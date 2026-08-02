Es posible que el ex safety All-Pro de los Bills y su compañero de equipo Jim Leonhard no hayan jugado las últimas instantáneas de la NFL

While the Buffalo Bills thankfully won't need to find a roster replacement for safety Chauncey Gardner-Johnson, who avoided major injury after a scare at Saturday's practice, they still may want to check in on an old friend.

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Si bien los Buffalo Bills afortunadamente no necesitarán encontrar un reemplazo en el plantel para el profundo Chauncey Gardner-Johnson, quien evitó una lesión grave después de un susto en la práctica del sábado, es posible que aún quieran consultar a un viejo amigo.

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As it turns out, last year may not have been an official farewell tour for former All-Pro safety Jordan Poyer.

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Resulta que el año pasado puede que no haya sido una gira oficial de despedida para el ex safety All-Pro Jordan Poyer.

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Poyer, who turned 35 years old this past April, has 13 NFL seasons under his belt, and there is potentially room for one more based upon past comments that have recirculated on social media.

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Poyer, quien cumplió 35 años en abril pasado, tiene 13 temporadas en la NFL en su haber y potencialmente hay espacio para una más según comentarios pasados ​​que han recirculado en las redes sociales.

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Promoting his In Good Company podcast, which is returning in time for football season, former Bills' center Mitch Morse shared an interview clip featuring Poyer from Super Bowl LX radio row. Next week, On SI will provide more information about In Good Company from our exclusive one-on-one conversation with Morse.

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Promocionando su En buena compañía En el podcast, que regresa a tiempo para la temporada de fútbol, ​​el ex centro de los Bills, Mitch Morse, compartió un clip de una entrevista con Poyer de la fila de radio del Super Bowl LX. La próxima semana, On SI brindará más información sobre In Good Company a partir de nuestra conversación individual exclusiva con Morse.

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As for Morse's conversation with Poyer, the center-turned-podcaster closed with the million dollar question.

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En cuanto a la conversación de Morse con Poyer, el centro convertido en podcaster cerró con la pregunta del millón.

Seguridad de los Buffalo Bills Jordan Poyer reacciona ante una entrada durante la primera mitad de la acción en el estadio Highmark en Orchard Park el 7 de diciembre de 2025. | Red USA TODAY a través de Reuters Connect

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"You gonna sit with yourself a little bit and see if you got any more football left?" said Morse.

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“¿Te sentarás contigo mismo un rato y verás si te queda más fútbol?” dijo Morse.

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Poyer's response suggests that the fire is still burning inside of the former seventh-round draft pick.

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La respuesta de Poyer sugiere que el fuego todavía arde dentro de la ex selección de séptima ronda del draft.

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"I definitely am. I do feel like I still have some in me. I found a little rhythm this last year that kind of got some more excitement to be like, 'okay, what if?'" said Poyer. "I'm taking one day at a time, enjoying my family right now, enjoying, being home, being here, hanging out."

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“Definitivamente lo soy. Siento que todavía tengo algo en mí. Encontré un poco de ritmo el año pasado que me dio más emoción para decir, ‘está bien, ¿y si?'”, dijo Poyer. “Estoy tomando un día a la vez, disfrutando de mi familia ahora mismo, disfrutando de estar en casa, de estar aquí, pasando el rato”.

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It's worth noting that Poyer's wife, Rachel Bush, publicly liked the In Good Company clip on Instagram.

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Vale la pena señalar que a la esposa de Poyer, Rachel Bush, le gustó públicamente En buena compañía clip en Instagram.

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Poyer proves valuable for Bills in 2025

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Poyer resulta valioso para los Bills en 2025

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After a disappointing 2024 season with the Miami Dolphins, Poyer came back home to the Bills for one more go-round.

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Después de una decepcionante temporada 2024 con los Miami Dolphins, Poyer regresó a casa con los Bills para una ronda más.

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Initially returning in a practice squad capacity, Poyer eventually worked his way up to the 53-man roster as an injury replacement. What ensued was nothing short of inspiring as the grizzled veteran rediscovered some of the on-field magic that made him an All-Pro in 2021 and a Pro Bowler in 2022.

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Poyer, que inicialmente regresó como equipo de práctica, finalmente se abrió camino hasta llegar a la lista de 53 hombres como reemplazo por lesión. Lo que siguió fue nada menos que inspirador cuando el veterano canoso redescubrió algo de la magia en el campo que lo convirtió en un All-Pro en 2021 y un Pro Bowler en 2022.

El corredor de los Jacksonville Jaguars, Travis Etienne Jr. (1), es abordado por el receptor abierto de los Buffalo Bills, Curtis Samuel (1) y el safety Jordan Poyer (21) durante el segundo cuarto de un enfrentamiento de playoffs de la AFC Wild Card de fútbol americano de la NFL, el domingo 11 de enero de 2026, en Jacksonville, Florida. Red USA TODAY a través de Reuters Connect

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Furthermore, Poyer visibly played a role in helping 2024 second-round safety Cole Bishop break out down the stretch.

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Además, Poyer jugó visiblemente un papel en ayudar al safety de segunda ronda de 2024, Cole Bishop, a despegar en la recta final.

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Unfortunately, it ended with Poyer watching from the sideline in the postseason. Potentially a result of his age, the safety suffered a hamstring injury in late December and reaggravated it in the wildcard round victory, creating a glaring hole in the secondary.

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Desafortunadamente, terminó con Poyer mirando desde la banca en la postemporada. Potencialmente como resultado de su edad, el profundo sufrió una lesión en el tendón de la corva a fines de diciembre y la reagravó en la victoria de la ronda de comodines, creando un agujero evidente en la secundaria.

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Running it back with Jim Leonhard?

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¿Recordarlo con Jim Leonhard?

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As a second-year player for the Cleveland Browns, Poyer crossed paths with veteran safety Jim Leonhard in 2014.

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Como jugador de segundo año de los Cleveland Browns, Poyer se cruzó con el profundo veterano Jim Leonhard en 2014.

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Both men appeared in all 16 games for bye Browns that season, which turned out to be Leonhard's last as a NFL player.

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Ambos hombres aparecieron en los 16 juegos de Bye Browns esa temporada, que resultó ser la última de Leonhard como jugador de la NFL.

7 de diciembre de 2014; Cleveland, OH, EE.UU.; El back defensivo de los Cleveland Browns, Jim Leonhard (30), recupera una intercepción durante el último cuarto contra los Indianapolis Colts en el FirstEnergy Stadium | IMÁGENES IMÁGENES a través de Reuters Connect

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"I played with Jim back in Cleveland, which is crazy," said Poyer. "He's a very, very smart, high IQ football. He's got a style that he expects, your players to play with."

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“Jugué con Jim en Cleveland, lo cual es una locura”, dijo Poyer. “Es un jugador de fútbol muy, muy inteligente y con un coeficiente intelectual alto. Tiene el estilo que espera, el de tus jugadores con quien jugar”.

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One dozen years later, Leonhard is Buffalo's new defensive coordinator. Could his first season running the defense coincide with Poyer's final run?

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Una docena de años después, Leonhard es el nuevo coordinador defensivo de Buffalo. ¿Podría coincidir su primera temporada al frente de la defensa con la última carrera de Poyer?

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