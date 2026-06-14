Ben Gannon-Doak: el joven de 20 años que se robó el show en el regreso de Escocia al Mundial

Aunque “no está orando por hat-tricks”, muchos le habrían pedido uno o dos favores al hombre de arriba mientras Escocia buscaba su primera victoria en la Copa del Mundo en 36 años.

Fue evidente desde el principio contra Haití que si algo iba a suceder, Gannon-Doak estaría en el centro de todo.

En pocas palabras, cuando recibió el balón por la derecha, buscó atacar. Un espectáculo que alegra a los aficionados escoceses, ya que ha sido una rareza en los últimos tiempos.

Cuando McTominay golpeó un poste, estaba al final de otra deslumbrante ráfaga de Gannon-Doak. Poco después preparó a Che Adams para un tiro que sería desviado justo en el camino de McGinn, quien se alejaba extasiado segundos después cuando Escocia anotó su primer gol en la Copa del Mundo desde 1998.

Durante 83 minutos, Gannon-Doak fue el hombre más joven en disputar un Mundial con Escocia. Eso fue hasta que apareció su amigo Findlay Curtis, de 19 años.

La pareja juega sin preocupaciones. No cargan con los años de clasificaciones perdidas o incluso las recientes decepciones en la Eurocopa. Y se nota.

Gannon-Doak partió faltando 15 minutos para el final contra los haitianos. Se inhaló un trago colectivo.

“Esta noche tomó una galleta”, dijo el ex extremo escocés Pat Nevin en BBC Sportsound.

“Es lo que uno quiere que sea un jugador escocés”, añadió el ex capitán Scott Brown en BBC One.

Como pocos, Gannon-Doak anima a los fieles. Creyendo. Esperante.

Como el resto de su generación, hemos crecido creyendo que “es la esperanza la que te mata”, pero con este joven de 20 años al frente del equipo, es difícil no hacerlo.