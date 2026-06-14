La hermana de la estrella de los Knicks, Jalen Brunson, hace mates a los críticos mientras Nueva York gana el campeonato de la NBA

Es seguro decir que la hermana de Jalen Brunson guardó los recibos.

Erica Brunson criticó a su hermano después de que lideró a los New York Knicks con una actuación de 45 puntos en el Juego 5 para ayudar al equipo a asegurar su primer campeonato de la NBA desde 1973. Primero hizo un mate contra la entrenadora en jefe de Las Vegas Aces, Becky Hammon, una ex entrenadora asistente de los Spurs, que no creía que Brunson fuera a ser el mejor debido a su tamaño.

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“¿Y ahora qué?” escribió en X después de que los comentarios de Hammon resurgieran en las redes sociales.

Ella agregó en una publicación separada: “Desafortunadamente soy mezquina y idc. ¡¡¡QUÉ. AHORA!!! ¿Dónde se moverá el poste de la portería ahora?”

Jalen Brunson demostró que todos los detractores y críticos estaban equivocados. Lideró a los Knicks al tercer puesto en los playoffs después de una temporada regular de 53-29. Nueva York superó a los Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers para tener una oportunidad por el título contra los Spurs.

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El mundo del baloncesto probablemente pensó que iba a ser un momento de Victor Wembanyama. El jugador de 7 pies 6 pulgadas tiene solo 22 años y un título le habría puesto un cohete a la espalda en términos de estrellato. En cambio, se quedó con el rabo entre las piernas y afirmó que los Spurs en realidad dominaron la serie a pesar de desperdiciar ventajas en sus cuatro derrotas.

De todos modos, Brunson fue nombrado MVP de las Finales de la NBA y ha sido considerado uno de los mejores jugadores de los Knicks de todos los tiempos.

El propio presidente Donald Trump lo dijo.

“¡¡¡Felicitaciones a Jim Dolan y los New York Knicks!!! Qué año ha sido pero, más aún, qué increíbles victorias en los playoffs hemos presenciado todos, especialmente los últimos cuatro, tal vez los más grandes en la historia del baloncesto”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

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“Además, esta noche nació una superestrella. Su nombre es Jalen Brunson, y hay otros, incluidos Karl-Anthony Towns, OG Anunoby y el gran Patriot, Mitchell Robinson”.