del Manchester United que había sido vinculado con el puesto de Milán está fuera de la carrera.

Ralf Rangnick, que dirigió el club de Old Trafford de 2021 a 2022 antes de hacerse cargo de Austria, ha ampliado su contrato con la nación hasta 2028.

Si Amorim asumiera el cargo, se enfrentaría a su antiguo club en la pretemporada, y el AC Milan se enfrentará al United en Wroclaw, Polonia, el 15 de agosto, una semana antes de que comience la Premier League.