Rallye Vosges Grand Est – ES7: Sébastien Loeb todavía, Brunson y Ledogar por culpa

La primera etapa del Rallye Vosges Grand Est ayer estuvo ampliamente dominada por Sébastien Loeb y Laurène Godey (Ford Fiesta WRC 2017). Como era de esperar, el dúo lo volvió a hacer esta mañana en la primera pasada de la terrible especial de La Vologne en los Altos Vosgos, ya que el Rallye Vosges Grand Est regresa hoy allí dos años después de su última aparición en el sector.

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Pero es sobre todo detrás del nueve veces campeón del mundo donde se debate en el marco del Campeonato de Francia de Rallyes, ya que Loeb y Godey se muestran transparentes en el campeonato este fin de semana. Yoann Bonato y Benjamin Boulloud (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) han hecho un buen trabajo marcando el segundo mejor tiempo de la especial y ganando 4,6 segundos a Hugo Margaillan y Mathieu Coppa (Hyundai i20N Rally2). En total, y esto es importante en el contexto de la batalla de la temporada, al equipo del CHL Sport Auto sólo le quedan 3,8 segundos en comparación con el equipo Trajectus Motorsport.

La especial estuvo marcada por varios acontecimientos: primero la salida de Eric Brunson y Cédric Mondon (Citroën C3 Rally2), luego la de Côme Ledogar – Méryl Giraldo (Porsche 992 GT+), ambos equipos estaban bien. Raphaël Astier y Marie-Noëlle Ratier marcan el cuarto mejor tiempo en esta especial y están a 16,8 segundos de Bonato – Boulloud, completando la jerarquía de la especial Quentin Gilbert y Christopher Guieu (Porsche 992 GT+), Benjamin y Florence Stirling (Citroën C3 Rally2), Lucas Darmezin y Charlyne Quartini (Hyundai i20N Rally2), Thomas Anacleto y Marie Stirling (Porsche 992 GT+), ha vuelto a tomar la salida en New Start esta mañana, al igual que Ghislain Barbier – Yoann Bouchet (Porsche 992 GT+), 10º, superados por Kenneth Madsen – Mads Dalsager (Citroën C3 Rally2). También hay que tener en cuenta que la especial ha sido neutralizada debido a la salida de Eric Brunson.

CFR – Rallye Vosgos Gran Este

La clasificación de SS7

La clasificación general provisional tras el TC7

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