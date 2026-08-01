Cómo las nuevas ventajas de los Cincinnati Bengals están provocando el cambio esquemático de DC Al Golden

CINCINNATI – Cuando Boye Mafe entró en cobertura durante una sesión de práctica de 11 contra 11 el jueves, miró hacia arriba y vio una visión que infunde miedo en la mayoría de los esquineros de la NFL, y mucho menos en los corredores de 265 libras.

Ja’Marr Chase venía directo hacia él.

â€”No le deseo eso a nadie â€”dijo Mafe. “Pero bueno, eso es algo que sucede”.

Estas cosas que siguen sucediendo se han convertido rápidamente en un desarrollo fascinante del campo de entrenamiento de los Bengals de 2026.

Los LB de los Bengals ofrecen un comienzo alentador en el campo de entrenamiento Paul Dehner Jr.

El coordinador defensivo Al Golden y su personal están experimentando con un grupo de línea defensiva reconstruido que luce notablemente diferente a los de la historia reciente de los Bengals.

Están jugando con la emocionante posibilidad de transformar esquemas entre 3-4, 4-3, níquel o cualquier disfraz defensivo capaz de convertir la versatilidad en un arma, crear uno contra uno y mantener a las ofensivas adivinando de dónde vendrá la presión.

O, más simplemente, están probando los costosos juguetes nuevos.

“De eso se tratan estas próximas seis semanas”, dijo Golden. â€œEso es lo que (el entrenador en jefe Zac Taylor) nos ha desafiado. Encuentre las fortalezas (especialmente de los nuevos que no conocemos tan bien) y aprovechemos lo que mejor saben hacer. Sí, creo que hay un segmento de nuestro crecimiento y desarrollo durante las próximas seis semanas que implicará un poco de flexibilidad y ver en qué dirección nos llevan esos muchachos con sus talentos”.

Durante uno de los períodos individuales iniciales de la primera práctica del campo de entrenamiento del año, Shemar Stewart no estaba seguro de adónde ir.

En un nuevo giro, el grupo de la línea defensiva se estaba dividiendo para separar a los defensores interiores de los atacantes híbridos. Stewart, quien, cuando regrese de una lesión en la rodilla, tendrá la tarea de jugar arriba y abajo en el frente, comenzó a correr hacia el tercer campo con Mafe, Cashius Howell, Myles Murphy y Cedric Johnson antes de darse la vuelta. Resulta que esta vez se quedaría con Dexter Lawrence y los grandes.

Un día después, se pudo ver a Howell corriendo solo por los campos de práctica mientras alternaba entre repeticiones de cobertura de pase en 7 contra 7 en un minuto y ejercicios de presión de pasador con la línea defensiva al siguiente.

“Trato de asegurarme de consultar con los entrenadores de antemano”, dijo Howell acerca de trazar su curso individual a lo largo de los períodos de práctica.

Muchas de las nuevas piezas de esta defensiva de los Bengals no siempre saben dónde estarán. Y ese es el punto.

La defensiva de Golden vivió en un frente tradicional de cuatro intentos la temporada pasada, pero usó defensas 3-4 con dos atacantes afuera en ocasiones. Al coordinador defensivo le gustó la idea de entrar y salir de diferentes estilos antes del centro para mantener a las ofensivas desequilibradas antes del centro.

Simplemente nunca tuvo el personal para ejecutarlo. Como ocurre con la mayoría de los aspectos de la defensiva de Cincinnati este año, esa dinámica ha cambiado.

“Si te inclinas hacia dónde nuestro personal ha adquirido jugadores, dónde hemos intervenido durante el proceso, es aprovechar el talento”, dijo el consultor defensivo de los Bengals, Sean Desai. “Éste es un negocio basado en el talento. Sea lo que sea en lo que los muchachos sean buenos, lo aprovecharás y dejarás que sean buenos en eso. Eso es lo que realmente podemos hacer en el segundo año del sistema a un alto nivel”.

Boye Mafe tiene mucha experiencia en cobertura desde su época con los Seahawks. (Carolyn Kaster / Prensa Asociada)

Desai, ex coordinador defensivo de los Bears y Eagles, comenzó como asistente graduado y eventualmente entrenador de apoyadores externos de Golden en Temple de 2006 a 2010. Surgió en la NFL bajo el árbol de entrenadores de Vic Fangio, 3-4 y supervisó personalmente a Khalil Mack destrozar la liga como ventaja externa en Chicago. Bajo la dirección del entrenador de línea defensiva Jerry Montgomery y el asistente Mike Moon, ha sido desplegado para ayudar a desarrollar esta esquina de la defensiva de los Bengals.

Los bordes en un 3-4 se construyen rasgando alrededor del borde para los sacos, pero también se les pide que se caigan periódicamente y cubran el espacio. Los Bengals ya no querían pedirle al apoyador Demetrius Knight que jugara esa ventaja. Después de esta temporada baja, no tendrán que hacerlo.

Mafe y Howell están en el centro de la ecuación. Howell, el Jugador Defensivo del Año de la SEC en Texas A&M con 11,5 capturas, no fue seleccionado debido a su capacidad de cobertura, pero aprovechar el raro atletismo que le permite hacerlo fue parte del atractivo.

Ha estado trabajando en lanzamientos desde que llegó por primera vez al minicampamento de novatos con la esperanza de que las dudas sigan viviendo en la cabeza del tackle ofensivo frente a él cada vez que entre al campo.

“Eso es algo en lo que estoy tratando de trabajar para sentirme más cómodo”, dijo Howell. “Lo principal es presionar al pasador y jugar en la línea de golpeo, pero eso es algo en lo que estoy tratando de trabajar activamente y asegurarme activamente de mejorar día a día”.

No necesita buscar un mentor más allá de Mafe. Mafe entró en cobertura 169 veces durante sus cuatro temporadas con los Seahawks, la tercera mayor cantidad para cualquier liniero defensivo de la NFL durante ese lapso. Eso no significa que espere cerrar a Zay Flowers constantemente, pero comprende el valor de demostrar que ocasionalmente puede hacerlo.

“Es algo único”, dijo Mafe. â€œNo hay muchos linieros D que caigan en este juego. Es algo que se convertirá en algo nuevo y un nuevo elemento básico para el puesto. Es un mundo nuevo”.

Y a veces, en ese mundo, te piden que cubras a Chase.

“Le dije: ‘Eso es genial, adelante'”, dijo Desai. “¿Dónde vas a conseguir una mejor reputación en el mundo? A todos los demás con los que te enfrentarás, será fácil para ti. Para eso está la práctica. Lo estamos haciendo crecer y construyéndolo. Pon a todos nuestros muchachos en situaciones difíciles. Luego, cuando se trata de planificar el juego, gestionar esas situaciones y limitarlas”.

Una de las diferencias más obvias cuando los Bengals trabajan en la alineación 3-4 es tan básica como su posición. Se levantan en una postura de dos puntos en lugar de poner una mano en el césped frente al tackle.

Mafe rara vez bajaba la mano en Seattle y casi siempre corría de pie afuera. ¿Cuál es la ventaja de estar de pie frente a una postura de tres puntos? Lanzó una respuesta más rápido que su salida eléctrica en el momento del chasquido.

â€”VisiÃ³n â€”dijo. “Puramente visión.”

Esa visión está ayudando a Murphy a ver la luz. Con 6-5 y 275 libras, puede que tradicionalmente no sea visto como un borde exterior 3-4, pero los Bengals también lo tienen destacado cuando cambian a esa alineación.

Al profesional de cuarto año que estalló en 2025 le gusta lo que ve.

“Cuanto más juego juego, más cómodo me siento con los dos puntos, principalmente porque puedo ver más en el backfield”, dijo Murphy. â€œHacer coincidir patrones en el backfield y el reconocimiento ayuda mucho a saber lo que viene. Si puedo saber lo que viene, jugarás más rápido”.

Al principio de su carrera, Murphy no comprendía todo lo que estaba viendo. A medida que el juego se hizo más lento, la visión se convirtió en un arma más devastadora. Y si se le solicita que reduzca la cobertura, siempre puede señalar el pase desviado que logró en la zona de anotación en 2024 contra David Njoku y los Browns.

Se espera que la capacidad de Dexter Lawrence para llamar la atención en el medio libere a otros en el límite. (Kareem Elgazzar / Prensa Asociada)

La mayor diferencia, si se les pidiera jugar afuera en un 3-4 con más frecuencia, se remontaría a la mayor diferencia en la defensa de los Bengals. Con toda la atención que se espera que se ponga en los 6 pies 5 y 350 libras de Dexter Lawrence eclipsando el centro, la incertidumbre sobre lo que harán todos estos bordes podría producir un porcentaje mucho mayor de oportunidades uno a uno.

La gravedad de Lawrence hace que correr desde el exterior sea aún más devastador, doblemente si los linieros no están seguros de quién viene o quién cae.

â€œEsto genera mucha confusiÃ³n con la lÃnea O; en cierto modo te motiva porque sabes que vas a tener oportunidades”, dijo Murphy. “Ahora que tengo a Dex, Jonathan Allen, BJ (Hill) y a ellos adentro, tendrán que elegir a alguien para que doble allí. No hace nada más que ayudarnos a mejorar”.

Inevitablemente, las grandes defensas pueden unirse en cualquier estructura y vivir en una alineación defensiva de níquel de cuatro intentos en la gran mayoría de las jugadas de todos modos.

Los Texans juegan con cuatro abajo. Les funcionó muy bien. Los Seahawks y los Eagles ganaron el Super Bowl confundiendo a equipos de múltiples alineaciones. Los Steelers lo han estado haciendo durante décadas.

Los Bengals están buscando una nueva opción para crear dudas en la ofensiva y una mayor oportunidad de encontrar oportunidades uno a uno para su frente bien pagado. Un segundo de incertidumbre es la ventaja que todo coordinador de la NFL desea desesperadamente.

“El beneficio es que puedes crear diferentes estructuras de partidos y uno contra uno cuando puedes cambiar tu frente”, dijo Desai. “Sólo estás tratando de atraer protección y hacer algunas cosas diferentes para crearles algo de estrés”.

Lo que sucederá en los campos de práctica durante los primeros días del campamento no necesariamente será lo que sucederá durante las primeras semanas de la temporada regular.

Todo parte del experimento esquemático.

Golden simplemente está viendo qué dirección toma el talento.