Juegos de la Commonwealth 2026: de Love Island al oro de la Commonwealth para Jon McConnell

Puede que McConnell se haya llevado el único oro, pero fueron unos Juegos exitosos para el equipo de boxeo en su conjunto, ya que la mitad del equipo de 12 miembros se llevó a casa una medalla.

Michaela Walsh y Kaci Rock también se marchan de Glasgow con una plata, mientras que Willie John McCartan, Garyn McAllister y Jude Gallagher, campeón hace cuatro años, se adjudicaron el bronce.

Se habló mucho de los perfiles de edad del equipo que se dirigía a Glasgow: ocho tenían 25 años o menos y nueve compitieron en sus primeros Juegos.

Si bien Louis Rooney, Janssen Hill, Eoghan Quinn y JP Hale cayeron en el primer obstáculo, fueron los únicos cuatro que no ganaron al menos una pelea.

Nicole Clyde y Caitlin Fryers llegaron a los cuartos de final, mientras que McCartan, McAllister y Gallagher salieron en las semifinales.

Algunos tuvieron la suerte del sorteo, con Walsh, Rock, Walsh, Hill, McAllister y McCartan pasando directamente a cuartos de final, donde estuvieron a una victoria de una medalla, pero aún así tuvieron que tomar la iniciativa y seguir adelante.

Para Walsh, fue una cuarta medalla consecutiva en los Juegos, su tercera plata, además de las dos de 2014 y 2018 y el oro de 2022.

Se une al jugador de bolos Neil Booth, al tirador Martin Millar, además de Mike Bull y Lady Mary Peters del atletismo con cuatro medallas en los Juegos.

Sólo el tirador David Calvert ha ganado más con ocho.

Ella se quedó “sin palabras” al escuchar mencionar su nombre entre esos grandes, pero sus logros demuestran su longevidad y aún no ha terminado.

“Estoy orgullosa de mis actuaciones durante todo el torneo. Tengo partidos europeos dentro de seis semanas y estoy usando esto como trampolín para eso y estoy lista para volver a hacerlo”, dijo.

“[Four medals] Obviamente es un logro asombroso. Tengo suerte, me encanta el boxeo y hago lo que amo. Es toda una vida de trabajo y es increíble que las medallas lo demuestren”.

Si bien Walsh está acostumbrada a una ocasión así, fue fácil para los miembros más jóvenes del equipo sentirse intimidados en una primera competencia multideportiva, pero Rock mostró una madurez más allá de su edad, particularmente al luchar para ganar la semifinal después de perder la primera ronda.

Para Rock, al igual que McConnell, es su primera medalla importante en sus primeros Juegos y cree que es sólo el comienzo para ella y muchos de sus compañeros de equipo.

“Creo que mucha gente dudaba de nuestro equipo porque somos un equipo más joven, fresco e inexperto, pero tenemos seis medallas en casa.

“Hemos demostrado que apenas estamos comenzando y que hay mucho más por venir”.