Verificación de hechos: estos sitios de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA son falsos

Estrellas de fútbol imbatibles, goles históricos y porteros legendarios: la Copa Mundial de la FIFA ha comenzado en Estados Unidos, México y Canadá, pero la búsqueda frenética de entradas continúa. Muchos estafadores intentan estafar online a los aficionados al fútbol.

En mayo, el servicio de inteligencia nacional de EE. UU., el Buró Federal de Investigaciones (FBI), advirtió contra las estafas y dijo que estaba emitiendo un anuncio de servicio público “para advertir al público que los actores de amenazas cibernéticas están llevando a cabo ataques de suplantación de identidad contra el sitio web de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Continuó explicando que “un sitio web falsificado está diseñado para hacerse pasar por un sitio web legítimo, con marcas, listados de productos, etc., y actores maliciosos los utilizan para promover actividades ilegales como el robo de información personal y facilitar estafas monetarias”.

También enumeró docenas de dominios sospechosos que ya habían sido identificados, pero dijo que “el público debe ser consciente de que seguirán apareciendo nuevos sitios web”.

DW Fact Check ha recopilado algunos consejos para detectar estafas.

A menudo se puede saber si un sitio es falso por las inconsistencias en el texto.

¿Cómo reconozco un sitio falso?

URL:Los sitios web falsos suelen tener URL que se parecen a las de los sitios originales con pequeñas diferencias. Por ejemplo, el dominio oficial fifa.com podría modificarse a filfa.org, fifa-online.com, fifa-2026.xyz, fifaworldcup26.sale o fifa-com.services.

Aviso legal:En Alemania, Austria, Suiza y varios otros países, los sitios web con contenido comercial o editorial deben mostrar un sello legal que cumpla con las normas. Por lo tanto, si un sitio web no tiene uno, sugiere que no es un sitio legítimo.

Buscador de tiendas falsas:En Alemania, puede utilizar esta herramienta en línea proporcionada por la Federación de Organizaciones Alemanas de Consumidores (VZBZ) para averiguar si un sitio es legítimo o no. Sólo necesitas ingresar la URL.

Busque un dominio:Puede comprobar cuándo se registró un sitio en www.whois.com

A menudo las URL de los sitios falsos son muy similares a las de los originales.

Entradas FIFA a precios desorbitados

Según TicketData, una plataforma estadounidense que rastrea los principales eventos deportivos, actualmente a la FIFA le quedan miles de entradas oficiales.

Pero son caros y ese es probablemente el mayor obstáculo para muchos aficionados que quisieran asistir a un partido. Las entradas más baratas para el partido del 12 de junio entre Estados Unidos y Paraguay costaban 2.000 dólares el 10 de junio, y las entradas para el partido del domingo entre Holanda y Japón costaban 900 dólares.

Los sitios verificados de reventa de entradas, como Seatgeek, StubHub, Vivid y Gametime, suelen ofrecer entradas de FIFA a precios más bajos.

Aunque la FIFA y las agencias de protección al consumidor todavía recomiendan a los consumidores comprar sólo a través de los canales oficiales de la FIFA para evitar ser estafados, estos sitios son mercados de entradas establecidos que ofrecen garantías de reembolso. Las compras son legalmente válidas.

La aplicación GoalPass permite a los usuarios comparar los precios de las entradas en las distintas plataformas, tanto en el sitio oficial de la FIFA como en los sitios de reventa no oficiales.

El 11 de junio, una entrada para el partido entre Alemania y Costa de Marfil del 20 de junio costaba 932 dólares en Seatgeek, mientras que en el sitio de la FIFA costaba 3.398 dólares o más.

Los expertos no ven ninguna contradicción en el hecho de que la FIFA permita vender entradas a precios significativamente más bajos en otras plataformas. “Lo último que quiere es un montón de asientos desocupados. – no sólo por la apariencia, sino también porque cualquier asiento vacío significa un valor de 0 dólares”, escribió el corresponsal de fútbol de la BBC, Dale Johnson.

“Las cifras muestran que los aficionados no están dispuestos a pagar los altos precios de las entradas para los partidos menos deseables”, añadió. “Esto sugiere que la FIFA no puede conseguir el alto valor nominal en su propio sitio, lo que lleva a la especulación de que está tratando de vender las entradas en otros lugares, sin reducir los precios”.

Este artículo fue escrito originalmente en alemán.