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¿Debe preocuparse Brasil tras su empate ante Marruecos? | Puesta a Punto Mundial

By
Gabriel Sánchez
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¿Debe preocuparse Brasil tras su empate ante Marruecos? | Puesta a Punto Mundial

  • SIGUIENTE

    Australia debuta con triunfo tras 20 aÃ±os y firma la primera sorpresa del Mundial 2026 ante TurquÃ­a

    09:59

  • Gol de Connor Metcalfe sentencia el partido para Australia ante TurquÃ­a en el Mundial 2026

    02:13

  • El mejor partido del Mundial hasta ahora”: Dunga y Valdano analizan a Brasil en su debut

  • Golazo de Nestory Irankunda inaugura el marcador para Australia ante TurquÃ­a en el Mundial 2026

    02:08

  • Escocia venciÃ³ a HaitÃ­ en su regreso a la Copa del Mundo

    10:01

  • Carlo Ancelotti tras debut de Brasil: “PerdÃ³n por no ganar hoy” | Conferencia de prensa

    11:29

  • Voces del Mundial: Marruecos es nuevo peso pesado y Brasil se exige mÃ¡s

    04:52

  • Vinicius: â€œDebemos mejorar y evolucionarâ€

    01:03

  • Con gaitas y tambores: Aficiones de Escocia, HaitÃ­, Brasil y Marruecos animan el Mundial 2026

    05:18

  • La aficiÃ³n haitiana celebra su regreso al Mundial tras 52 aÃ±os de espera

  • Marruecos, la joven estrella y Brasil, la vieja favorita son lo Mejor del DÃ­a

    04:11

  • A flor de piel: asÃ­ se viviÃ³ el debut de Brasil ante Marruecos

  • Gol de John McGinn para que Escocia tome la ventaja ante HaitÃ­

    02:15

  • Brasil y Marruecos protagonizan un gran partido y dividen puntos.

  • La dura calificaciÃ³n de Dunga a Brasil tras el debut: “Le falta ser mÃ¡s killer” | PasiÃ³n Mundial

    02:16

  • HaitÃ­ ya pisa el escenario mundialista antes de enfrentar a Escocia

    02:50

  • Dunga: “En Brasil la falsa definición del balón”

  • Voces del Mundial: DecepciÃ³n del equipo suizo y sentimiento de esperanza qatarÃ­

  • Soberbio gol de Vinicius y Brasil lo empata frente a Marruecos

Los analistas evalÃºan el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos en el debut de la Canarinha. Vinicius Junior rescatÃ³ un punto para el equipo de Carlo Ancelotti. AdemÃ¡s, analizan el gran partido de Marruecos, la ausencia de Neymar y posibles ajustes.14 de junio de 2026

  • SIGUIENTE

    Australia debuta con triunfo tras 20 aÃ±os y firma la primera sorpresa del Mundial 2026 ante TurquÃ­a

    09:59

  • Gol de Connor Metcalfe sentencia el partido para Australia ante TurquÃ­a en el Mundial 2026

    02:13

  • El mejor partido del Mundial hasta ahora”: Dunga y Valdano analizan a Brasil en su debut

  • Golazo de Nestory Irankunda inaugura el marcador para Australia ante TurquÃ­a en el Mundial 2026

    02:08

  • Escocia venciÃ³ a HaitÃ­ en su regreso a la Copa del Mundo

    10:01

  • Carlo Ancelotti tras debut de Brasil: “PerdÃ³n por no ganar hoy” | Conferencia de prensa

    11:29

  • Voces del Mundial: Marruecos es nuevo peso pesado y Brasil se exige mÃ¡s

    04:52

  • Vinicius: â€œDebemos mejorar y evolucionarâ€

    01:03

  • Con gaitas y tambores: Aficiones de Escocia, HaitÃ­, Brasil y Marruecos animan el Mundial 2026

    05:18

  • La aficiÃ³n haitiana celebra su regreso al Mundial tras 52 aÃ±os de espera

  • Marruecos, la joven estrella y Brasil, la vieja favorita son lo Mejor del DÃ­a

    04:11

  • A flor de piel: asÃ­ se viviÃ³ el debut de Brasil ante Marruecos

  • Gol de John McGinn para que Escocia tome la ventaja ante HaitÃ­

    02:15

  • Brasil y Marruecos protagonizan un gran partido y dividen puntos.

  • La dura calificaciÃ³n de Dunga a Brasil tras el debut: “Le falta ser mÃ¡s killer” | PasiÃ³n Mundial

    02:16

  • HaitÃ­ ya pisa el escenario mundialista antes de enfrentar a Escocia

    02:50

  • Dunga: “En Brasil la falsa definición del balón”

  • Voces del Mundial: DecepciÃ³n del equipo suizo y sentimiento de esperanza qatarÃ­

  • Soberbio gol de Vinicius y Brasil lo empata frente a Marruecos

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