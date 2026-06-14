¿Debe preocuparse Brasil tras su empate ante Marruecos? | Puesta a Punto Mundial

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SIGUIENTE
Australia debuta con triunfo tras 20 aÃ±os y firma la primera sorpresa del Mundial 2026 ante TurquÃa
09:59
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Gol de Connor Metcalfe sentencia el partido para Australia ante TurquÃa en el Mundial 2026
02:13
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El mejor partido del Mundial hasta ahora”: Dunga y Valdano analizan a Brasil en su debut
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Golazo de Nestory Irankunda inaugura el marcador para Australia ante TurquÃa en el Mundial 2026
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Escocia venciÃ³ a HaitÃ en su regreso a la Copa del Mundo
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Carlo Ancelotti tras debut de Brasil: “PerdÃ³n por no ganar hoy” | Conferencia de prensa
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Voces del Mundial: Marruecos es nuevo peso pesado y Brasil se exige mÃ¡s
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Vinicius: â€œDebemos mejorar y evolucionarâ€
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Con gaitas y tambores: Aficiones de Escocia, HaitÃ, Brasil y Marruecos animan el Mundial 2026
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La aficiÃ³n haitiana celebra su regreso al Mundial tras 52 aÃ±os de espera
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Marruecos, la joven estrella y Brasil, la vieja favorita son lo Mejor del DÃa
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A flor de piel: asÃ se viviÃ³ el debut de Brasil ante Marruecos
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Gol de John McGinn para que Escocia tome la ventaja ante HaitÃ
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Brasil y Marruecos protagonizan un gran partido y dividen puntos.
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La dura calificaciÃ³n de Dunga a Brasil tras el debut: “Le falta ser mÃ¡s killer” | PasiÃ³n Mundial
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HaitÃ ya pisa el escenario mundialista antes de enfrentar a Escocia
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Dunga: “En Brasil la falsa definición del balón”
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Voces del Mundial: DecepciÃ³n del equipo suizo y sentimiento de esperanza qatarÃ
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Soberbio gol de Vinicius y Brasil lo empata frente a Marruecos
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-
SIGUIENTE
Australia debuta con triunfo tras 20 aÃ±os y firma la primera sorpresa del Mundial 2026 ante TurquÃa
09:59
-
Gol de Connor Metcalfe sentencia el partido para Australia ante TurquÃa en el Mundial 2026
02:13
-
El mejor partido del Mundial hasta ahora”: Dunga y Valdano analizan a Brasil en su debut
-
Golazo de Nestory Irankunda inaugura el marcador para Australia ante TurquÃa en el Mundial 2026
02:08
-
Escocia venciÃ³ a HaitÃ en su regreso a la Copa del Mundo
10:01
-
Carlo Ancelotti tras debut de Brasil: “PerdÃ³n por no ganar hoy” | Conferencia de prensa
11:29
-
Voces del Mundial: Marruecos es nuevo peso pesado y Brasil se exige mÃ¡s
04:52
-
Vinicius: â€œDebemos mejorar y evolucionarâ€
01:03
-
Con gaitas y tambores: Aficiones de Escocia, HaitÃ, Brasil y Marruecos animan el Mundial 2026
05:18
-
La aficiÃ³n haitiana celebra su regreso al Mundial tras 52 aÃ±os de espera
-
Marruecos, la joven estrella y Brasil, la vieja favorita son lo Mejor del DÃa
04:11
-
A flor de piel: asÃ se viviÃ³ el debut de Brasil ante Marruecos
-
Gol de John McGinn para que Escocia tome la ventaja ante HaitÃ
02:15
-
Brasil y Marruecos protagonizan un gran partido y dividen puntos.
-
La dura calificaciÃ³n de Dunga a Brasil tras el debut: “Le falta ser mÃ¡s killer” | PasiÃ³n Mundial
02:16
-
HaitÃ ya pisa el escenario mundialista antes de enfrentar a Escocia
02:50
-
Dunga: “En Brasil la falsa definición del balón”
-
Voces del Mundial: DecepciÃ³n del equipo suizo y sentimiento de esperanza qatarÃ
-
Soberbio gol de Vinicius y Brasil lo empata frente a Marruecos